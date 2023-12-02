Московские памятники: разговор о скульптуре

Индивидуальная экскурсия в Москве

Узнать, почему дворянка хотела снести памятник Гоголю и что связывает голову Пушкина и юбки

Мы посмотрим на Москву через призму искусства.

Прогуливаясь по тихим переулкам и широким бульварам, вы насладитесь красотой старинного города и увидите самые интересные памятники Москвы — украшения города.

Я расскажу, есть ли в Москве памятник Кисе Воробьянинову и почему Пушкин опустил голову — из-за Бога или юбки.
Московские памятники: разговор о скульптуре
Московские памятники: разговор о скульптуре
Московские памятники: разговор о скульптуре
Московские памятники: разговор о скульптуре
Московские памятники: разговор о скульптуре
Московские памятники: разговор о скульптуре
Московские памятники: разговор о скульптуре
Московские памятники: разговор о скульптуре
Московские памятники: разговор о скульптуре
Московские памятники: разговор о скульптуре
Московские памятники: разговор о скульптуре
Московские памятники: разговор о скульптуре
Московские памятники: разговор о скульптуре
Московские памятники: разговор о скульптуре
Московские памятники: разговор о скульптуре
Московские памятники: разговор о скульптуре
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Мы поговорим о скульптуре на примере московских памятников, сравним их с лучшими образцами мирового искусства и порассуждаем о судьбах художников. Увидим памятники Плисецкой, Чехову, Станиславскому и Немировичу-Данченко, Прокофьеву и другие.

Вы узнаете:

  • Как формируется композиция и как она влияет восприятие памятника
  • Почему дворянка готова была заплатить 10 000 рублей, чтобы избавиться от памятника Гоголю на Никитском бульваре
  • Как Вера Мухина стала скульптором
  • Думали ли горожане, что в Москве есть памятник Кисе Воробьянинову
  • Для чего на памятнике режиссёрам написана строчка из «Чайки» на латыни
  • Почему Пушкин опустил голову — в знак уважения перед Богом или чтобы не смотреть под юбки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Пушкинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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