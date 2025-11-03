Экскурсия от инсайдера Москва-Сити (билет на башню «ОКО» включён)

Москва-Сити — лабиринт, в котором очень легко заблудиться. На правах инсайдера, проработавшего здесь более 4 лет, я раскрою для вас историю и вайб этого места.
Погуляем по территории, заглянем в башни, спустимся под землю и поднимемся на самую высокую смотровую площадку Европы. И главные герои этого места — небоскрёбы — обретут индивидуальность.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание билета
В течение 4 лет я проработала в башне «Империя» на 56-м этаже, занималась исследованием архивов, относящихся к истории строительства Москва-Сити. И готова рассказать самую интересную и эксклюзивную информацию! В финале экскурсии — возможность посмотреть на панораму города с открытой смотровой площадки башни «ОКО».
Вы увидите:
- Самые высокие здания Европы
- Произведения современного искусства
- Башню Татлина
- Самые большие часы в мире
- Панораму города с высоты 354 метра
И узнаете:
- Кто придумал Москва-Сити
- Почему не был реализован проект самого высокого здания в мире
- Как строят небоскрёбы и могут ли они упасть
- Какие рекорды здесь были установлены
- Какие башни ещё будут построены
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит билет на смотровую площадку башни «ОКО». На смотровой площадке выдают пледы
- Экскурсия пешеходная, большая часть её проходит на улице, поэтому в холодную погоду нужно одеваться потеплее
- Возраст детей — от 10 лет, до 18 лет — в сопровождении взрослых
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Выбрать дату
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Деловой центр»
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 80 туристов
Меня зовут Елена. Я москвичка, выпускница исторического факультета МГУ. Гид с государственной аккредитацией. Москва — это город, в котором можно перемещаться не только в пространстве, но и во времени. Нужно только найти своего проводника. Я буду рада стать им для вас!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Леонид
3 ноя 2025
Все замечетельно!!! Спасибо огромное Елене за интересную и содержательную экскурсию!!!
А
Александра
30 окт 2025
Экскурсия превзошла все ожидания.
Елена - очень обаятельный, знающий, погруженный в свой предмет и располагающий к себе гид.
Благодаря Елене, от Москва-сити остались самые яркие впечатления.
Информация подается легко и нескучно, но при этом не поверхностно, очевидно глубокое знание темы и искренний интерес к ней.
Огромная благодарность Елене, от души рекомендую экскурсию! 10 из 10!
Т
Татьяна
28 сен 2025
Большое спасибо Елене за экскурсию!
Встретились вовремя. Экскурсия состоялась несмотря на то, что группа состояла из одного человека. Окунулись в историю "города в городе" Москва-Сити, прочувствовали её атмосферу. Поднялись на смотровую площадку.
Впечатления самые лучшие ❤️
Олеся
30 июл 2025
Прекрасная экскурсия, нам очень понравилось, было очень интересно, мы прошли по ходам, связывающим башни, рассмотрели и узнали историю небоскребов, а также побывали на смотровой площадке
Спасибо большое ✨
Ольга
24 июл 2025
Елена -прекрасный гид, душевный и тактичный. Интересная подача информации, были иллюстрации, что позволяло лучше представить тему беседы. Спускались в цокольные этажи, ознакомились с современным искусством, представленным в сити. И, конечно, я поднялась на смотровую площадку. Вид шикарный. Благодарю Елену и посоветую для своих знакомых!
