1 чел.
По популярности
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фото-прогулка «Дворы Солянки»: путешествие и фото
Исследуйте уникальные дворы Солянки с экскурсоводом-фотографом и сохраните воспоминания в стильных фотографиях
Начало: В районе метро Китай-город
9 июня в 12:00
10 июня в 09:00
76006 460₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Парадная Москва: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте для себя красоту Москвы через объектив камеры! Наша фото-прогулка подарит вам не только знания, но и великолепные снимки
Начало: В районе метро Китай-Город
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
61005 490₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Секретная Москва: Китай-город с фотографом
Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях
Начало: Метро Китай-город
9 июня в 14:00
10 июня в 12:00
61005 490₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
Москва-Сити: экскурсия с фотографом
Прогулка по футуристическим небоскребам Москва-Сити с профессиональным фотографом. Узнайте историю и сделайте стильные кадры на фоне современных высоток
Начало: Около Башни-2000
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
80006 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия на Патриарших: модные витрины и богемная атмосфера
Насладитесь фотопрогулкой по Патриаршим: стильные фотографии, уютные улочки и культурные истории. Уникальные кадры и незабываемые моменты гарантированы
Начало: У метро Маяковская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
68006 120₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
77005 390₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия на Красной площади: красота Москвы в каждом кадре
Захватите дух столицы в профессиональных снимках с экспресс-фотосессией на Красной площади. Впечатления и качество гарантированы
Начало: У входа в ГУМ
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве
Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях
Начало: В районе метро Чистые пруды
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
67506 075₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы
Откройте для себя архитектурные чудеса и скрытые истории Москвы в увлекательной фото-прогулке с персональным гидом
Начало: В районе метро Баррикадная
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
67506 075₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки
Перенестись сквозь эпохи на тихих улочках и получить живые кадры на память
Начало: В районе метро Таганская
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
62005 890₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Стильный Кузнецкий Мост: ваша персональная фотосессия в Москве
Стильный Кузнецкий Мост ждёт вас: мода, архитектура и профессиональные фото - ваша незабываемая прогулка
Начало: У метро «Кузнецкий Мост»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по местам культовых фильмов
Сфотографироваться на атмосферных улочках Китай-города и найти адреса героев кино
Начало: На улице Забелина
11 июня в 10:30
14 июня в 10:00
70005 600₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Новогодняя фотосессия с экскурсией на ВДНХ - история и красота
Получите уникальные фотографии и познавательные истории на экскурсии по знаковым местам ВДНХ
Начало: центральный вход ВДНХ
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
70005 950₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотосессия с Москвой
От Воробьевых гор до ВДНХ - выбрать маршрут и получить отличные кадры на фоне столицы
Завтра в 13:30
9 июня в 09:30
6 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
30%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
Исследовать один из самых эклектичных районов столицы и получить на память профессиональные снимки
Начало: У метро Парк Победы
Завтра в 15:00
9 июня в 13:00
79005 530₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки
Открыть истории и характер душевного района и заодно получить на память фото в пленочном стиле
Начало: В районе метро Китай-город
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
30%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по станциям метро Москвы
Уловить динамику мегаполиса и сделать стильные снимки на культовых станциях столичной подземки
Начало: М. Арбатская синей ветки
Завтра в 22:00
9 июня в 22:00
79005 530₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по острову Балчуг
Прогуляться по самой романтичной локации Москвы и получить атмосферные снимки
Начало: У Храма Христа Спасителя
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия по Тверской
Открыть интересные факты о главной улице Москвы и получить профессиональные снимки на память
Начало: На Пушкинской площади
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
5 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Вокруг МГУ: прогулка с фотографом
Сделать эффектные кадры, услышать любопытные факты и полюбоваться видом на Москву с Воробьёвых гор
Начало: У станции метро Университет
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией
Получить естественный, но стильный контент для соцсетей - в одном из атмосферных районов города
Начало: у метро Парк культуры (или по договоренности)
13 июня в 19:30
15 июня в 10:00
5 990₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия на Патриарших прудах
Узнать эстетичный московский район получше и заодно получить живые фото в пленочном стиле
Начало: в районе метро Маяковская
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия на Белой площади
За минимальное время получить профессиональные кадры на фоне столицы
Начало: У метро «Белорусская»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия на Патриаршем мосту
Сделать эффектные снимки в самом сердце Москвы
Начало: У Патриаршего моста
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4 400₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Просто замечательный способ отметить свой ДР. Крутой формат) очень приятный и позитивный гид Алена поделилась интересными городскими историями и классными атмосферными фотографиями)
- ООльга3 июня 2024Константин сразу нашел общий язык с нашей веселой компанией! Съемка проходила в интересных местах, самое главное, кадры делались легко и непринужденно! Уже получили фотографии на память! Спасибо!
- ООлеся3 июня 2024Вчера прогулялись с Александром по вечернему центру Москвы! Рекомендую однозначно!) я была с сестрой и с уставшими детьми🙈, но позитив
- ААлександр3 июня 2024Всё хорошо, нам понравилось. Фото качественные и места/фоны для фото классные. Спасибо!
- ААнастасия3 июня 2024Посетили фотоэкскурсию с Константином в качестве отмечания дня рождения)))) Нас было 6 девушек, каждую отдельно пофоткали, вместе тоже пофоткали. Фотографии
- ММария2 июня 2024Классная, веселая, интересная прогулка с приятным гидом-фотографом. Много интересной информации и тайный тропинок в любимой Москве. Обязательно Вернемся еще.
- ЕЕкатерина2 июня 2024Были с мужем и дочкой 17 лет. Всем очень понравилось! Подача материала живая, узнали много "спрятанных" мест, время прошло не заметно. Ну и конечно же на память остались прекрасные фотографии) 👍
- ННаталия1 июня 2024Были на экскурсии вместе с подругой, которую нам провела Александра. Очень понравилось!!! Легко, доступно, с юмором, а главное было интересно.
- AAnna1 июня 2024Попросила Ольгу прислать хотя бы одно фото в течении 2-х дней после съемки. Получила 7 на следующий день. Очень красиво, в ожидании остальных) Очень приятно и легко проходит с Ольгой прогулка. Спасибо!
- ИИгорь31 мая 2024Прогулялись с Иваном по центру Москвы, незаурядная беседа, весьма содержательная, много исторических моментов обсудили, подача материала легкая и комфортная, прекрасный рассказчик без занудства.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Уличные фотосессии»
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