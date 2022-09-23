Что такое экспедиция-лекция?

Мы совместили два понятия для того, что бы наиболее точно отразить, ту атмосферу, в которую вы погрузитесь. В сопровождении лектора участники экспедиции будут месяц за месяцем, шаг за шагом идти по вехам истории города. Открывать новые для себя имена и факты о персоналиях тех времён.

О чём пойдет речь

Экспедиция начинается с посещения Мавзолея и Некрополя у Кремлевской стены: лекция рассказывает о первых месяцах работы Совета народных комиссаров в новой столице страны, начале Гражданской войны и первых шагах советской власти в области агитации и пропаганды

Рассказ о московском восстании 1917 года

Далее вы услышите рассказ о московском восстании 1917 года, изменениях в облике Москвы после Октябрьской революции: штурм Кремля подразделениями Красной гвардии, «красный астроном» Павел Штернберг и дальнобойная артиллерия на Воробьевых горах, братские могилы красноармейцев и «Красный Гаврош».

Узнаете про План «Луначарского-Ленина»: новые памятники в Александровском Саду, в Кремле, на Театральной площади, мозаики на зданиях в центре города, мемориальные доски и обелиски в память о великих социалистах: Робеспьер, Дантон, Маркс, Каляев, Кольцов, Энгельс, Кампанелла, Фурье, Плеханов, СенСимон

Мятеж левых эсеров летом 1918 года

Расскажу про мятеж левых эсеров летом 1918 года: штурм Кремля, осаду Большого театра, расстрел Фанни Каплан в Александровском саду: осаду Кремля левыми эсерами, бойню на Театральной, чудесное спасение Ленина латышскими стрелками, Пятый съезд Советов и арест делегатов Яковом Свердловым

Никакой специальной подготовки для прослушивании лекции не потребуется. Будет интересно и увлекательно для людей любого возраста.