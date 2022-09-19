Приглашаю вынырнуть из суеты 21 века и погрузиться в допетровскую эпоху, когда страной управлял Алексей Михайлович Романов. Что за сказочный дворец он построил в Коломенском, какой образ жизни вел, каковы были порядки и устои того времени? На эти и другие вопросы вы отыщете ответы в увлекательном интерактивном формате: разгадывая шарады, ребусы и головоломки.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Коломенское: царская усадьба, загадки и сокровища

Вы погуляете по живописному парку, рассматривая старинные постройки и памятники. В легкой игровой форме раскроете историю этих мест и выясните «золотые слова», открывающие путь к заветным сокровищам. А также узнаете:

Когда появилось село Коломенское

Как образовался Государев двор и для чего он предназначался

Где находятся тайные места, издавна исполняющие заветные желания

Как жили в старину русские девушки

Какие древние клады спрятаны в парке

После завершения «исторической части» мы можем выбрать маршрут по вашему желанию. Спуститься по ступенькам в овраг и дойти до мистических камней, отправиться через яблоневый сад на поиски вновь отстроенного дворца Алексея Михайловича или погулять по Торговой улице с кафе и сувенирными лавками.

Организационные детали