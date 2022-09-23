Экспедиция-лекция: «Красная Москва»

Экспедиция-лекция по центру Москвы в сопровождении лучшего специалиста

Экспедиция-лекция по центру Москвы в сопровождении лучшего специалиста в России по марксизму-ленинизму и научному коммунизму. Мы расскажем и покажем вам историю, о которой вы не знали. Об этом не говорят в школах, не преподают в ВУЗах, стараются молчать в СМИ. А люди и целые институты, которые этим занимались, уходят из жизни. Не упустите возможность узнать, как всё было на самом деле!
Экспедиция-лекция: «Красная Москва»
Экспедиция-лекция: «Красная Москва»
Экспедиция-лекция: «Красная Москва»
Экспедиция-лекция: «Красная Москва»
Экспедиция-лекция: «Красная Москва»
Экспедиция-лекция: «Красная Москва»
Ближайшие даты:
22
сен

Что вас ожидает 🤩

  • Александровский сад
  • Красная площадь
  • Пушечная улица
  • Лубянская площадь
  • Театральный проезд
  • Большая Дмитровка
  • Манежная площадь
  • Большая Никитская улица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что такое экспедиция-лекция?
Мы совместили два понятия для того, что бы наиболее точно отразить, ту атмосферу, в которую вы погрузитесь. В сопровождении лектора участники экспедиции будут месяц за месяцем, шаг за шагом идти по вехам истории города. Открывать новые для себя имена и факты о персоналиях тех времён.

О чём пойдет речь

Экспедиция начинается с посещения Мавзолея и Некрополя у Кремлевской стены: лекция рассказывает о первых месяцах работы Совета народных комиссаров в новой столице страны, начале Гражданской войны и первых шагах советской власти в области агитации и пропаганды

Рассказ о московском восстании 1917 года

Далее вы услышите рассказ о московском восстании 1917 года, изменениях в облике Москвы после Октябрьской революции: штурм Кремля подразделениями Красной гвардии, «красный астроном» Павел Штернберг и дальнобойная артиллерия на Воробьевых горах, братские могилы красноармейцев и «Красный Гаврош».
Узнаете про План «Луначарского-Ленина»: новые памятники в Александровском Саду, в Кремле, на Театральной площади, мозаики на зданиях в центре города, мемориальные доски и обелиски в память о великих социалистах: Робеспьер, Дантон, Маркс, Каляев, Кольцов, Энгельс, Кампанелла, Фурье, Плеханов, СенСимон

Мятеж левых эсеров летом 1918 года

Расскажу про мятеж левых эсеров летом 1918 года: штурм Кремля, осаду Большого театра, расстрел Фанни Каплан в Александровском саду: осаду Кремля левыми эсерами, бойню на Театральной, чудесное спасение Ленина латышскими стрелками, Пятый съезд Советов и арест делегатов Яковом Свердловым
Никакой специальной подготовки для прослушивании лекции не потребуется. Будет интересно и увлекательно для людей любого возраста.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • По желанию после экспедиции можно поделиться впечатлениями в Русском пабе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красная площадь, 1
Завершение: Окончание экспедиции у музея Максима Горького на Малой Никитской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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