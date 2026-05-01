Без сомнения, сегодня метрополитен — самый грандиозный вид общественного транспорта Москвы.
На протяжении 20 века его инфраструктура совершенствовалась, а нововведения поражали воображение горожан.
Вы познакомитесь с самыми передовыми станциями военных лет и узнаете, с чем была связана неожиданная тематика оформления подземных дворцов столицы.
Описание экскурсии
- Наш маршрут начнётся в переходе между «Боровицкой» и «Библиотекой имени Ленина»
- Перейдём на станцию «Александровский сад»
- Проследуем по Филёвской линии к «Киевской»
- Осмотрим «Киевскую» кольцевой линии
- Исследуем «Киевскую» Арбатско-Покровской линии
- Пройдём по станции «Парк Победы»
- Завершим экскурсию на станции «Славянский бульвар»
Поговорим:
- об оформлении станционных залов
- фантазиях выдающихся советских архитекторов
- роскошном каменном убранстве стен
- новаторском подходе в конструировании подземки
- загадках, которые скрываются в его недрах
- новациях последнего времени
Организационные детали
- Экскурсия проходит только в общедоступных помещениях Московского метрополитена, в помещения технического назначения мы не будем заходить
- Экскурсия проходит с радиогидом
- Билеты в метро не входят в стоимость — вам нужно будет купить их дополнительно, билет для гида оплачивать не нужно
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 792 туристов
Гид по Москве и Московской области. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Член Союза гидов России. Резидент телепередачи «Улицы московские» на телеканале «Москва Доверие» — спикер-москвовед. Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе. Аккредитована на
от 16 000 ₽ за экскурсию