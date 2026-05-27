Москва — яркий город, который хочется сохранить не только в памяти, но и на фото.
Я и мой фотоаппарат поможем сделать вашу прогулку особенной, а экспресс-формат не отнимет много времени. Вы сами выберете локации — те, что откликнутся именно вам.
Описание фото-прогулки
Вы можете выбрать интересные локации в самом центре Москвы. Среди них:
- Красная площадь
- ГУМ
- парк «Зарядье»
- Большой театр
- и многие другие
Я сделаю вам профессиональные фотографии, а ещё ненавязчиво расскажу о становлении города и его главных достопримечательностях.
Организационные детали
- Я фотографирую на профессиональный беззеркальный фотоаппарат фирмы Canon
- Вы получите около 20 обработанных снимков на почту в течение 7 рабочих дней после прогулки
- Детям до 7 лет фотосессия бесплатно
- Можно увеличить число участников. Доплата составит 600 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 29 туристов
Я аттестованный гид-фотограф в Москве. Очень люблю свой город, его архитектуру и истории людей, которые жили здесь до нас. Поэтому, основная моя миссия — вдохновить вас на прогулки по Москве, научить видеть красоту в деталях и уметь их замечать.
