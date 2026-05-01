Машина времени в московском метро

Узнать, чем столичная подземка отличается от любой другой в мире
Без сомнения, сегодня метрополитен — самый грандиозный вид общественного транспорта Москвы.

На протяжении 20 века его инфраструктура совершенствовалась, а нововведения поражали воображение горожан.

Вы познакомитесь с самыми передовыми станциями военных лет и узнаете, с чем была связана неожиданная тематика оформления подземных дворцов столицы.
Описание экскурсии

  • Наш маршрут начнётся в переходе между «Боровицкой» и «Библиотекой имени Ленина»
  • Перейдём на станцию «Александровский сад»
  • Проследуем по Филёвской линии к «Киевской»
  • Осмотрим «Киевскую» кольцевой линии
  • Исследуем «Киевскую» Арбатско-Покровской линии
  • Пройдём по станции «Парк Победы»
  • Завершим экскурсию на станции «Славянский бульвар»

Поговорим:

  • об оформлении станционных залов
  • фантазиях выдающихся советских архитекторов
  • роскошном каменном убранстве стен
  • новаторском подходе в конструировании подземки
  • загадках, которые скрываются в его недрах
  • новациях последнего времени

Организационные детали

  • Экскурсия проходит только в общедоступных помещениях Московского метрополитена, в помещения технического назначения мы не будем заходить
  • Экскурсия проходит с радиогидом
  • Билеты в метро не входят в стоимость — вам нужно будет купить их дополнительно, билет для гида оплачивать не нужно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера
Лера — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 792 туристов
Гид по Москве и Московской области. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Член Союза гидов России. Резидент телепередачи «Улицы московские» на телеканале «Москва Доверие» — спикер-москвовед. Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе. Аккредитована на
ведение экскурсий по Москве и Московской области, музею-заповеднику «Царицыно» (усадьба и дворец), музею-заповеднику «Коломенское» (усадьба и дворец), музею-заповеднику «Измайлово» (усадьба и музейный комплекс), музею-заповеднику «Кусково» (дворец, грот и парк), храму Христа Спасителя, Новодевичьему монастырю, Донскому монастырю, Московскому метрополитену, Музею Москвы, Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу (Новая Третьяковка), Государственному музею А. С. Пушкина, музею М. А. Булгакова, Мемориальному музею космонавтики, выставочному комплексу ВДНХ и отдельным павильонам. С радостью покажу вам любимый город!

