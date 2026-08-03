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Индивидуальная семейная экскурсия-квест по парку Коломенское

Погрузитесь в допетровскую эпоху на семейной экскурсии-квесте по парку Коломенское. Узнайте о жизни Алексея Михайловича Романова, разгадывая загадки и ребусы
Вынырните из суеты 21 века и окунитесь в допетровскую эпоху на семейной экскурсии-квесте по парку Коломенское.

Исследуйте сказочный дворец Алексея Михайловича Романова, разгадывайте шарады и головоломки, узнавайте о жизни и порядках
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того времени.

Прогулка по живописному парку, старинные постройки и памятники, интерактивные задания и клады - все это ждет вас на увлекательной экскурсии. Адаптирована для детей 7-14 лет, с индивидуальными радиогидами для комфортного прослушивания. Группа до 17 человек, включая взрослых

5
58 отзывов

5 причин купить этот билет

  • 🕵️‍♂️ Интерактивный формат
  • 🏰 Исторические факты
  • 🧩 Загадки и ребусы
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 🎁 Клад включен в стоимость

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения парка Коломенское - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода теплая и солнечная, что делает прогулку по парку особенно приятной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой природы, хотя стоит быть готовыми к возможным дождям и прохладе. Зимой парк сохраняет свое очарование, но погодные условия могут ограничить комфортное пребывание на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Индивидуальная семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
Индивидуальная семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
Индивидуальная семейная экскурсия-квест по парку Коломенское

Что можно увидеть

  • Дворец Алексея Михайловича
  • Старинные постройки
  • Памятники

Описание билета

Коломенское: царская усадьба, загадки и сокровища

Вы погуляете по живописному парку, рассматривая старинные постройки и памятники. В легкой игровой форме раскроете историю этих мест и выясните «золотые слова», открывающие путь к заветным сокровищам. А также узнаете:

  • Когда появилось село Коломенское
  • Как образовался Государев двор и для чего он предназначался
  • Где находятся тайные места, издавна исполняющие заветные желания
  • Как жили в старину русские девушки
  • Какие дивные деревья росли в Коломенских садах

После завершения «исторической части» мы можем выбрать маршрут по вашему желанию. Спуститься по ступенькам в овраг и дойти до мистических камней, отправиться через яблоневый сад на поиски вновь отстроенного дворца Алексея Михайловича или погулять по Торговой улице с кафе и сувенирными лавками.

Организационные детали

  • Экскурсия адаптирована для детей 7-14 лет (разные задания для разных возрастов)
  • Дополнительно оплачивается право проведения экскурсии гидом в Коломенском — 1000 ₽ с группы
  • На экскурсии я использую индивидуальные радиогиды (если вас более 6 человек), чтобы все хорошо слышали меня даже на расстоянии
  • Экскурсию можно провести для группы до 17 человек, включая сопровождающих взрослых. Большее количество участников возможно по предварительному согласованию.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе м. Коломенская
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя
Катя — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1465 туристов
Добрый день! Меня зовут Екатерина. Я аккредитованный гид по Москве, а ещё многодетная мама. Поэтому большинство моих экскурсий адаптированы для детей разных возрастов и проходят в формате квестов. Мне нравится
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рассказывать интересные истории о Москве, не перегружая датами и терминами, а выстраивая в голове слушателей причинно-следственные цепочки: что, почему и откуда взялось. В моих экскурсиях для детей всегда есть история, которая образно погружает ребёнка в определённую эпоху. А ещё — приятный сюрприз в конце маршрута.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 58 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
3
2
1
А
Огромное спасибо нашему гиду Кате за этот незабываемый день! Настоящий профессионал своего дела с глубокими знаниями истории и культуры. Она грамотно составила наш маршрут, мы гуляли в комфортном темпе, играли,
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отгадывали загадки, решали ребусы, получали призы, время прошло очень интересно и быстро)) На все вопросы мы получили развернутые, увлекательные ответы. Атмосфера была невероятно теплой и дружелюбной. Если вам нужен увлеченный и внимательный гид — смело обращайтесь к Кате! Спасибо за приятно проведенное время!

Огромное спасибо нашему гиду Кате за этот незабываемый день! Настоящий профессионал своего дела с глубокими знаниями
Огромное спасибо нашему гиду Кате за этот незабываемый день! Настоящий профессионал своего дела с глубокими знаниями
Огромное спасибо нашему гиду Кате за этот незабываемый день! Настоящий профессионал своего дела с глубокими знаниями
Огромное спасибо нашему гиду Кате за этот незабываемый день! Настоящий профессионал своего дела с глубокими знаниями
Огромное спасибо нашему гиду Кате за этот незабываемый день! Настоящий профессионал своего дела с глубокими знаниями
Огромное спасибо нашему гиду Кате за этот незабываемый день! Настоящий профессионал своего дела с глубокими знаниями
Огромное спасибо нашему гиду Кате за этот незабываемый день! Настоящий профессионал своего дела с глубокими знаниями
Огромное спасибо нашему гиду Кате за этот незабываемый день! Настоящий профессионал своего дела с глубокими знаниями+2
Огромное спасибо нашему гиду Кате за этот незабываемый день! Настоящий профессионал своего дела с глубокими знаниями
Огромное спасибо нашему гиду Кате за этот незабываемый день! Настоящий профессионал своего дела с глубокими знаниями
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И
Спасибо огромное Екатерине за интересную экскурсию, приятный интерактив и невероятно захватывающее путешествие в историю! Время пролетело незаметно, атмосфера была теплой, а материал подан очень легко и увлекательно. Обязательно вернемся снова!
Спасибо огромное Екатерине за интересную экскурсию, приятный интерактив и невероятно захватывающее путешествие в историю! Время пролетело
Спасибо огромное Екатерине за интересную экскурсию, приятный интерактив и невероятно захватывающее путешествие в историю! Время пролетело
Спасибо огромное Екатерине за интересную экскурсию, приятный интерактив и невероятно захватывающее путешествие в историю! Время пролетело
Спасибо огромное Екатерине за интересную экскурсию, приятный интерактив и невероятно захватывающее путешествие в историю! Время пролетело
Спасибо огромное Екатерине за интересную экскурсию, приятный интерактив и невероятно захватывающее путешествие в историю! Время пролетело
Спасибо огромное Екатерине за интересную экскурсию, приятный интерактив и невероятно захватывающее путешествие в историю! Время пролетело
Спасибо огромное Екатерине за интересную экскурсию, приятный интерактив и невероятно захватывающее путешествие в историю! Время пролетело
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Ю
Екатерина, спасибо большое за увлекательную экскурсию! Несмотря на жаркую погоду во время экскурсии, вовлекли деток в игры и историю, нашли к каждому подход! Уже выбираем следующую экскурсию с вами❤️
Екатерина, спасибо большое за увлекательную экскурсию! Несмотря на жаркую погоду во время экскурсии, вовлекли деток в
Екатерина, спасибо большое за увлекательную экскурсию! Несмотря на жаркую погоду во время экскурсии, вовлекли деток в
Екатерина, спасибо большое за увлекательную экскурсию! Несмотря на жаркую погоду во время экскурсии, вовлекли деток в
Екатерина, спасибо большое за увлекательную экскурсию! Несмотря на жаркую погоду во время экскурсии, вовлекли деток в
Екатерина, спасибо большое за увлекательную экскурсию! Несмотря на жаркую погоду во время экскурсии, вовлекли деток в
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Е
Недавно побывали на индивидуальной семейной экскурсии-квесте в парке Коломенское с экскурсоводом Катей — и остались в полном восторге.
У нас была разновозрастная компания детей (4, 6, 7 и 9 лет), и
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Катя с первых минут смогла увлечь всех: задания, ребусы, элементы игры сделали экскурсию живой и захватывающей. Дети с азартом выполняли задания и с радостью получали «драгоценные камни» и медали, что добавляло мотивации и интереса.
При этом экскурсия оказалась не только развлекательной, но и очень познавательной. И дети, и взрослые узнали много нового о жизни и быте русских царей и простых людей, об истории России. Катя — очень интересный, эрудированный рассказчик, который умеет подать материал легко и увлекательно.
Атмосфера была непринуждённой и комфортной, время (1,5 часа) пролетело совершенно незаметно.
Однозначно рекомендуем такую экскурсию с Катей — отличный формат для семейного отдыха и знакомства с историей.

Недавно побывали на индивидуальной семейной экскурсии-квесте в парке Коломенское с экскурсоводом Катей — и остались в полном восторге.
Катя
Катя
Ответ организатора:
Елена, благодарю за такой душевный отзыв! Спасибо, что так развернуто описали процесс - думаю, это многим поможет в дальнейшем определиться с выбором экскурсии.
Была рада знакомству с Вашей дружной семьей🤝 До новых встреч🌷
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Е
Интересная увлекательная экскурсия в допетровскую эпоху. Были с ребенком 6 -ти лет. Гид Екатерина смогла найти подход к непоседе с помощью ярких картинок, вопросов, адаптированных для юного возраста; для взрослых
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то же было полезно вспомнить и узнать новое о Коломенском в целом и поучаствовать вместе всей семьей в таком формате прогулки. Время пролетело незаметно, и погода показалась не такой уж «серой и мокрой» в Вашей компании! Спасибо за организацию мероприятия!

Интересная увлекательная экскурсия в допетровскую эпоху. Были с ребенком 6 -ти лет. Гид Екатерина смогла найти
Интересная увлекательная экскурсия в допетровскую эпоху. Были с ребенком 6 -ти лет. Гид Екатерина смогла найти
Интересная увлекательная экскурсия в допетровскую эпоху. Были с ребенком 6 -ти лет. Гид Екатерина смогла найти
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Е
Огромное спасибо нашему экскурсоводу, Екатерине! Было интересно и взрослым и детям. Внимание деток держали задания, которые вплетены в темы экскурсии. С удовольствием погуляли и узнали нового. Благодарим!
Катя
Катя
Ответ организатора:
Спасибо! С вами было очень весело. До новых встреч!
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Входит в следующие категории Москвы

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