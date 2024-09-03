2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
10 сен в 13:30
11 сен в 10:00
6 450₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
История в бокале: легенды Хитровки и необычные питейные места
Узнайте о криминальном прошлом Хитровки, посетив уникальные бары Москвы. Это не просто барный рейд, а настоящее путешествие сквозь время и культуру столицы
Начало: У метро Китай-город
Завтра в 14:30
9 сен в 13:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Групповая
Новогодняя Москва: автобусная экскурсия
Познакомиться с достопримечательностями столицы и зарядиться праздничным настроением
Начало: В районе метро Площадь Революции
29 дек в 16:00
30 дек в 15:30
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна3 сентября 2024Татьяна чудесный экскурсовод, который действительно живет своим делом! эти 2,5 часа пролетели на одном дыхании! мы посетили несколько заведений о
- ККорнева2 сентября 2024Свой день рождения решила отпраздновать по-особенному и в поисках вариантов, нашла экскурсию" История в бокале: легенды Хитровки и необычные питейные
- ЕЕлизавета31 августа 2024Очень понравилась экскурсия, Татьяна показала необычные бары Москвы, со своей историей, фишкой, концепцией, рассказала исторические факты.
- ССергей16 января 2024Сама по себе экскурсия по Москве очень интересная и экскурсовод очень здорово все рассказала, Действительно многое не знали, хотя уже
- ИИрина10 января 2024Экскурсия понравилась, несмотря на мороз. Экскурсовод все очень интересно рассказывала, иногда в шуточной форме. Немного не хватило новогоднего центра, но
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На Рождество»
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