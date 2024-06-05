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🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 27 отзывов Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы Откройте для себя архитектурные чудеса и скрытые истории Москвы в увлекательной фото-прогулке с персональным гидом Начало: В районе метро Баррикадная 6750 6 075 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 3 отзыва Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки Перенестись сквозь эпохи на тихих улочках и получить живые кадры на память Начало: В районе метро Таганская 6200 5 890 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1 час 6 отзывов Стильный Кузнецкий Мост: ваша персональная фотосессия в Москве Стильный Кузнецкий Мост ждёт вас: мода, архитектура и профессиональные фото - ваша незабываемая прогулка Начало: У метро «Кузнецкий Мост» 6700 6 030 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 2 часа 1 отзыв Фотопрогулка по местам культовых фильмов Сфотографироваться на атмосферных улочках Китай-города и найти адреса героев кино Начало: На улице Забелина 7000 5 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1 час 12 отзывов Новогодняя фотосессия с экскурсией на ВДНХ - история и красота Получите уникальные фотографии и познавательные истории на экскурсии по знаковым местам ВДНХ Начало: центральный вход ВДНХ 7000 5 950 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 30 минут 10 отзывов Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 36 отзывов Фотосессия с Москвой От Воробьевых гор до ВДНХ - выбрать маршрут и получить отличные кадры на фоне столицы 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям Исследовать один из самых эклектичных районов столицы и получить на память профессиональные снимки Начало: У метро Парк Победы 7900 5 530 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки Открыть истории и характер душевного района и заодно получить на память фото в пленочном стиле Начало: В районе метро Китай-город 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

30% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 5 отзывов Фотопрогулка по станциям метро Москвы Уловить динамику мегаполиса и сделать стильные снимки на культовых станциях столичной подземки Начало: М. Арбатская синей ветки 7900 5 530 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1 час 5 отзывов Фотопрогулка по острову Балчуг Прогуляться по самой романтичной локации Москвы и получить атмосферные снимки Начало: У Храма Христа Спасителя 6700 6 030 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 1 отзыв Фотоэкскурсия по Тверской Открыть интересные факты о главной улице Москвы и получить профессиональные снимки на память Начало: На Пушкинской площади 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 1 отзыв Вокруг МГУ: прогулка с фотографом Сделать эффектные кадры, услышать любопытные факты и полюбоваться видом на Москву с Воробьёвых гор Начало: У станции метро Университет 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 5 отзывов Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией Получить естественный, но стильный контент для соцсетей - в одном из атмосферных районов города Начало: у метро Парк культуры (или по договоренности) 5 990 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа Фотоэкскурсия на Патриарших прудах Узнать эстетичный московский район получше и заодно получить живые фото в пленочном стиле Начало: в районе метро Маяковская 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 30 минут Экспресс-фотосессия на Белой площади За минимальное время получить профессиональные кадры на фоне столицы Начало: У метро «Белорусская» 4 500 ₽ за всё до 4 чел.