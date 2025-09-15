Пейзаж столицы уже несколько лет нельзя представить без элитного квартала Москва-Сити. Приглашаем вас на экскурсию по этому уникальному городу в городе. Мы покажем его знаковые объекты. Зайдём в секретное место и окажемся прямо под комплексом «Федерация». Поговорим об истории делового района и, конечно, сделаем необычные фото у подножия небоскрёбов.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- IQ-квартал, расположенный на едином стилобате
- мост Багратион и «Башню 2000» — первые объекты комплекса
- скульптурный шедевр Эрнста Неизвестного
- «Башню Эволюция» — единственный небоскрёб, построенный в виде спирали ДНК
- уникальный концертный зал со световыми часами — самыми большими в Европе
Вы узнаете:
- Как развивался район Пресня
- Что было на месте небоскрёбов
- В какой последовательности они появлялись
- Кому в голову пришла смелая идея их строительства
- С какими трудностями столкнулись мечтатели
- Какое послание они оставили грядущим поколениям в капсуле времени при закладке проекта
А ещё мы ненадолго отвлечёмся от элитного района и поговорим о самом престижном квартале Советского Союза — его дома видны на другой стороне Москвы-реки. Любопытно, но многие отказывались переезжать сюда в великолепные квартиры. Почему? Узнаете на экскурсии!
Организационные детали
- Экскурсию можно посетить ежедневно в 8:00, 13:00 и 16:00
- Программа не предполагает подъём на смотровые площадки
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Москва-Сити»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Москве
Мы команда гидов-профессионалов, стаж работы каждого не менее пяти лет. Все гиды получили соответствующую подготовку и аккредитацию Комитета по туризму при правительстве Москвы. Стараемся открывать столицу через интересные детали и малоизвестные факты!Задать вопрос
