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В Коломенском не только красиво, куда ни взгляни. И не только интересно возле каждой из архитектурных достопримечательностей.



В Коломенском живут тайны — исторические и мистические, и нет им числа! Мы отправимся гулять по заповеднику, посетим древние храмы, царские палаты и допетровские дубравы. А по пути будем раскрывать если не все, то самые интригующие коломенские секреты.