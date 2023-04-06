Пародокс в центре Москвы. Нераскрытые тайны острова Балчуг

Проследить, как менялся город сквозь века, и отыскать древние артефакты

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Квартал напротив Кремля и парка Зарядье словно живёт своей жизнью — на то он и остров.

Здесь серая громада Дома на набережной соседствует с нарядными особняками, а названия улиц напоминают о пёстром калейдоскопе событий.

Исследуя Балчуг, мы попробуем охватить все 5 веков истории острова и «остановить мгновение» — запечатлеть памятники истории и архитектуры, среди которых есть объекты, охраняемые ЮНЕСКО.
Пародокс в центре Москвы. Нераскрытые тайны острова Балчуг
Пародокс в центре Москвы. Нераскрытые тайны острова Балчуг
Пародокс в центре Москвы. Нераскрытые тайны острова Балчуг
Пародокс в центре Москвы. Нераскрытые тайны острова Балчуг
Пародокс в центре Москвы. Нераскрытые тайны острова Балчуг
Пародокс в центре Москвы. Нераскрытые тайны острова Балчуг
Пародокс в центре Москвы. Нераскрытые тайны острова Балчуг
Пародокс в центре Москвы. Нераскрытые тайны острова Балчуг
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Описание

Что вас ожидает

А на том берегу…

В самом центре Москвы находится район Балчуг — искусственный остров, который возник во времена правления Екатерины Второй. История отвела ему удивительную роль: сначала он стал границей между Москвой царской и Москвой купеческой. А затем стал свидетелем нескольких крупных преобразований: громкие казни, строительство первой электростанции, разработка атомной бомбы… Я расскажу о невероятных сплетениях многовековой истории Балчуга и удивительных зданиях, построенных как много столетий назад, так и совсем недавно.

Золотой остров

Прогулку по острову Балчуг впору назвать путешествием во времени. А фактов и легенд хватит на целую книгу (собственно, её я уже написал — и теперь поделюсь с вами своими находками). На экскурсии вы увидите:

  • дом, в котором жил неутомимый мечтатель, чьими стараниями зажглась «лампочка Ильича»;
  • места, где проходили казни российских вольнодумцев;
  • площадку, где начинали свои выступления московские рок-группы 70-х;
  • «порочный» памятник, способный вызвать улыбку;
  • мастерскую известного путешественника Фёдора Конюхова и всевозможные «морские» диковинки.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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