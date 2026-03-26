Экскурсия по Москва-Сити подходит для посещения в любое время года, так как основная часть мероприятия проходит в помещении. Независимо от сезона, виды с высоты поражают своей красотой, а возможность посетить панорамные площадки делает экскурсию интересной круглый год. (between 150-300 symbols).

Москва-Сити — это настоящий город в городе. Я расскажу, как на месте промзоны появился современный огромный комплекс, кто придумал этот амбициозный проект и как он был реализован. Вы увидите подземные переходы между башнями, три самых высоких небоскрёба Европы, необычное отражение города в одном из зданий, а также насладитесь потрясающим видом столицы с высоты птичьего полёта.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Москва-Сити: история и современность

В первой части экскурсии вы рассмотрите все башни самого грандиозного проекта Москвы последних 20 лет, сделаете отличные снимки на фоне всего комплекса. Узнаете о первоначальном проекте и сравните его с тем, который в итоге был реализован. Я поясню, как связаны башни друг с другом, что находится внутри небоскребов и какова их конструкция. Вы услышите о специальной линии московского мини-метро, которая была запланирована для связи Москвы-Сити с центром столицы. А еще поймете, можно ли работая и живя в Сити, вообще не выходить на улицу!

Великолепная панорама Москвы

А после экскурсии вы можете подняться на официальные панорамные площадки (билеты приобретаются дополнительно):

«Панорама 360» в башне Федерация на 89 этаже или на башню Око.

Организационные детали

Экскурсия может проходить как днем, так и вечером, ведь Москва великолепна в любое время суток!

Билеты на смотровую площадку не включены в стоимость экскурсии и приобретаются самостоятельно

Экскурсию для вас проведу я или моя коллега, также профессиональный гид по Москва-Сити

Обратите внимание: мост Багратион закрыт на реставрацию с марта 2025г. по июль 2026г.