После первого посещения сюда ещё не раз захочется вернуться.
И неудивительно: вы увидите уникальные памятники архитектуры (один из которых включён в список ЮНЕСКО). Погуляете по уютным скверам и аллеям, полюбуетесь видом на Москву-реку.
Всё это — а ещё интересный рассказ об истории и погружение в мистическую атмосферу места — сделают прогулку незабываемой.
И неудивительно: вы увидите уникальные памятники архитектуры (один из которых включён в список ЮНЕСКО). Погуляете по уютным скверам и аллеям, полюбуетесь видом на Москву-реку.
Всё это — а ещё интересный рассказ об истории и погружение в мистическую атмосферу места — сделают прогулку незабываемой.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Изучаем царскую резиденцию
На прогулке вы увидите церковь Вознесения (памятник ЮНЕСКО), домик Петра I и церковь усекновения головы Иоанны Предтечи. По желанию заглянете во дворец царя Алексея Михайловича. В церкви Казанской Божией Матери посмотрите на чудотворную икону «Державная» и откроете удивительную историю её обретения.
Вы узнаете:
- об опричнине и медном бунте
- о Государевом Дворе
- о возведении дворца, который в 17 веке считался восьмым чудом света
- о традициях соколиной охоты, укладе жизни царской семьи и образовании детей и о многом другом
А что же мистического есть в Коломенском?
Здесь расположен Голосов Овраг, где (согласно задокументированным свидетельствам!) открывается загадочный временной портал. Разберёмся, когда и почему в этом месте исчезали целые отряды татаро-монгольских всадников и жители деревни Дьяково. Восстановим картину битвы Георгия Победоносца со страшным змием, найдём целебные родники. Присядем на тысячелетние чудо-камни «Девичий» и «Гусь-камень» — и загадаем каждый своё сокровенное желание.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в Коломенском, добраться до места вам нужно самостоятельно
- Возьмите с собой платки для посещения церкви
- Вход во дворец Алексея Михайловича платный (по желанию): 600 руб. /взрослый, 300 руб. /льготный, дети до 6 лет бесплатно
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У КПП 2 парка «Коломенское»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1734 туристов
Я аккредитованный гид и экскурсовод по Москве. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызываетЗадать вопрос
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