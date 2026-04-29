Мои заказы

Мастер-класс по созданию новогодней игрушки

Настроившись в музее на творческую волну, вы превратитесь в настоящего художника-эмальера и сделаете собственную новогоднюю игрушку любой понравившейся формы: снеговика, снежинку, ангела, ёлочку, сову и т. д. — выбор широкий.

Затем распишете её эмалью, проследите за процессом обжига изделия в муфельной печи и заберёте домой готовое украшение.
Описание билета

Настроившись в музее на творческую волну, вы превратитесь в настоящего художника-эмальера и сделаете собственную новогоднюю игрушку:

  • получите медную заготовку любой понравившейся формы: снеговика, снежинки, ангела, ёлочки, совы или какой-нибудь другой — выбор широкий!
  • распишете её эмалью.
  • проследите за процессом обжига изделия в муфельной печи при температуре 850°С и заберёте домой готовое украшение. Также вы посетите Арт-резиденцию музея эмальерного искусства с богатейшей коллекцией работ ведущих художников-эмальеров России, стран СНГ.

Ежедневно в 10-15,12-00,17-00,18-30

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсия
  • Входной билет
  • Мастер-класс по росписи новогодней игрушки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, Таганский детский парк
Завершение: Таганский детский парк
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 10-15,12-00,17-00,18-30
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

3599 ₽ за человека