В шумном мегаполисе ещё жив дух истинной старой Москвы — и вы его почувствуете! Экскурсия проходит по улицам, переулкам и дворам Хитровки, района, воспетого в произведениях Гиляровского.
Вы узнаете богатую историю этих мест, изначально заселенных знатью, и раскроете тёмное прошлое здешних трущоб.
Вы узнаете богатую историю этих мест, изначально заселенных знатью, и раскроете тёмное прошлое здешних трущоб.
Описание экскурсии
План нашего путешествия во времени
За 1,5 часа вы узнаете Хитровку от криминальных хроник до уютного и модного района. Сначала откроете тайны Соляного рыбного двора и историю строительства доходного дома с ангелами. Затем мы углубимся в средневековую Москву: зайдем в скрытые от глаз переулки и окажемся в «криминальном» городе конца 19 — начала 20 вв.
Продолжим прогулку по дворам вокруг Хитровской площади: познакомимся с «хитрыми людьми» и поговорим о быте в ночлежных домах 19 века.
Что вы увидите:
- Вход в подвалы Соляного двора
- Потайной московский дворик
- Усадьбу основателя Хитровской площади
- Старейшие граффити и жилой дом Москвы
Что вы узнаете:
- Почему Хитровская площадь так называется;
- Что было на площади до 1812 года;
- Кто такие хитрованцы;
- Какие нравы царили на площади в конце 19 начале 20 веков;
- Откуда возникло выражение «встать на панель»;
- И многое другое!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 112 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Валентина, я аккредитованный экскурсовод. Также закончила Школу гида в Москве глазами инженера, мастерскую Дениса Ромодина. В 2022 году стала победителем конкурса «Покажи Москву». С нетерпением жду нашей встречи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо большое за интересную экскурсию! Валентина прекрасный рассказчик. Благодаря удобному маршруту и занимательному рассказу, несмотря на погоду, прогулка по Москве принесла эстетическое наслаждение. Мы узнали много новых исторических фактов о родном городе.
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С
Всем добрый день!
Ехала в Москву, вдохновившись произведениями Акунина. Хитровка была прям в приоритете) ни разу не пожалела, что выбрала здесь в качестве гида Валентину! Всё дотошное любопытство было удовлетворено, прошлись везде-везде, нафотографировалась. В следующий раз хотелось бы повторить)
Ехала в Москву, вдохновившись произведениями Акунина. Хитровка была прям в приоритете) ни разу не пожалела, что выбрала здесь в качестве гида Валентину! Всё дотошное любопытство было удовлетворено, прошлись везде-везде, нафотографировалась. В следующий раз хотелось бы повторить)
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О
Экскурсия понравилась!:) Валентина прекрасный экскурсовод, рассказала много интересной информации, маршрут необычный, особенно чаепитие в подвалах в морозную погоду порадовало. Я честно говоря даже выбрала экскурсию из-за посещения подвалов:)) Ну и
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Л
Посетила экскурсию «Секреты Хитровки…», очень понравилось, узнала много нового об этом районе. Прекрасный, знающий историю и свое дело- экскурсовод Валентина, рассказала много интересных фактов и историй этого места, с начала основания Хитровки, до наших дней, показала интересные, скрытые локации, которые самостоятельно не найдешь. За увлекательным рассказом 2 часа пролетели незаметно. Рекомендую. Обязательно посещу другие экскурсии, которые проводит Валентина.
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На экскурсии были с подругой, нам всё очень понравилось, время экскурсии пролетело незаметно. Узнали много интересных историй, увидели совсем другую, непривычную Москву. Валентина завела нас в такие дворики Хитровки, куда мы никогда не попали бы самостоятельно. У Валентины были с собой иллюстрации, которые дополняли рассказ и помогали визуализировать услышанное. Спасибо большое!!
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О
Интересная экскурсия. Рекомендую тем, кто хочет узнать больше про историю данной местности, о людях, оказавшихся там в прошлые века, а также выяснить происхождение некоторых известных поговорок.
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