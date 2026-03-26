Экскурсия по Москва-Сити подходит для посещения в любое время года, так как основная часть мероприятия проходит в помещении. Независимо от сезона, виды с высоты поражают своей красотой, а возможность посетить панорамные площадки делает экскурсию интересной круглый год. (between 150-300 symbols).
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Москва-Сити
Три самых высоких небоскреба Европы
Подземные переходы
Макет первоначального проекта
Описание экскурсии
Москва-Сити: история и современность
В первой части экскурсии вы рассмотрите все башни самого грандиозного проекта Москвы последних 20 лет, сделаете отличные снимки на фоне всего комплекса. Узнаете о первоначальном проекте и сравните его с тем, который в итоге был реализован. Я поясню, как связаны башни друг с другом, что находится внутри небоскребов и какова их конструкция. Вы услышите о специальной линии московского мини-метро, которая была запланирована для связи Москвы-Сити с центром столицы. А еще поймете, можно ли работая и живя в Сити, вообще не выходить на улицу!
Великолепная панорама Москвы
А после экскурсии вы можете подняться на официальные панорамные площадки (билеты приобретаются дополнительно): «Панорама 360» в башне Федерация на 89 этаже или на башню Око.
Организационные детали
Экскурсия может проходить как днем, так и вечером, ведь Москва великолепна в любое время суток!
Билеты на смотровую площадку не включены в стоимость экскурсии и приобретаются самостоятельно
Экскурсию для вас проведу я или моя коллега, также профессиональный гид по Москва-Сити
Обратите внимание: мост Багратион закрыт на реставрацию с марта 2025г. по июль 2026г.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Метро Деловой центр Филёвской линии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 848 туристов
Добрый день! Меня зовут Татьяна, я аккредитованный экскурсовод по Москве, работала в музеях Московского метрополитена и музее Москва-Сити. Люблю историю нашей столицы и с большим удовольствием делюсь знаниями и хорошим настроением с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 58 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
–
3
–
2
–
1
–
катерина
отличная экскурсия, редко ходим на экскурсии в своем городе, всем рекомендую, это великолепно! татьяна прекрасный расссказчик, рассказала удивительные факты о наших небоскребах, прошли спец маршрутом и посмотрели все башни)) рекомендую!!!
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E
Elena
очень понравилась экскурсия! огромные спасибо!
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Ю
Юлия
Нам понравилась экскурсия, познавательно, доброжелательно, не скучно. Спасибо!
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Кристина
Классная экскурсия! Мы в этот день переехали в апартаменты башни Федерация и хотели немного узнать район Москва-Сити. Татьяна нам очень в этом помогла. Она рассказала и про историю застройки этого места, и про современную жизнь района. Экскурсия проходила сначала снаружи, потом мы прошли всю территорию под башнями, узнали, где находятся разные магазины и рестораны. Рекомендуем👍
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Ольга
Спасибо Елене за очень насыщенную и интересную экскурсию! После нее сложилось отличное понимание как организован весь район Москва-Сити, с чего начинался и как развивался. Узнали интересные факты, увидели красивые локации.
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И
Иван
Спасибо большое Татьяне за замечательную и интересную экскурсию по Москва-сити. Узнали много нового) Рекомендуем Татьяну как отличного гида!
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