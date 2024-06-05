Уличные фотосессии – экскурсии в Москве

Найдено 25 экскурсий в категории «Уличные фотосессии» в Москве, цены от 4 400 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дворы Солянки: бандиты, привидения и стильные фото
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
33 отзыва
Фото-прогулка «Дворы Солянки»: путешествие и фото
Исследуйте уникальные дворы Солянки с экскурсоводом-фотографом и сохраните воспоминания в стильных фотографиях
Начало: В районе метро Китай-город
9 июня в 12:00
10 июня в 09:00
76006 460 за всё до 4 чел.
Парадная Москва: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
222 отзыва
Популярное предложение
Парадная Москва: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте для себя красоту Москвы через объектив камеры! Наша фото-прогулка подарит вам не только знания, но и великолепные снимки
Начало: В районе метро Китай-Город
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
61005 490 за всё до 4 чел.
Секретная Москва: прогулка с фотографом по Китай-городу
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
137 отзывов
Секретная Москва: Китай-город с фотографом
Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях
Начало: Метро Китай-город
9 июня в 14:00
10 июня в 12:00
61005 490 за всё до 4 чел.
Москва-Сити: экскурсия с фотографом
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
51 отзыв
Москва-Сити: экскурсия с фотографом
Прогулка по футуристическим небоскребам Москва-Сити с профессиональным фотографом. Узнайте историю и сделайте стильные кадры на фоне современных высоток
Начало: Около Башни-2000
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
80006 000 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Патриаршим
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
50 отзывов
Индивидуальная фотосессия на Патриарших: модные витрины и богемная атмосфера
Насладитесь фотопрогулкой по Патриаршим: стильные фотографии, уютные улочки и культурные истории. Уникальные кадры и незабываемые моменты гарантированы
Начало: У метро Маяковская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
68006 120 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в огнях столицы
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
61 отзыв
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
77005 390 за всё до 4 чел.
Экспресс-фотосессия на Красной площади
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
17 отзывов
Экспресс-фотосессия на Красной площади: красота Москвы в каждом кадре
Захватите дух столицы в профессиональных снимках с экспресс-фотосессией на Красной площади. Впечатления и качество гарантированы
Начало: У входа в ГУМ
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за всё до 4 чел.
Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
17 отзывов
Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве
Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях
Начало: В районе метро Чистые пруды
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
67506 075 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
27 отзывов
Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы
Откройте для себя архитектурные чудеса и скрытые истории Москвы в увлекательной фото-прогулке с персональным гидом
Начало: В районе метро Баррикадная
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
67506 075 за всё до 4 чел.
Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки
🚶 Пешая
скидка
5%
Фотопрогулка
1.5 часа
3 отзыва
Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки
Перенестись сквозь эпохи на тихих улочках и получить живые кадры на память
Начало: В районе метро Таганская
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
62005 890 за всё до 4 чел.
Стильный Кузнецкий Мост: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
Стильный Кузнецкий Мост: ваша персональная фотосессия в Москве
Стильный Кузнецкий Мост ждёт вас: мода, архитектура и профессиональные фото - ваша незабываемая прогулка
Начало: У метро «Кузнецкий Мост»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
67006 030 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по местам культовых фильмов
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по местам культовых фильмов
Сфотографироваться на атмосферных улочках Китай-города и найти адреса героев кино
Начало: На улице Забелина
11 июня в 10:30
14 июня в 10:00
70005 600 за всё до 7 чел.
Фотосессия с экскурсией на ВДНХ
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
12 отзывов
Новогодняя фотосессия с экскурсией на ВДНХ - история и красота
Получите уникальные фотографии и познавательные истории на экскурсии по знаковым местам ВДНХ
Начало: центральный вход ВДНХ
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
70005 950 за всё до 4 чел.
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
10 отзывов
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 000 за всё до 6 чел.
Фотосессия с Москвой
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
36 отзывов
Фотосессия с Москвой
От Воробьевых гор до ВДНХ - выбрать маршрут и получить отличные кадры на фоне столицы
Завтра в 13:30
9 июня в 09:30
6 000 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
Исследовать один из самых эклектичных районов столицы и получить на память профессиональные снимки
Начало: У метро Парк Победы
Завтра в 15:00
9 июня в 13:00
79005 530 за всё до 2 чел.
Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки
Открыть истории и характер душевного района и заодно получить на память фото в пленочном стиле
Начало: В районе метро Китай-город
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
12 000 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по станциям метро Москвы
скидка
30%
Фотопрогулка
1.5 часа
5 отзывов
Фотопрогулка по станциям метро Москвы
Уловить динамику мегаполиса и сделать стильные снимки на культовых станциях столичной подземки
Начало: М. Арбатская синей ветки
Завтра в 22:00
9 июня в 22:00
79005 530 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка по острову Балчуг
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
5 отзывов
Фотопрогулка по острову Балчуг
Прогуляться по самой романтичной локации Москвы и получить атмосферные снимки
Начало: У Храма Христа Спасителя
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
67006 030 за всё до 4 чел.
Фотоэкскурсия по Тверской
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Фотоэкскурсия по Тверской
Открыть интересные факты о главной улице Москвы и получить профессиональные снимки на память
Начало: На Пушкинской площади
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
5 000 за всё до 4 чел.
Вокруг МГУ: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Вокруг МГУ: прогулка с фотографом
Сделать эффектные кадры, услышать любопытные факты и полюбоваться видом на Москву с Воробьёвых гор
Начало: У станции метро Университет
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
5 отзывов
Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией
Получить естественный, но стильный контент для соцсетей - в одном из атмосферных районов города
Начало: у метро Парк культуры (или по договоренности)
13 июня в 19:30
15 июня в 10:00
5 990 за всё до 2 чел.
Фотоэкскурсия на Патриарших прудах
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия на Патриарших прудах
Узнать эстетичный московский район получше и заодно получить живые фото в пленочном стиле
Начало: в районе метро Маяковская
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
12 000 за всё до 5 чел.
Экспресс-фотосессия на Белой площади
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия на Белой площади
За минимальное время получить профессиональные кадры на фоне столицы
Начало: У метро «Белорусская»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
4 500 за всё до 4 чел.
Экспресс-фотосессия на Патриаршем мосту
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия на Патриаршем мосту
Сделать эффектные снимки в самом сердце Москвы
Начало: У Патриаршего моста
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4 400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Стильный Кузнецкий Мост: прогулка с фотографом
    Просто замечательный способ отметить свой ДР. Крутой формат) очень приятный и позитивный гид Алена поделилась интересными городскими историями и классными атмосферными фотографиями)
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Дворы Солянки: бандиты, привидения и стильные фото
    Константин сразу нашел общий язык с нашей веселой компанией! Съемка проходила в интересных местах, самое главное, кадры делались легко и непринужденно! Уже получили фотографии на память! Спасибо!
  • О
    Олеся
    3 июня 2024
    Фотопрогулка в огнях столицы
    Вчера прогулялись с Александром по вечернему центру Москвы! Рекомендую однозначно!) я была с сестрой и с уставшими детьми🙈, но позитив
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    и креатив Александра творил чудеса! Интересно, весело, душевно и заботливо!!! Очень ждем фото с прогулки и точно еще не раз хотели бы прогуляться в компании Александра!

  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Парадная Москва: прогулка с фотографом
    Всё хорошо, нам понравилось. Фото качественные и места/фоны для фото классные. Спасибо!
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Фотоэкскурсия по Тверской
    Посетили фотоэкскурсию с Константином в качестве отмечания дня рождения)))) Нас было 6 девушек, каждую отдельно пофоткали, вместе тоже пофоткали. Фотографии
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    получили на следующий день и они все прям классные!!! Все девчонки очень довольны и теперь останутся такие красивые воспоминания о проведенном вместе дне. Константин интересно и простым языком рассказывает обо всем, можно задать доп. вопросы или порассуждать на какие-то темы. В полтора часа не уложились, гуляли больше положенного. Устали, но это приятная усталость… И мозгами пошевелить и попозировать))) Спасибо!

  • М
    Мария
    2 июня 2024
    Дворы Солянки: бандиты, привидения и стильные фото
    Классная, веселая, интересная прогулка с приятным гидом-фотографом. Много интересной информации и тайный тропинок в любимой Москве. Обязательно Вернемся еще.
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Секретная Москва: прогулка с фотографом по Китай-городу
    Были с мужем и дочкой 17 лет. Всем очень понравилось! Подача материала живая, узнали много "спрятанных" мест, время прошло не заметно. Ну и конечно же на память остались прекрасные фотографии) 👍
  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Фотопрогулка по Патриаршим
    Были на экскурсии вместе с подругой, которую нам провела Александра. Очень понравилось!!! Легко, доступно, с юмором, а главное было интересно.
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    На свои вопросы получили ответы. Здорово, что при такой прогулке гид фотографировала нас….. Это память, на долгие годы. Спасибо огромное за экскурсию. Однозначно рекомендую!

    Были на экскурсии вместе с подругой, которую нам провела Александра. Очень понравилось!!! Легко, доступно, с юмором
  • A
    Anna
    1 июня 2024
    Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
    Попросила Ольгу прислать хотя бы одно фото в течении 2-х дней после съемки. Получила 7 на следующий день. Очень красиво, в ожидании остальных) Очень приятно и легко проходит с Ольгой прогулка. Спасибо!
  • И
    Игорь
    31 мая 2024
    Парадная Москва: прогулка с фотографом
    Прогулялись с Иваном по центру Москвы, незаурядная беседа, весьма содержательная, много исторических моментов обсудили, подача материала легкая и комфортная, прекрасный рассказчик без занудства.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Уличные фотосессии»

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  1. Дворы Солянки: бандиты, привидения и стильные фото
  2. Парадная Москва: прогулка с фотографом
  3. Секретная Москва: прогулка с фотографом по Китай-городу
  4. Москва-Сити: экскурсия с фотографом
  5. Фотопрогулка по Патриаршим
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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