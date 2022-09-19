Вы погуляете по живописному парку, рассматривая старинные постройки и памятники. В легкой игровой форме раскроете историю этих мест и выясните «золотые слова», открывающие путь к заветным сокровищам. А также узнаете:
После завершения «исторической части» мы можем выбрать маршрут по вашему желанию. Спуститься по ступенькам в овраг и дойти до мистических камней, отправиться через яблоневый сад на поиски вновь отстроенного дворца Алексея Михайловича или погулять по Торговой улице с кафе и сувенирными лавками.