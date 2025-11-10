Москва тюремная — особый мир, удивительным образом привлекающий даже самых добропорядочных людей.
Кто из нас не помнит тюремные песни Высоцкого! Мы осмотрим снаружи две тюрьмы: Таганскую и Бутырскую. Поговорим о знаменитых сидельцах и реальных детективных историях. А также посетим Новоспасский монастырь, где находился первый московский концлагерь.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Таганскую тюрьму со старинной лестницей, помнящей шаги сидельцев.
- Сущевскую полицейскую часть с пожарной каланчой, где сжигали запрещённые книги.
- Бутырский «тюремный замок», где сидел Емельян Пугачев и не только.
- Новоспасский монастырь — средневековое место заточения и первый московский трудовой лагерь.
Вы узнаете:
- Что такое тюремная баланда и чифир.
- Где и за что сидели Достоевский и Маяковский.
- Как уплыть из тюремной камеры на лодке.
- Кто такой Гарри Гудини и как он выбрался из клетки для перевозки заключённых.
- Как связаны Бутырка и Лев Толстой.
- Где происходит действие фильма «Место встречи изменить нельзя».
Организационные детали
- Все объекты за исключением монастыря мы осматриваем снаружи.
- От Таганской до Бутырской тюрьмы мы доедем на метро (проезд оплачивается дополнительно).
- По желанию можно зайти в уютный ресторан при тюрьме и попробовать баланду или макароны по-флотски. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Пролетарская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 6292 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес.
Входит в следующие категории Москвы
