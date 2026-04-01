Квартал напротив Кремля и парка Зарядье словно живёт своей жизнью — на то он и остров. Здесь серая громада Дома на набережной соседствует с нарядными особняками, а названия улиц напоминают о пёстром калейдоскопе событий. Исследуя Балчуг, мы попробуем охватить все 5 веков истории острова и «остановить мгновение» — запечатлеть памятники истории и архитектуры, среди которых есть объекты, охраняемые ЮНЕСКО.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

А на том берегу…

В самом центре Москвы находится район Балчуг — искусственный остров, который возник во времена правления Екатерины Второй. История отвела ему удивительную роль: сначала он стал границей между Москвой царской и Москвой купеческой. А затем стал свидетелем нескольких крупных преобразований: громкие казни, строительство первой электростанции, разработка атомной бомбы… Я расскажу о невероятных сплетениях многовековой истории Балчуга и удивительных зданиях, построенных как много столетий назад, так и совсем недавно.

Золотой остров

Прогулку по острову Балчуг впору назвать путешествием во времени. А фактов и легенд хватит на целую книгу (собственно, её я уже написал — и теперь поделюсь с вами своими находками). На экскурсии вы увидите:

дом, в котором жил неутомимый мечтатель, чьими стараниями зажглась «лампочка Ильича»;

места, где проходили казни российских вольнодумцев;

площадку, где начинали свои выступления московские рок-группы 70-х;

«порочный» памятник, способный вызвать улыбку;

мастерскую известного путешественника Фёдора Конюхова и всевозможные «морские» диковинки.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.