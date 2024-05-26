1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Сказочные терема Коломенского
Начало: Станция метро Каширская (любая ветка), 1-2 выходы
Расписание: вт 10:00, 12:30, ср 10:00, 12:30, чт 10:00, 12:30, пт 10:00, 12:30
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
от 1 200₽ за человека
Групповая
2 часа
Мистическое Коломенское
Начало: Москва, у павильона м. Коломенская (выход в город ...
Завтра в 13:00
9 июня в 12:00
от 700₽ за человека
Квест
2 часа
В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест
Начало: У дворца Алексея Михайловича в Коломенском
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Игровая экскурсия в Коломенском дворце
Заглянуть в царские палаты, узнать о традициях XVII века и побывать на «приеме посла»
Начало: СТ.М. Каширская
9 июня в 13:00
11 июня в 13:00
6 999₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский дворец Алексея Михайловича
Узнать, как жил, что ел и что говорил царь в летней резиденции
Начало: Недалеко от Коломенского дворца
14 июня в 10:00
25 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенское: открываем тайны царского дворца
Интерактивная экскурсия для школьников и детей от 7 до 12 лет
Начало: У дворца Алексея Михайловича
15 июня в 11:30
19 июня в 14:00
6 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Коломенское: история, мистика и загадки
Старинные храмы, древние овраги и сказочный дворец на авторской экскурсии с гидом-журналистом
Начало: В районе метро Каширская
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Групповая
5 часов
Экскурсия по Коломенскому дворцу (билеты включены)
Побывать в сказочном деревянном дворце царя Алексея Михайловича в компании профессионального гида
Начало: В гостинице Лесная Сафмар
Расписание: во вторник в 10:00
11 июня в 10:40
18 июня в 10:00
2 800₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей
Начало: Андропова пр-т, д. 39
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Деревянный дворец Алексея Михайловича в Коломенском
Начало: Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском
Расписание: вт-чт, вс: 10:00-17:00 пт-сб: 10:00-19:00 пн: выходной
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 290₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Дворец Алексея Михайловича - сказка или быль?
Увидеть «осьмое чудо света», воскресшее словно птица-феникс, и узнать, как жили цари 400 лет назад
Начало: у станции метро Каширская
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
8 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария26 мая 2024Экскурсия очень понравилась, Александра рассказывала все очень интересно
- ААнастасия26 мая 2024Спасибо большое экскурсоводу Лилии за интересную и информативную экскурсию! Время пролетело очень быстро. По её совету посетили коломенский дворец и ни разу не пожалели. С погодой нам не очень повезло: было холодно, но экскурсию это ни сколько не испортило.
- ППахалов26 мая 2024Экскурсия прошла классически, у гида явно большой опыт, хорошо поставлен голос. Рассказанная информация в основном хорошо известна. К сожалению многое
- ДДарья4 мая 2024Экскурсия понравилась, было легко и не скучно. Хоть это и новодел, а не оригинальное здание, проходя по нему можно легко представить, как все выглядело в те времена.
- ВВиктория29 апреля 2024Чудесный экскурсовод Наталья. Экскурсия с расчетом на возраст детей, дети все 2 часа были вовлеченные в процесс экскурсии, много интересных фактов и доступной информации живо и очень интересно! Удовольствие получили не только дети, но и взрослые. Большое спасибо!
- ИИлона13 апреля 2024Побывали на экскурсии в Коломенском, посмотрели дворец Алексея Михайловича. Гид Анастасия доступно и легко рассказывала, делая акцент на интересные моменты. Во время экскурсии мы словно побывали в прошлом столетии и ощутили на себе дух того времени
- ООльга10 апреля 2024Экскурсия по теремам царя Алексея Михайловича просто великолепна. Гид Анастасия хорошо знает историю государства Российского и в доступной форме преподносит ее слушателям.
- ЕЕкатерина3 апреля 2024Очень хорошо продуман сам маршрут и по смыслу и технически. За 2,5 часа ни минуты не было скучно, даже подросткам:)
- ММария31 марта 2024Сегодня побывали вшестером - четверо взрослых и двое детей 10 и 13 лет - на экскурсии во Дворце Алексея Михайловича
- ААнастасия20 марта 2024Елена провела для нас совершенно замечательную экскурсию! Час прошел на одном дыхании! Интересно было всем, и взрослым и детям. Легко, непринужденно, с юмором, но в то же время так содержательно! Мы получили искреннее удовольствие! Огромное спасибо Елене за ее профессионализм!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Коломенский дворец»
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