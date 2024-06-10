Стартуем по классике: от станции «Петушки». В знак уважения к пристрастию писателя, экскурсия строго на троих.
Давайте выясним, откуда у Ерофеева непреодолимая тяга к «Петушкам»? Куда и зачем он ездил? И действительно ли эта станция — конечная точка его перманентного путешествия? Следуя маршруту, мы окажемся в местах, связанных с художником Левитаном — нам просто по пути. Или не всё так просто?
Давайте выясним, откуда у Ерофеева непреодолимая тяга к «Петушкам»? Куда и зачем он ездил? И действительно ли эта станция — конечная точка его перманентного путешествия? Следуя маршруту, мы окажемся в местах, связанных с художником Левитаном — нам просто по пути. Или не всё так просто?
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Много Ерофеева
- Мы пройдём «боевым путём жителей революционной деревни»
- Поищем в полях необходимые компоненты для приготовления знаменитых коктейлей Ерофеева
- Отдохнём на историческом бугре, откуда была «объявлена война Норвегии»
- Проверим нынешнее состояние и часы работы любимых магазинов писателя
- Заглянем на историческую почту, откуда «революционерами» была отправлена телеграмма в ООН
- Постараемся восстановить истинную картину «исторических событий восставшей республики»
- И в финале всё-таки доберёмся до конечной точки маршрута Ерофеева
По пути детально поговорим о жизни и творчестве Венедикта Ерофеева. Обещаю раскрыть вам много нового и малоизвестного.
Немного Левитана
Не забывая о главном маршруте, по дороге заглянем в места, связанные с творчеством художника Исаака Левитана:
- Найдём точку, с которой он увидел свою знаменитую «Владимирку»
- Полюбуемся когда-то роскошной дворянской усадьбой — родовым гнездом графов Воронцовых
- Увидим церкви, вошедшие в классические книги по истории архитектуры
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Golf VI
- Экскурсия проходит с конца мая по сентябрь включительно
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на станции Петушки. Время встречи не фиксированное, корректировка по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 2115 туристов
Коренной москвич. Мой принцип — «пестрая история с прелестью в деталях». Журналист, историк, автор документальных телефильмов. О том, кем и когда что-то построено и кто где жил, можно прочесть и в путеводителях, а вот об изящных деталях из интернета Вы не узнаете.Задать вопрос
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