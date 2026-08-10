Вы увидите здания эпохи модерна, узнаете, зачем построили МОЖД за 30 лет до метро, как она спасала Москву в годы войны, где снимали культовые фильмы и почему одна улица напоминает о станции, которой больше нет. Город менялся, а рельсы всё вели по кругу.
Описание экскурсии
- Пройдём по следам Московской окружной железной дороги (МОЖД) — первой кольцевой линии Москвы, созданной задолго до метро.
- Осмотрим сохранившиеся дореволюционные здания, включая модерновые вокзалы, спроектированные архитектором ГУМа А. Померанцевым.
- Поговорим о кинематографе — побываем у станции, где снимались советские фильмы и открыт памятник МОЖД.
- Обсудим, как МОЖД изменила логистику города и стала частью мегаполиса — сначала индустриальной, а потом и транспортной.
А ещё вы узнаете:
- какие два железнодорожных моста называют близнецами и как с ними связана американская шпионка.
- где находится единственный сохранившийся экземпляр настенных часов П. Буре, установленных на станциях МОЖД в 1908 году.
- что за история скрыта за улицей Военное Поле.
- где находится «Дом с совой» и какое отношение он имеет к Ф. Шехтелю.
- на какой станции в 2008 году появился памятник к 100-летию МОЖД.
- какую станцию МОЖД увековечил советский кинематограф под именем «Селиваново».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на открытом воздухе, без захода в служебные помещения.
- Билеты (2 шт.) в метро оплачиваются отдельно.
- В непогоду возможны корректировки маршрута.
- Экскурсия на английском языке оплачивается в двукратном размере (по два билета на каждого участника).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Школьники
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции МЦК «Лужники»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провёл экскурсии для 82 туристов
По основной специальности я письменный переводчик. Окончил курсы экскурсоводов в Центре подготовки туристических кадров «Киевская, 22», курсы гидов-переводчиков в УКЦ, прошёл обучение в московском метрополитене. Провожу экскурсии по любопытным уголкам Москвы для соотечественников и зарубежных гостей. Не мыслю свою жизнь без книг. Со мной узнавать Москву интересно!
Входит в следующие категории Москвы
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