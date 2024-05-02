В Коломенском не только красиво, куда ни взгляни. И не только интересно возле каждой из архитектурных достопримечательностей.
В Коломенском живут тайны — исторические и мистические, и нет им числа! Мы отправимся гулять по заповеднику, посетим древние храмы, царские палаты и допетровские дубравы. А по пути будем раскрывать если не все, то самые интригующие коломенские секреты.
В Коломенском живут тайны — исторические и мистические, и нет им числа! Мы отправимся гулять по заповеднику, посетим древние храмы, царские палаты и допетровские дубравы. А по пути будем раскрывать если не все, то самые интригующие коломенские секреты.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Государев двор, построенный царём Алексеем Михайловичем
- Храм Казанской иконы Божией Матери 17 века
- Восстановленный дворец царя Алексея Михайловича Романова
- Уникальные часы, оставшиеся от Сухаревской башни
- Храм Вознесения Господня — архитектурный памятник 16 века, великолепное творение итальянских зодчих
- Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи, построенный в честь венчания Ивана Грозного на царство
- Домик Петра I, в котором император жил в период строительства Северного флота
- Голосов овраг — спустимся в него при благоприятных погодных условиях
- Дубраву, растущую с допетровских времён, и царские яблоневые сады
Вы узнаете:
- Как женился первый царь династии Романовых
- Почему русские царевны не выходили замуж
- Где родился Пётр I и что получил в подарок на рождение
- Почему никто не может найти библиотеку Ивана Грозного
- Кого в Московии величали немцами, а кого — фрязями
- Где в Коломенском язычники поклонялись богу Велесу
- Что означают символы царской власти: двуглавый орёл, лев и единорог
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Дополнительных расходов не предполагается. После экскурсии вы можете самостоятельно посетить музейные экспозиции — в Коломенском их очень много.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|700 ₽
|Дети до 16 лет
|500 ₽
|Пенсионеры
|600 ₽
|Студенты
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Коломенская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 6485 туристов
Я представляю команду профессиональных аккредитованных гидов. Мы организуем экскурсии как для москвичей, так и для гостей города. Будем рады сделать ваше пребывание в столице незабываемым и помочь взглянуть на Москву под новым углом. В день экскурсии за 2-3 часа до начала мы позвоним вам для подтверждения вашего участия.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
2 мая 2024
Всё понравилось. Единственный минус- группа не 30 человек, как заявлено, а более 40
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