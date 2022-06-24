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Москва и советские архитектурные утопии

Раскрыть все этапы развития советской архитектуры столицы и увидеть ее самые яркие примеры
В облике современной Москвы сочетаются самые разные эпохи.

Предлагаю вместе исследовать особенно заметный советский период! Я поделюсь особенностями русского авангарда, сталинского ампира и постмодернизма. Расскажу, что предшествовало появлению знаменитых высоток и как складывался их образ.
5
14 отзывов
Москва и советские архитектурные утопии
Москва и советские архитектурные утопии
Москва и советские архитектурные утопии

Описание экскурсии

От конструктивизма до постмодернизма

На примере знаменитого дома Наркомфина и жилого здания на Большом Девятинском переулке мы обсудим характерные черты конструктивизма. Прекрасными образцами сталинского ампира послужат высотка на Баррикадной, посольство США, Морфлот и несколько других замечательных сооружений. А гуляя по Новому Арбату и рассматривая «дома-книжки», мы поговорим об интернациональной архитектуре постмодернизма.

Занимательные истории

Наша экскурсия посвящена советскому периоду, но мы не обойдем стороной и здания других эпох: доходный дом Щербатова и усадьбу Шаляпина. А еще я расскажу, где находились легендарные кинотеатр Пламя и кафе Метелица. Как формировались облик столицы и местные архитектурные вкусы на протяжении XX века, как менялось представление москвичей о комфортном жилище и что этому способствовало.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Экскурсия подойдёт путешественникам старше 14 лет (до 18-ти — в сопровождении взрослых); экскурсии для школьных групп не проводятся

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У м. Баррикадная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 10718 туристов
Историк искусства, выпускница МГУ и аккредитованный гид. В моём профессиональном опыте — преподавание истории искусств, сотрудничество с Третьяковской галереей и работа в музее Москва-Сити. Сегодня я с удовольствием открываю гостям тайны Москвы. На экскурсиях вас ждут яркие сюжеты, неожиданные факты и увлекательные истории о жителях города. Вместе мы разгадаем архитектурные коды столицы и по-новому взглянем на её неповторимый облик.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
1
3
2
1
￼￼￼￼￼Наталия
Благодарим за увлекательную экскурсию! Было интересно погрузиться в историю советской архитектуры и пройти весть путь от задумки до реализации основных зданий на маршруте, а также узнать о их текущем состоянии
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и жителях, о их проблемах и решениях. Кажется, мы так много раз бывали на маршруте экскурсии, но Юлии все же удалось открыть нам новые ракурсы, провести там, где сами мы не проходили, и удивить своими рассказами и историческими фактами! Видно, что Юлия увлечена своим делом, и ей хотелось объять необъятное 😊 Еще раз благодарим за прекрасный вечер и желаем новых творческих идей и неизведанных маршрутов!

Благодарим за увлекательную экскурсию! Было интересно погрузиться в историю советской архитектуры и пройти весть путь от
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Н
Экскурсия понравилась. 2 часа пролетели незаметно. Необычная тема самой экскурсии. Гид сама увлечена темой.
Экскурсия понравилась. 2 часа пролетели незаметно. Необычная тема самой экскурсии. Гид сама увлечена темой.
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А
Спасибо за интересную экскурсию. Узнали много нового об архитектурных стилях Москвы. Захотелось посмотреть Дом наркомфина изнутри
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А
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
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Татьяна
ЭТо было супер! Мы очень далеки от архитектуры, однако Юля так захватила своим рассказом, что не смотря на дождливую погоду, хотелось и дальше продолжать бродить по Московским улочкам. Сколько раз
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проезжали-пробегали мимо этих зданий, и даже не задумывались, какая история, сколько тайн и интересного в них храниться! Спасибо огромное за ваш труд и то что делитесь своими знаниями с нами! Было замечательно! Рекомендую всем, даже тем кто не знаком с архитектурой, пройтись с Юлей- экскурсия шикарна!

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Марина
За 2 с лишним часа прогулки с Юлией посетили 3 объекта. Информацию Юлия подает легко, бытовые моменты пересекаются с историей, было интересно. На наш взгляд можно немного сократить время на первую высотку, тем самым увеличив время на прогулку по Арбату, Арбата нам не хватило((
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