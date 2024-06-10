Стартуем по классике: от станции «Петушки». В знак уважения к пристрастию писателя, экскурсия строго на троих. Давайте выясним, откуда у Ерофеева непреодолимая тяга к «Петушкам»? Куда и зачем он ездил? И действительно ли эта станция — конечная точка его перманентного путешествия? Следуя маршруту, мы окажемся в местах, связанных с художником Левитаном — нам просто по пути. Или не всё так просто?

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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Много Ерофеева

Мы пройдём «боевым путём жителей революционной деревни»

Поищем в полях необходимые компоненты для приготовления знаменитых коктейлей Ерофеева

Отдохнём на историческом бугре, откуда была «объявлена война Норвегии»

Проверим нынешнее состояние и часы работы любимых магазинов писателя

Заглянем на историческую почту, откуда «революционерами» была отправлена телеграмма в ООН

Постараемся восстановить истинную картину «исторических событий восставшей республики»

И в финале всё-таки доберёмся до конечной точки маршрута Ерофеева

По пути детально поговорим о жизни и творчестве Венедикта Ерофеева. Обещаю раскрыть вам много нового и малоизвестного.

Немного Левитана

Не забывая о главном маршруте, по дороге заглянем в места, связанные с творчеством художника Исаака Левитана:

Найдём точку, с которой он увидел свою знаменитую «Владимирку»

Полюбуемся когда-то роскошной дворянской усадьбой — родовым гнездом графов Воронцовых

Увидим церкви, вошедшие в классические книги по истории архитектуры

Организационные детали