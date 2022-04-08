Что вас ожидает

От конструктивизма до постмодернизма

На примере знаменитого дома Наркомфина и жилого здания на Большом Девятинском переулке мы обсудим характерные черты конструктивизма. Прекрасными образцами сталинского ампира послужат высотка на Баррикадной, посольство США, Морфлот и несколько других замечательных сооружений. А гуляя по Новому Арбату и рассматривая «дома-книжки», мы поговорим об интернациональной архитектуре постмодернизма.

Занимательные истории

Наша экскурсия посвящена советскому периоду, но мы не обойдем стороной и здания других эпох: доходный дом Щербатова и усадьбу Шаляпина. А еще я расскажу, где находились легендарные кинотеатр Пламя и кафе Метелица. Как формировались облик столицы и местные архитектурные вкусы на протяжении XX века, как менялось представление москвичей о комфортном жилище и что этому способствовало.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.