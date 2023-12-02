Иван — ваш гид в Москве

Здравствуйте! Меня зовут Иван. Я очень люблю искусство. На самом деле оно ближе, чем кажется. Нас окружает множество вещей, которые либо уже произведения искусства, либо могут ими стать. Даже в самом обыкновенном можно увидеть что-то прекрасное. Я стал гидом, чтобы передать людям желание и умение видеть прекрасное в повседневной жизни. Искусство очень важно для нас, ведь «истинной жизни нет без искусства» (Эврипид).

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