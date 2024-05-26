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с Ириной. Прекрасное путешествие! Отлично и познавательно провели время! Очень-очень понравилось! . Увлекательный рассказ Ирины был интересен и детям и взрослым. Иногда складывалось впечатление, что Ирина и сама жила во дворце в те времена и ведет рассказ от первого лица))) Дети ещё были мотивированы тем, что получили задание от Ирины ответить на вопросы анкеты по ходу экскурсии и старались ничего не пропустить. Все было интересно, интерьеры красивейшие, рассказ Ирины увлекательный, все сложилось замечательно! С Ириной в первый раз были на экскурсии, и по её завершении стало ясно, что готовы исследовать с ней Москву ещё и еще))) Отличная экскурсия! Спасибо нашему гиду Ирине! До новых встреч!