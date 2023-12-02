Узнать, почему дворянка хотела снести памятник Гоголю и что связывает голову Пушкина и юбки
Мы посмотрим на Москву через призму искусства.
Прогуливаясь по тихим переулкам и широким бульварам, вы насладитесь красотой старинного города и увидите самые интересные памятники Москвы — украшения города.
Я расскажу, есть ли в Москве памятник Кисе Воробьянинову и почему Пушкин опустил голову — из-за Бога или юбки.
Прогуливаясь по тихим переулкам и широким бульварам, вы насладитесь красотой старинного города и увидите самые интересные памятники Москвы — украшения города.
Я расскажу, есть ли в Москве памятник Кисе Воробьянинову и почему Пушкин опустил голову — из-за Бога или юбки.
Ближайшие даты:
2
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дек
3
дек
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9
дек
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16
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17
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Описание
Что вас ожидает
Мы поговорим о скульптуре на примере московских памятников, сравним их с лучшими образцами мирового искусства и порассуждаем о судьбах художников. Увидим памятники Плисецкой, Чехову, Станиславскому и Немировичу-Данченко, Прокофьеву и другие.
Вы узнаете:
- Как формируется композиция и как она влияет восприятие памятника
- Почему дворянка готова была заплатить 10 000 рублей, чтобы избавиться от памятника Гоголю на Никитском бульваре
- Как Вера Мухина стала скульптором
- Думали ли горожане, что в Москве есть памятник Кисе Воробьянинову
- Для чего на памятнике режиссёрам написана строчка из «Чайки» на латыни
- Почему Пушкин опустил голову — в знак уважения перед Богом или чтобы не смотреть под юбки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Пушкинская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Москве
Здравствуйте! Меня зовут Иван. Я очень люблю искусство. На самом деле оно ближе, чем кажется. Нас окружает множество вещей, которые либо уже произведения искусства, либо могут ими стать. Даже в самом обыкновенном можно увидеть что-то прекрасное. Я стал гидом, чтобы передать людям желание и умение видеть прекрасное в повседневной жизни. Искусство очень важно для нас, ведь «истинной жизни нет без искусства» (Эврипид).
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