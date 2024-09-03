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места". О выборе не пожалела, потому что и я и гости остались в восторге. Гид Татьяна, показала и рассказала нам не только о питейных местах, но и исторические факты Китай-города и Хитровки. Мы посетили разные по атмосферам места, некоторые из их раньше мы даже не замечали. Татьяна смогла нас увлечь и 2,5 часа пролетели очень быстро. После такой экскурсии решила, что в каждом городе стоит взять подобную экскурсию для того чтобы узнать другую сторону жизни в этом месте.