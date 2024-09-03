На Рождество – экскурсии в Москве

Найдено 5 экскурсий в категории «На Рождество» в Москве, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Остоженка и Пречистенка: терапия красотой
Пешая
97 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
10 сен в 13:30
11 сен в 10:00
6 450 за всё до 5 чел.
История в бокале: легенды Хитровки и необычные питейные места
Пешая
43 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
История в бокале: легенды Хитровки и необычные питейные места
Узнайте о криминальном прошлом Хитровки, посетив уникальные бары Москвы. Это не просто барный рейд, а настоящее путешествие сквозь время и культуру столицы
Начало: У метро Китай-город
Завтра в 14:30
9 сен в 13:30
8 000 за всё до 4 чел.
Новогодняя Москва: автобусная экскурсия
На автобусе
16 отзывов
3 часа
Групповая
Новогодняя Москва: автобусная экскурсия
Познакомиться с достопримечательностями столицы и зарядиться праздничным настроением
Начало: В районе метро Площадь Революции
29 дек в 16:00
30 дек в 15:30
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    3 сентября 2024
    История в бокале: легенды Хитровки и необычные питейные места
    Татьяна чудесный экскурсовод, который действительно живет своим делом! эти 2,5 часа пролетели на одном дыхании! мы посетили несколько заведений о
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    которых никогда не знали ранее! но это экскурсия не просто про заведения, мы узнали подробности их появления! а также много интересных фактов о самой Москве!!!

  • К
    Корнева
    2 сентября 2024
    История в бокале: легенды Хитровки и необычные питейные места
    Свой день рождения решила отпраздновать по-особенному и в поисках вариантов, нашла экскурсию" История в бокале: легенды Хитровки и необычные питейные
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    места". О выборе не пожалела, потому что и я и гости остались в восторге. Гид Татьяна, показала и рассказала нам не только о питейных местах, но и исторические факты Китай-города и Хитровки. Мы посетили разные по атмосферам места, некоторые из их раньше мы даже не замечали. Татьяна смогла нас увлечь и 2,5 часа пролетели очень быстро. После такой экскурсии решила, что в каждом городе стоит взять подобную экскурсию для того чтобы узнать другую сторону жизни в этом месте.

  • Е
    Елизавета
    31 августа 2024
    История в бокале: легенды Хитровки и необычные питейные места
    Очень понравилась экскурсия, Татьяна показала необычные бары Москвы, со своей историей, фишкой, концепцией, рассказала исторические факты.
    Очень понравилась экскурсия, Татьяна показала необычные бары Москвы, со своей историей, фишкой, концепцией, рассказала исторические фактыОчень понравилась экскурсия, Татьяна показала необычные бары Москвы, со своей историей, фишкой, концепцией, рассказала исторические фактыОчень понравилась экскурсия, Татьяна показала необычные бары Москвы, со своей историей, фишкой, концепцией, рассказала исторические факты
  • С
    Сергей
    16 января 2024
    Новогодняя Москва: автобусная экскурсия
    Сама по себе экскурсия по Москве очень интересная и экскурсовод очень здорово все рассказала, Действительно многое не знали, хотя уже
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    далеко не первый раз в Москве. Маршрут тоже построен замечательно. по всем знаковым местам. Но нам хотелось бы именно акцент на Новогоднюю Москву, а этого к сожалению не было. Хотя иллюминация и подсветка на маршруте очень красивая.

  • И
    Ирина
    10 января 2024
    Новогодняя Москва: автобусная экскурсия
    Экскурсия понравилась, несмотря на мороз. Экскурсовод все очень интересно рассказывала, иногда в шуточной форме. Немного не хватило новогоднего центра, но
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    это видимо минус сильному морозу. В такую погоду не хочется выходить из автобуса лишний раз. Экскурсию посетили 31 декабря для создания новогоднего настроя. Затея удалась.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Остоженка и Пречистенка: терапия красотой
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  3. Новогодняя Москва: автобусная экскурсия
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Зарядье
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Патриаршие пруды
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "На Рождество" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 900 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 564 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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