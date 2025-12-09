Мы окунёмся в самую гущу литературных и общественных споров.
Попробуем услышать голоса Тургенева и Достоевского, Герцена и Горького, попытаемся примирить соперников и понять их аргументы.
Вы увидите памятники русским литераторам, места дискуссий и литературных споров, мемориальные квартиры. И откроете новые для себя факты о давно знакомых авторах.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- памятник Достоевскому у библиотеки им. Ленина
- дом на Сапожковской площади
- дом Коминтерна
- памятники Ломоносову, Дашковой, Чернышевскому, Герцену и Огарёву и многим другим
- мемориальную доску русского философа Ивана Ильина
- Татьянинскую церковь, где отпевали Гоголя
- дом Есенина
- англиканскую церковь апостола Андрея
- МХТ им. Чехова
- Институт марксизма-ленинизма
- И не только
Я расскажу:
- о столкновении «нигилистов»-шестидесятников и клерикальных консерваторов
- Чернышевском, Достоевском, Ленине и крокодиле
- разгаре полемики западников и славянофилов
- Максиме Горьком и Марии Андреевой
- первых русских гегельянцах и студенческих кружках
- Якове Блюмкине и Гилянской советской республике
- визите Льюиса Кэрролла в Россию
- одиозном визите клириков англиканской церкви в Россию в 19 веке
- финансировании большевиков творческой богемой
- служебных романах Горького и Чехова
- создании центра советской идеологии и философии
Помимо реальных достопримечательностей, я буду показывать старые фотографии на планшете, чтобы погружение в прошлое было более полным.
Александр — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 353 туристов
Я социалист, гид, библиотекарь. Занимаюсь русской антикварной социалистической книгой. Создатель крупнейшей в России частной библиотеки по истории социализма, коммунистических интенций и социалистических утопий. Руководитель московского клуба «Фабианское социалистическое общество». Организую коммунистические и марксистские коллоквиумы и лекции, а также путешествия по «Красному маршруту» (города и музеи социалистической и коммунистической тематики).
