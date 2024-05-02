Загадочное Коломенское - групповая экскурсия

Погрузиться в историю музея-заповедника, окутанного множеством тайн
В Коломенском не только красиво, куда ни взгляни. И не только интересно возле каждой из архитектурных достопримечательностей.

В Коломенском живут тайны — исторические и мистические, и нет им числа! Мы отправимся гулять по заповеднику, посетим древние храмы, царские палаты и допетровские дубравы. А по пути будем раскрывать если не все, то самые интригующие коломенские секреты.
4
1 отзыв
Загадочное Коломенское - групповая экскурсия
Загадочное Коломенское - групповая экскурсия
Загадочное Коломенское - групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Государев двор, построенный царём Алексеем Михайловичем
  • Храм Казанской иконы Божией Матери 17 века
  • Восстановленный дворец царя Алексея Михайловича Романова
  • Уникальные часы, оставшиеся от Сухаревской башни
  • Храм Вознесения Господня — архитектурный памятник 16 века, великолепное творение итальянских зодчих
  • Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи, построенный в честь венчания Ивана Грозного на царство
  • Домик Петра I, в котором император жил в период строительства Северного флота
  • Голосов овраг — спустимся в него при благоприятных погодных условиях
  • Дубраву, растущую с допетровских времён, и царские яблоневые сады

Вы узнаете:

  • Как женился первый царь династии Романовых
  • Почему русские царевны не выходили замуж
  • Где родился Пётр I и что получил в подарок на рождение
  • Почему никто не может найти библиотеку Ивана Грозного
  • Кого в Московии величали немцами, а кого — фрязями
  • Где в Коломенском язычники поклонялись богу Велесу
  • Что означают символы царской власти: двуглавый орёл, лев и единорог

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • Дополнительных расходов не предполагается. После экскурсии вы можете самостоятельно посетить музейные экспозиции — в Коломенском их очень много.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный700 ₽
Дети до 16 лет500 ₽
Пенсионеры600 ₽
Студенты600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Коломенская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
И
2 мая 2024
Всё понравилось. Единственный минус- группа не 30 человек, как заявлено, а более 40

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