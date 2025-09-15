Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Пейзаж столицы уже несколько лет нельзя представить без элитного квартала Москва-Сити. Приглашаем вас на экскурсию по этому уникальному городу в городе. Мы покажем его знаковые объекты. Зайдём в секретное место и окажемся прямо под комплексом «Федерация». Поговорим об истории делового района и, конечно, сделаем необычные фото у подножия небоскрёбов.