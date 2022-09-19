Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское

Раскрыть тайны старинного парка в увлекательном игровом формате

5
1 отзыв
Приглашаю вынырнуть из суеты 21 века и погрузиться в допетровскую эпоху, когда страной управлял Алексей Михайлович Романов.

Что за сказочный дворец он построил в Коломенском, какой образ жизни вел, каковы были порядки и устои того времени? На эти и другие вопросы вы отыщете ответы в увлекательном интерактивном формате: разгадывая шарады, ребусы и головоломки.
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
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Описание

Что вас ожидает

Коломенское: царская усадьба, загадки и сокровища

Вы погуляете по живописному парку, рассматривая старинные постройки и памятники. В легкой игровой форме раскроете историю этих мест и выясните «золотые слова», открывающие путь к заветным сокровищам. А также узнаете:

  • Когда появилось село Коломенское
  • Как образовался Государев двор и для чего он предназначался
  • Где находятся тайные места, издавна исполняющие заветные желания
  • Как жили в старину русские девушки
  • Какие древние клады спрятаны в парке

После завершения «исторической части» мы можем выбрать маршрут по вашему желанию. Спуститься по ступенькам в овраг и дойти до мистических камней, отправиться через яблоневый сад на поиски вновь отстроенного дворца Алексея Михайловича или погулять по Торговой улице с кафе и сувенирными лавками.

Организационные детали

  • Экскурсия адаптирована для детей 8-14 лет (разные задания для разных возрастов)
  • Клад включен в стоимость
  • На экскурсии я использую индивидуальные радиогиды, чтобы все хорошо слышали меня даже на расстоянии
  • Большее количество участников возможно по предварительному согласованию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Коломенская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Ю
19 сен 2022
Водила на квест дочку и ее подругу (8 класс), думала буду просто сторонним наблюдателем, в итоге так увлеклась творческими заданиями, которые давала Екатерина во время своего рассказа о Коломенском, что стала сама активно участвовать в квесте! Сейчас хочу привести класс младшего сына. Ещё были подарки (из клада), радиогиды - все было хорошо слышно, даже если я задёргивалась, чтобы сделать фото. В общем, описывать долго все не буду - мы просто придём ещё.

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