Москва: тайны Белого города

Белый город в Москве - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу прошлого.
Здесь расположены такие исторические объекты, как Иоанно-Предтеченский монастырь и Хитровская площадь. Прогулка по этому району позволит увидеть старинные здания
Здесь расположены такие исторические объекты, как Иоанно-Предтеченский монастырь и Хитровская площадь. Прогулка по этому району позволит увидеть старинные здания
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнать историю Белого города
- 🎥 Посетить места съемок фильма «Брат 2»
- 🏡 Увидеть старинные усадьбы
- 🕵️♂️ Открыть секреты московских двориков
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Москве наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться теплым солнцем и долгими днями. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия возможна, но потребуется теплая одежда, чтобы комфортно провести время на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Иоанно-Предтеченский монастырь
- Хитровская площадь
- Дом Телешовых-Карзинкиных
- Усадьба из «Вишневого сада»
Описание экскурсии
«Хитрованцы» и их соседи
Мы исследуем легендарную Хитровскую площадь и ее окрестности. Вы увидите старинный дом Телешовых-Карзинкиных, Иоанно-Предтеченский монастырь, усадьбу из «Вишневого сада» Чехова и многое другое. Я раскрою:
- Что известно о потайных подвалах Соляного двора
- Где искали вдохновение Станиславский и Немирович-Данченко, и кто им помогал
- Какие нравы и порядки царили на Хитровской площади в 19 веке
- Где находится старейшее граффити Москвы
- Какая дверь ведет к «черту на куличках»
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Кириллу и Мефодию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 141 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Валентина, я аккредитованный экскурсовод. Также закончила Школу гида в Москве глазами инженера, мастерскую Дениса Ромодина. В 2022 году стала победителем конкурса «Покажи Москву». С нетерпением жду нашей встречи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Потрясающе интересная экскурсию!
Узнали очень много нового о казалось бы таком знакомом месте)
Валентина очень грамотно и легко подает информацию и компетентно отвечает на задаваемые вопросы Обязательно будем советовать друзьям и знакомым эту экскурсию и экскурсовода!
Узнали очень много нового о казалось бы таком знакомом месте)
Валентина очень грамотно и легко подает информацию и компетентно отвечает на задаваемые вопросы Обязательно будем советовать друзьям и знакомым эту экскурсию и экскурсовода!
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А
Отлично провели время и узнали много нового. Хотелось бы отметить высокий уровень экскурсовода! Валентина настоящий профессионал, сразу заметно, что этот человек не только любит свою профессию, но и умеет донести и передать эту любовь другим. Прекрасное владение материалом, приятная подача информации, грамотная речь, хорошо поставленная дикция и обаяние Валентины сделали эту экскурсию действительно незабываемой. Спасибо!
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Л
Хотелось бы оставить отзыв о чудесно проведённом времени. Ещё с утра мы гадали стоит ли идти на экскурсию, когда за окном дождливо и тоскливо…. Однозначно говорю: ДА! Валентина не только смогла создать тёплую атмосферу и отвлечь от серости на улице, но и зачаровать нас рассказами о тайнах белого города.
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Е
Валентина, спасибо вам огромное! За этот маршрут,за эти улочки, за содержательные,увлекательные рассказы. За ваши глаза,влюбленные в Москву!
И это несмотря на погоду))))))
Мы с вами хотим теперь всю Москву пройти)
И мы все по другому увидели родной город,с изнанки. И еще больше полюбили.
И это несмотря на погоду))))))
Мы с вами хотим теперь всю Москву пройти)
И мы все по другому увидели родной город,с изнанки. И еще больше полюбили.
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И
Огромное спасибо Валентине за интересную и познавательную экскурсию. Настолько увлекательно, что самыми активными участниками экскурсии стали те, кто не особо-то и хотел на неё идти))
Совершенно по-новому теперь смотришь на такие знакомые места От всей души рекомендую Валентину
Совершенно по-новому теперь смотришь на такие знакомые места От всей души рекомендую Валентину
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Валентина-хороший рассказчик. Провела нас по местам, которые не видны обычному глазу, очень впечатлила рассказами. Посоветую друзьям, Москва многогранна и мы лишний раз в этом убедились.
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