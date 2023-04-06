Проследить, как менялся город сквозь века, и отыскать древние артефакты
Здесь серая громада Дома на набережной соседствует с нарядными особняками, а названия улиц напоминают о пёстром калейдоскопе событий.
Исследуя Балчуг, мы попробуем охватить все 5 веков истории острова и «остановить мгновение» — запечатлеть памятники истории и архитектуры, среди которых есть объекты, охраняемые ЮНЕСКО.
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Описание
Что вас ожидает
А на том берегу…
В самом центре Москвы находится район Балчуг — искусственный остров, который возник во времена правления Екатерины Второй. История отвела ему удивительную роль: сначала он стал границей между Москвой царской и Москвой купеческой. А затем стал свидетелем нескольких крупных преобразований: громкие казни, строительство первой электростанции, разработка атомной бомбы… Я расскажу о невероятных сплетениях многовековой истории Балчуга и удивительных зданиях, построенных как много столетий назад, так и совсем недавно.
Золотой остров
Прогулку по острову Балчуг впору назвать путешествием во времени. А фактов и легенд хватит на целую книгу (собственно, её я уже написал — и теперь поделюсь с вами своими находками). На экскурсии вы увидите:
- дом, в котором жил неутомимый мечтатель, чьими стараниями зажглась «лампочка Ильича»;
- места, где проходили казни российских вольнодумцев;
- площадку, где начинали свои выступления московские рок-группы 70-х;
- «порочный» памятник, способный вызвать улыбку;
- мастерскую известного путешественника Фёдора Конюхова и всевозможные «морские» диковинки.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции метро «Кропоткинская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.