Коломенский дворец – экскурсии в Москве

Найдено 11 экскурсий в категории «Коломенский дворец» в Москве, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказочные терема Коломенского
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
60 отзывов
Сказочные терема Коломенского
Начало: Станция метро Каширская (любая ветка), 1-2 выходы
Расписание: вт 10:00, 12:30, ср 10:00, 12:30, чт 10:00, 12:30, пт 10:00, 12:30
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
от 1 200 за человека
Мистическое Коломенское
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
217 отзывов
Мистическое Коломенское
Начало: Москва, у павильона м. Коломенская (выход в город ...
Завтра в 13:00
9 июня в 12:00
от 700 за человека
В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
🚶 Пешая
Квест
2 часа
66 отзывов
В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест
Начало: У дворца Алексея Михайловича в Коломенском
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
7 000 за всё до 5 чел.
Игровая экскурсия в Коломенском дворце
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Игровая экскурсия в Коломенском дворце
Заглянуть в царские палаты, узнать о традициях XVII века и побывать на «приеме посла»
Начало: СТ.М. Каширская
9 июня в 13:00
11 июня в 13:00
6 999 за всё до 5 чел.
Коломенский дворец Алексея Михайловича
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Коломенский дворец Алексея Михайловича
Узнать, как жил, что ел и что говорил царь в летней резиденции
Начало: Недалеко от Коломенского дворца
14 июня в 10:00
25 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Коломенское: открываем тайны царского дворца
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Коломенское: открываем тайны царского дворца
Интерактивная экскурсия для школьников и детей от 7 до 12 лет
Начало: У дворца Алексея Михайловича
15 июня в 11:30
19 июня в 14:00
6 200 за всё до 10 чел.
Коломенское: история, мистика и загадки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Коломенское: история, мистика и загадки
Старинные храмы, древние овраги и сказочный дворец на авторской экскурсии с гидом-журналистом
Начало: В районе метро Каширская
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 670 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Коломенскому дворцу (билеты включены)
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
1 отзыв
Экскурсия по Коломенскому дворцу (билеты включены)
Побывать в сказочном деревянном дворце царя Алексея Михайловича в компании профессионального гида
Начало: В гостинице Лесная Сафмар
Расписание: во вторник в 10:00
11 июня в 10:40
18 июня в 10:00
2 800 за человека
Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей
Начало: Андропова пр-т, д. 39
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за человека
Деревянный дворец Алексея Михайловича в Коломенском
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
11 отзывов
Деревянный дворец Алексея Михайловича в Коломенском
Начало: Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском
Расписание: вт-чт, вс: 10:00-17:00 пт-сб: 10:00-19:00 пн: выходной
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 290 за человека
Дворец Алексея Михайловича - сказка или быль?
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Дворец Алексея Михайловича - сказка или быль?
Увидеть «осьмое чудо света», воскресшее словно птица-феникс, и узнать, как жили цари 400 лет назад
Начало: у станции метро Каширская
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
8 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    26 мая 2024
    Мистическое Коломенское
    Экскурсия очень понравилась, Александра рассказывала все очень интересно
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Мистическое Коломенское
    Спасибо большое экскурсоводу Лилии за интересную и информативную экскурсию! Время пролетело очень быстро. По её совету посетили коломенский дворец и ни разу не пожалели. С погодой нам не очень повезло: было холодно, но экскурсию это ни сколько не испортило.
  • П
    Пахалов
    26 мая 2024
    Мистическое Коломенское
    Экскурсия прошла классически, у гида явно большой опыт, хорошо поставлен голос. Рассказанная информация в основном хорошо известна. К сожалению многое
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    было не осмотрено, при том что экскурсия оказалась на полчаса короче заявленной. То есть время хотя бы ещё один объект просмотреть было.

  • Д
    Дарья
    4 мая 2024
    Коломенский дворец Алексея Михайловича
    Экскурсия понравилась, было легко и не скучно. Хоть это и новодел, а не оригинальное здание, проходя по нему можно легко представить, как все выглядело в те времена.
  • В
    Виктория
    29 апреля 2024
    Игровая экскурсия в Коломенском дворце
    Чудесный экскурсовод Наталья. Экскурсия с расчетом на возраст детей, дети все 2 часа были вовлеченные в процесс экскурсии, много интересных фактов и доступной информации живо и очень интересно! Удовольствие получили не только дети, но и взрослые. Большое спасибо!
  • И
    Илона
    13 апреля 2024
    Сказочные терема Коломенского
    Побывали на экскурсии в Коломенском, посмотрели дворец Алексея Михайловича. Гид Анастасия доступно и легко рассказывала, делая акцент на интересные моменты. Во время экскурсии мы словно побывали в прошлом столетии и ощутили на себе дух того времени
  • О
    Ольга
    10 апреля 2024
    Сказочные терема Коломенского
    Экскурсия по теремам царя Алексея Михайловича просто великолепна. Гид Анастасия хорошо знает историю государства Российского и в доступной форме преподносит ее слушателям.
  • Е
    Екатерина
    3 апреля 2024
    Коломенское: история, мистика и загадки
    Очень хорошо продуман сам маршрут и по смыслу и технически. За 2,5 часа ни минуты не было скучно, даже подросткам:)
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    Понравилось, что исторические данные соседствуют с легендами, не устаешь от большого количества информации. Несмотря на то, что конец марта не самое идеальное время для посещения парка - нам очень понравилось. Спасибо!

  • М
    Мария
    31 марта 2024
    Коломенский дворец Алексея Михайловича
    Сегодня побывали вшестером - четверо взрослых и двое детей 10 и 13 лет - на экскурсии во Дворце Алексея Михайловича
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    с Ириной. Прекрасное путешествие! Отлично и познавательно провели время! Очень-очень понравилось! . Увлекательный рассказ Ирины был интересен и детям и взрослым. Иногда складывалось впечатление, что Ирина и сама жила во дворце в те времена и ведет рассказ от первого лица))) Дети ещё были мотивированы тем, что получили задание от Ирины ответить на вопросы анкеты по ходу экскурсии и старались ничего не пропустить. Все было интересно, интерьеры красивейшие, рассказ Ирины увлекательный, все сложилось замечательно! С Ириной в первый раз были на экскурсии, и по её завершении стало ясно, что готовы исследовать с ней Москву ещё и еще))) Отличная экскурсия! Спасибо нашему гиду Ирине! До новых встреч!

    Сегодня побывали вшестером - четверо взрослых и двое детей 10 и 13 лет - на экскурсииСегодня побывали вшестером - четверо взрослых и двое детей 10 и 13 лет - на экскурсииСегодня побывали вшестером - четверо взрослых и двое детей 10 и 13 лет - на экскурсииСегодня побывали вшестером - четверо взрослых и двое детей 10 и 13 лет - на экскурсииСегодня побывали вшестером - четверо взрослых и двое детей 10 и 13 лет - на экскурсииСегодня побывали вшестером - четверо взрослых и двое детей 10 и 13 лет - на экскурсииСегодня побывали вшестером - четверо взрослых и двое детей 10 и 13 лет - на экскурсии
  • А
    Анастасия
    20 марта 2024
    Коломенское: открываем тайны царского дворца
    Елена провела для нас совершенно замечательную экскурсию! Час прошел на одном дыхании! Интересно было всем, и взрослым и детям. Легко, непринужденно, с юмором, но в то же время так содержательно! Мы получили искреннее удовольствие! Огромное спасибо Елене за ее профессионализм!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Коломенский дворец»

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