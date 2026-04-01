В самом центре Москвы находится район Балчуг — искусственный остров, который возник во времена правления Екатерины Второй. История отвела ему удивительную роль: сначала он стал границей между Москвой царской и Москвой купеческой. А затем стал свидетелем нескольких крупных преобразований: громкие казни, строительство первой электростанции, разработка атомной бомбы… Я расскажу о невероятных сплетениях многовековой истории Балчуга и удивительных зданиях, построенных как много столетий назад, так и совсем недавно.
Золотой остров
Прогулку по острову Балчуг впору назвать путешествием во времени. А фактов и легенд хватит на целую книгу (собственно, её я уже написал — и теперь поделюсь с вами своими находками). На экскурсии вы увидите:
дом, в котором жил неутомимый мечтатель, чьими стараниями зажглась «лампочка Ильича»;
места, где проходили казни российских вольнодумцев;
площадку, где начинали свои выступления московские рок-группы 70-х;
«порочный» памятник, способный вызвать улыбку;
мастерскую известного путешественника Фёдора Конюхова и всевозможные «морские» диковинки.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 4401 туриста
Москва — это сложный город, который, тем не менее, может быть очень дружелюбным к тем, кто искренне старается его узнать и понять. Я рассказываю о местах, в которых сам жил читать дальшеуменьшить
и которые исходил вдоль и поперёк. Со школьных лет, увлекаясь историей и будучи физиком по образованию, я пытался уловить связь времён, людей и событий. И теперь хочу поделиться своими знаниями с другими. А кроме того, всё новое, что появляется в Москве, мне очень интересно. Я могу посоветовать места, в которых обязательно стоит побывать. И ещё я автор 12 книг о Москве, которые можно купить в книжных магазинах «Молодая Гвардия», «Библио Глобус», «Москва», «Читай город» и в киосках «Печать». Кроме того, я написал 3 книги о Греции и 2 книги о Санкт-Петербурге, которые можно купить там же.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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3
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2
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Н
Наталья
Были на экскурсии семейной группой из 6 человек. Возраст от 15 лет до 65+. Интересно было всем. Даже наши подростки, которых заинтересовать не очень просто, остались довольны и узнали много читать дальшеуменьшить
интересного и познавательного. Спасибо экскурсоводу Андрею за двухчасовую прогулку, которая сопровождалась рассказами, ответами на наши вопросы по ходу маршрута, интересными фактами, советами посетить позднее те или иные достопримечательности, которые попадались нам по пути, чтобы познакомиться с ними подробнее и на что там стоит обратить внимание. Бонусом в конце экскурсии была подаренная написанная экскурсоводом Андреем книга "8 заповедных мест в Москве, куда можно доехать на метро", за что ему отдельное спасибо. Так что маршрут следующей прогулки попробуем разработать сами с помощью подарка. Рекомендуем данную экскурсию и экскурсовода: небанальный и нестандартный маршрут, хорошая подача информации, интересные и неожиданные локации и объекты, приятный экскурсовод и рассказчик, внимательное отношение к экскурсантам.
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С
Светлана
Отличная, познавательная экскурсия, с интересными акцентами на исторических деталях (архитектура, градостроительство, личности и просто интересные факты истории). Маршрут длинный и поэтому нужно быть готовыми к интенсивной физической нагрузке)))
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Любовь
Нам экскурсия очень понравилась, остались под приятным впечатлением. Узнали много нового - было познавательно, динамично. Очень рекомендую!
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Е
Екатерина
Экскурсия очень понравилась, узнали много нового.
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