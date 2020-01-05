Что вас ожидает

Москва-Сити: история и современность

В первой части экскурсии вы рассмотрите все башни самого грандиозного проекта Москвы последних 20 лет, полюбуетесь Сити со стороны и сделаете отличные снимки на фоне всего комплекса. Узнаете о первоначальном проекте и сравните его с тем, который в итоге был реализован. Я поясню, как связаны башни друг с другом, что находится внутри небоскребов и какова их конструкция. Вы услышите о специальной линии московского мини-метро, которая была запланирована для связи Москвы-Сити с центром столицы. А еще поймете, можно ли работая и живя в Сити, вообще не выходить на улицу!

Великолепная панорама Москвы

Предлагаю два варианта завершения экскурсии. Первый: вы подниметесь на 56-й этаж башни Империя, посмотрите на столицу с высоты 215 метров, познакомитесь с экспозицией музея Москвы-Сити и увидите нереализованные проекты башен. Второй: вы подниметесь на 89-й этаж башни Федерация, посмотрите на Москву с высоты 337 метров, посетите самую высокую фабрику мороженого и бесплатно угоститесь любым количеством этого лакомства!