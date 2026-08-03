Вынырните из суеты 21 века и окунитесь в допетровскую эпоху на семейной экскурсии-квесте по парку Коломенское.Исследуйте сказочный дворец Алексея Михайловича Романова, разгадывайте шарады и головоломки, узнавайте о жизни и порядках

того времени. Прогулка по живописному парку, старинные постройки и памятники, интерактивные задания и клады - все это ждет вас на увлекательной экскурсии. Адаптирована для детей 7-14 лет, с индивидуальными радиогидами для комфортного прослушивания. Группа до 17 человек, включая взрослых

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения парка Коломенское - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода теплая и солнечная, что делает прогулку по парку особенно приятной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой природы, хотя стоит быть готовыми к возможным дождям и прохладе. Зимой парк сохраняет свое очарование, но погодные условия могут ограничить комфортное пребывание на улице.

Сейчас август — это идеальное время.