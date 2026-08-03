Вынырните из суеты 21 века и окунитесь в допетровскую эпоху на семейной экскурсии-квесте по парку Коломенское.
Исследуйте сказочный дворец Алексея Михайловича Романова, разгадывайте шарады и головоломки, узнавайте о жизни и порядках
Исследуйте сказочный дворец Алексея Михайловича Романова, разгадывайте шарады и головоломки, узнавайте о жизни и порядках
5 причин купить этот билет
- 🕵️♂️ Интерактивный формат
- 🏰 Исторические факты
- 🧩 Загадки и ребусы
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 🎁 Клад включен в стоимость
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения парка Коломенское - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода теплая и солнечная, что делает прогулку по парку особенно приятной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой природы, хотя стоит быть готовыми к возможным дождям и прохладе. Зимой парк сохраняет свое очарование, но погодные условия могут ограничить комфортное пребывание на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дворец Алексея Михайловича
- Старинные постройки
- Памятники
Описание билета
Коломенское: царская усадьба, загадки и сокровища
Вы погуляете по живописному парку, рассматривая старинные постройки и памятники. В легкой игровой форме раскроете историю этих мест и выясните «золотые слова», открывающие путь к заветным сокровищам. А также узнаете:
- Когда появилось село Коломенское
- Как образовался Государев двор и для чего он предназначался
- Где находятся тайные места, издавна исполняющие заветные желания
- Как жили в старину русские девушки
- Какие дивные деревья росли в Коломенских садах
После завершения «исторической части» мы можем выбрать маршрут по вашему желанию. Спуститься по ступенькам в овраг и дойти до мистических камней, отправиться через яблоневый сад на поиски вновь отстроенного дворца Алексея Михайловича или погулять по Торговой улице с кафе и сувенирными лавками.
Организационные детали
- Экскурсия адаптирована для детей 7-14 лет (разные задания для разных возрастов)
- Дополнительно оплачивается право проведения экскурсии гидом в Коломенском — 1000 ₽ с группы
- На экскурсии я использую индивидуальные радиогиды (если вас более 6 человек), чтобы все хорошо слышали меня даже на расстоянии
- Экскурсию можно провести для группы до 17 человек, включая сопровождающих взрослых. Большее количество участников возможно по предварительному согласованию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. Коломенская
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1465 туристов
Добрый день! Меня зовут Екатерина. Я аккредитованный гид по Москве, а ещё многодетная мама. Поэтому большинство моих экскурсий адаптированы для детей разных возрастов и проходят в формате квестов. Мне нравится
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 58 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Огромное спасибо нашему гиду Кате за этот незабываемый день! Настоящий профессионал своего дела с глубокими знаниями истории и культуры. Она грамотно составила наш маршрут, мы гуляли в комфортном темпе, играли,
+2
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И
Спасибо огромное Екатерине за интересную экскурсию, приятный интерактив и невероятно захватывающее путешествие в историю! Время пролетело незаметно, атмосфера была теплой, а материал подан очень легко и увлекательно. Обязательно вернемся снова!
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Ю
Екатерина, спасибо большое за увлекательную экскурсию! Несмотря на жаркую погоду во время экскурсии, вовлекли деток в игры и историю, нашли к каждому подход! Уже выбираем следующую экскурсию с вами❤️
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Е
Недавно побывали на индивидуальной семейной экскурсии-квесте в парке Коломенское с экскурсоводом Катей — и остались в полном восторге.
У нас была разновозрастная компания детей (4, 6, 7 и 9 лет), и
У нас была разновозрастная компания детей (4, 6, 7 и 9 лет), и
Катя
Ответ организатора:
Елена, благодарю за такой душевный отзыв! Спасибо, что так развернуто описали процесс - думаю, это многим поможет в дальнейшем определиться с выбором экскурсии.
Была рада знакомству с Вашей дружной семьей🤝 До новых встреч🌷
Была рада знакомству с Вашей дружной семьей🤝 До новых встреч🌷
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Е
Интересная увлекательная экскурсия в допетровскую эпоху. Были с ребенком 6 -ти лет. Гид Екатерина смогла найти подход к непоседе с помощью ярких картинок, вопросов, адаптированных для юного возраста; для взрослых
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Е
Огромное спасибо нашему экскурсоводу, Екатерине! Было интересно и взрослым и детям. Внимание деток держали задания, которые вплетены в темы экскурсии. С удовольствием погуляли и узнали нового. Благодарим!
Катя
Ответ организатора:
Спасибо! С вами было очень весело. До новых встреч!
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Входит в следующие категории Москвы
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