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  4. Москва-Сити — история столичных небоскребов

Узнать тайны современных «высоток» и впечатлиться роскошными видами

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Москва-Сити — это настоящий город в городе.

Я расскажу, как на месте промзоны появился современный огромный комплекс, кто придумал этот амбициозный проект и как он был реализован.

Вы увидите подземные переходы между башнями, три самых высоких небоскреба Европы, макет первоначального проекта Сити и необычное отражение города в одном из зданий, а также насладитесь потрясающим видом столицы с высоты птичьего полета!
3600 ₽
3240 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча метро Выставочная
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У этой экскурсии15 отзывов
5
Москва-Сити — история столичных небоскребов
Москва-Сити — история столичных небоскребов

Что вас ожидает

Москва-Сити: история и современность
В первой части экскурсии вы рассмотрите все башни самого грандиозного проекта Москвы последних 20 лет, полюбуетесь Сити со стороны и сделаете отличные снимки на фоне всего комплекса. Узнаете о первоначальном проекте и сравните его с тем, который в итоге был реализован. Я поясню, как связаны башни друг с другом, что находится внутри небоскребов и какова их конструкция. Вы услышите о специальной линии московского мини-метро, которая была запланирована для связи Москвы-Сити с центром столицы. А еще поймете, можно ли работая и живя в Сити, вообще не выходить на улицу!

Великолепная панорама Москвы
Предлагаю два варианта завершения экскурсии. Первый: вы подниметесь на 56-й этаж башни Империя, посмотрите на столицу с высоты 215 метров, познакомитесь с экспозицией музея Москвы-Сити и увидите нереализованные проекты башен. Второй: вы подниметесь на 89-й этаж башни Федерация, посмотрите на Москву с высоты 337 метров, посетите самую высокую фабрику мороженого и бесплатно угоститесь любым количеством этого лакомства!

Организационные детали

  • Экскурсия может проходить как днем, так и вечером, ведь Москва великолепна в любое время суток!
  • Билеты на смотровую площадку не включены в стоимость экскурсии: Башня Империя (56 этаж) — 590 р. (взрослый), 400 р. (детский). Башня Федерация (89 этаж) — 1200 р. (взрослый), 1000 р. (детский до 15 лет), до 6 лет бесплатно.
  • Экскурсию для вас проведу я или моя коллега, также профессиональный гид по Москва-Сити
Москва-Сити — история столичных небоскребов
Москва-Сити — история столичных небоскребов
Москва-Сити — история столичных небоскребов
Москва-Сити — история столичных небоскребов
Москва-Сити — история столичных небоскребов
Москва-Сити — история столичных небоскребов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура метро Выставочная.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Добрый день! Меня зовут Татьяна, я аккредитованный экскурсовод, сотрудник музея Московского метрополитена, работала в музее Москва-Сити. Люблю историю нашей столицы и с большим удовольствием делюсь знаниями и хорошим настроением с экскурсантами.
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 января 2020
Интересная и познавательная экскурсия не только для специалистов строительной отрасли но и для тех кто хочет быстро ориентироваться в этих каменных джунглях.
4 января 2020
Замечательно провели время
23 декабря 2019
Добрый день!

Несмотря на неудачные погодные условия, был туман и верхушки самых высоких небоскрёбов были не видны, экскурсия нам очень понравилась, мы нисколько не пожалели, что пришли на неё. Экскурсоводом у нас была Вера, её живой, интересный, понятный даже ребёнку рассказ полностью захватил наше внимание и время экскурсии пролетело быстро.
Благодаря экскурсии эти гиганты из стекла и бетона стали для нас выглядеть дружелюбнее, теперь мы знаем , что у каждого есть своё имя (название), у каждого свои особенности и своя история.
Вера, спасибо! Удачи и успехов в работе!
10 ноября 2019
Очень понравилась экскурсия. Узнали много интересного об истории строительства небоскребов и о сегодняшней жизни Москва-Сити, смогли сделать шикарные фотографии. Если бы приехали просто на смотровую площадку, то было бы совсем не так интересно. Спасибо Вере за экскурсию
5 ноября 2019
Нашим гидом была Вера и вся наша большая компания была от нее в восторге! Очень внимательная к каждому участнику, Вера заинтересовала своим рассказом и взрослых, и детей. Маршрут был составлен очень удобно, чтобы мы и не замерзли, и не промокли, и не устали. Много новых фактов узнали о Сити! Очень рекомендуем экскурсию даже тем, кто работает в Сити или живет рядом)
4 ноября 2019
Вера-очень интересный рассказчик, приятная, располагающая к общению девушка. Экскурсия очень понравилась, несмотря на погоду. Наша компания осталась очень довольна. Спасибо большое! Рекомендуем !!!!
29 октября 2019
Гид Вера, прекрасный рассказчик, очень позитивная, интересно построена экскурсия, много ценной информации, Ребёнок был в восторге! Спасибо огромное! Рекомендуем!
2 сентября 2019
Отличная встреча и отличное время с Верой. Мы с дочкой с удовольствием провели время, Вера интересно, но при этом легко и непринужденно рассказывала историю Москва-Сити. Удивительно приятный человек для общения. Всем советую эту экскурсию :)
21 августа 2019
Большое спасибо Вере. Всё очень интересно, познавательно, но не "напряжно". - именно так, как нужно отдыхающим людям. Мы с мужем из Санкт-Петербурга, но, думаю, что эта экскурсия будет очень интересна и москвичам.
14 августа 2019
Отмечу Татьяну, как человека, отлично разбирающегося в своей теме. Да-да, сейчас, часто встречается и обратная ситуация. К тому же, этот человек являяется настоящим аккредитованным специалистом.

С первых минут встречи наш эксурсовод расположила каждого из группы своим радушием, умением слышать вопросы, развернуто, но по сути ответить на них.

Мне понравился маршрут, который подготовила Татьяна, он был в самый раз для нас, т.к. с нами был один участник, которому быстро тяжело было передвигаться.
При этом мы смогли увидеть этот мини-город с разных точек: и на расстоянии, где вмещается в кадр фотоаппарата, и вблизи, где он поражает высотой своих строений, когда стоишь рядом запрокинув голову вверх.

С Татьяной легко и приятно общаться. Маршрут, безусловно, рекомендую. И, обязательно, поднимайтесь после экскурсии отдельно на смотровую. лучше выбирать из двух официальных площадок. Последняя открытая мне понравилась больше. Через ее сайт билеты дешевле.
Ещё 5 отзывов

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