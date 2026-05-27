Смола медленно растекается по поверхности, пигменты смешиваются в нужные оттенки, а поталь игриво сияет на свету. На этом мастер-классе вы освоите основы resin art и создадите вещь, которая найдёт своё место дома.
Описание мастер-класса
Творческая атмосфера и полёт фантазии! Мы подготовим всё необходимое, чтобы вы просто наслаждались процессом.
Во время занятия вы:
- научитесь работать с эпоксидной смолой, пигментами и красителями
- разберётесь, как оформить изделие под ваш интерьер
- создадите часы на круглой заготовке диаметром 30 см
- по желанию украсите работу золотыми или серебряными камнями и поталью
Организационные детали
- Часовой механизм, циферблат и стрелки входят в стоимость
- Готовое изделие можно забрать через 2–3 дня после мастер-класса
- С вами будет один из сопровождающих нашей команды
в понедельник и вторник в 19:30, в субботу и воскресенье в 20:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро «Тургеневская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 126 туристов
Наша мастерская — место, где начинается ваше творчество. Мастер-классы — это больше чем занятие. Это опыт, эмоции и искусство, созданное своими руками. Вам не нужны опыт и материалы — всему
