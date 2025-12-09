Мои заказы

Литературная Москва: двести лет за три часа

Экспедиция в историю русской литературы 19-20 века
Мы окунёмся в самую гущу литературных и общественных споров.

Попробуем услышать голоса Тургенева и Достоевского, Герцена и Горького, попытаемся примирить соперников и понять их аргументы.

Вы увидите памятники русским литераторам, места дискуссий и литературных споров, мемориальные квартиры. И откроете новые для себя факты о давно знакомых авторах.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • памятник Достоевскому у библиотеки им. Ленина
  • дом на Сапожковской площади
  • дом Коминтерна
  • памятники Ломоносову, Дашковой, Чернышевскому, Герцену и Огарёву и многим другим
  • мемориальную доску русского философа Ивана Ильина
  • Татьянинскую церковь, где отпевали Гоголя
  • дом Есенина
  • англиканскую церковь апостола Андрея
  • МХТ им. Чехова
  • Институт марксизма-ленинизма
  • И не только

Я расскажу:

  • о столкновении «нигилистов»-шестидесятников и клерикальных консерваторов
  • Чернышевском, Достоевском, Ленине и крокодиле
  • разгаре полемики западников и славянофилов
  • Максиме Горьком и Марии Андреевой
  • первых русских гегельянцах и студенческих кружках
  • Якове Блюмкине и Гилянской советской республике
  • визите Льюиса Кэрролла в Россию
  • одиозном визите клириков англиканской церкви в Россию в 19 веке
  • финансировании большевиков творческой богемой
  • служебных романах Горького и Чехова
  • создании центра советской идеологии и философии

Помимо реальных достопримечательностей, я буду показывать старые фотографии на планшете, чтобы погружение в прошлое было более полным.

Александр
Александр — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 353 туристов
Я социалист, гид, библиотекарь. Занимаюсь русской антикварной социалистической книгой. Создатель крупнейшей в России частной библиотеки по истории социализма, коммунистических интенций и социалистических утопий. Руководитель московского клуба «Фабианское социалистическое общество». Организую коммунистические и марксистские коллоквиумы и лекции, а также путешествия по «Красному маршруту» (города и музеи социалистической и коммунистической тематики).

