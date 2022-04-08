Москва и советские архитектурные утопии

Раскрыть все этапы развития советской архитектуры столицы и увидеть ее самые яркие примеры

Индивидуальная
В облике современной Москвы сочетаются самые разные эпохи.

Предлагаю вместе исследовать особенно заметный советский период! Я поделюсь особенностями русского авангарда, сталинского ампира и постмодернизма.

Расскажу, что предшествовало появлению знаменитых высоток и как складывался их образ.
Москва и советские архитектурные утопии
Москва и советские архитектурные утопии
Москва и советские архитектурные утопии
Москва и советские архитектурные утопии
Москва и советские архитектурные утопии
Москва и советские архитектурные утопии
Москва и советские архитектурные утопии
Москва и советские архитектурные утопии
Москва и советские архитектурные утопии
Москва и советские архитектурные утопии
Москва и советские архитектурные утопии
Москва и советские архитектурные утопии
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Что вас ожидает

От конструктивизма до постмодернизма

На примере знаменитого дома Наркомфина и жилого здания на Большом Девятинском переулке мы обсудим характерные черты конструктивизма. Прекрасными образцами сталинского ампира послужат высотка на Баррикадной, посольство США, Морфлот и несколько других замечательных сооружений. А гуляя по Новому Арбату и рассматривая «дома-книжки», мы поговорим об интернациональной архитектуре постмодернизма.

Занимательные истории

Наша экскурсия посвящена советскому периоду, но мы не обойдем стороной и здания других эпох: доходный дом Щербатова и усадьбу Шаляпина. А еще я расскажу, где находились легендарные кинотеатр Пламя и кафе Метелица. Как формировались облик столицы и местные архитектурные вкусы на протяжении XX века, как менялось представление москвичей о комфортном жилище и что этому способствовало.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у м. Баррикадная
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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