Для иностранцев – экскурсии в Москве

Найдено 20 экскурсий в категории «Для иностранцев» в Москве, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Крымского моста - на дизайнерском теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
1 отзыв
От Крымского моста - на дизайнерском теплоходе
Насладиться видами и изысканной кухней на борту теплохода-ресторана бизнес-класса
Начало: Возле Парка Горького
Завтра в 12:10
9 июня в 12:10
2 290 за человека
От причала «Сити-Экспо» - на дизайнерском теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
2 отзыва
От причала «Сити-Экспо» - на дизайнерском теплоходе
Полюбоваться небоскрёбами Москва-Сити с борта уютного теплохода-ресторана бизнес-класса
Начало: У причала «Сити-Экспоцентр»
Завтра в 13:20
9 июня в 13:20
1 490 за человека
Что расскажут кремлёвские стены? Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
18 отзывов
Что расскажут кремлёвские стены? Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Экскурсия с гидом-знатоком по самому сердцу Москвы
Начало: у метро Библиотека им. Ленина
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за всё до 50 чел.
Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
Совершить игровое путешествие в историю русской кавалерии и погрузиться в быт конюшни
Начало: В посёлке Нагорное
9 июня в 15:00
11 июня в 10:00
1 500 за человека
Экскурсия по центру Москвы для людей с ограниченными возможностями
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Экскурсия по центру Москвы для людей с ограниченными возможностями
Столица без барьеров: Китай-город и парк Зарядье
Начало: В районе метро «Китай-город»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Древнее Зарядье и медиа-аттракцион «Полет над Россией»: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
7 отзывов
Древнее Зарядье и медиа-аттракцион «Полет над Россией»: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с уникальными парком, посетить медиа-аттракцион и подняться на Парящий мост
Начало: На станции метро «Площадь Революции»
Расписание: во вторник в 11:30, в воскресенье в 12:30
16 июня в 12:30
18 июня в 11:30
2 300 за человека
Американский след в истории Москвы
🚶 Пешая
Квест
2 часа
9 отзывов
Американский след в истории Москвы
Городской квест «В гостях у дяди Сэма»
Начало: Около памятника Ф. Энгельсу, в сквере около станци...
Завтра в 12:00
9 июня в 14:00
18 000 за всё до 15 чел.
Сокровищница России: экскурсия с посещением Оружейной палаты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Сокровищница России: экскурсия с посещением Оружейной палаты
Познакомиться с памятниками садово-паркового искусства, историей Кремля и сходить в музей
Начало: У метро Александровский сад
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
24 000 за всё до 4 чел.
Москва-Сити: смотровая площадка PANORAMA360
🚶 Пешая
Билеты
1 час
26 отзывов
Билет на PANORAMA360: мороженое и виды Москвы
Откройте для себя Москву с высоты 300 метров, наслаждаясь вкусом местного шоколада и мороженого
Начало: В ТЦ «Афимолл», 2 этаж
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490 за билет
Москва - обязательно к просмотру
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
18 отзывов
Москва - обязательно к просмотру
Составить объёмное представление о столице за 5 часов (пешком около Кремля и сити-тур на авто)
Начало: в районе метро Александровский сад, Библиотека Лен...
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
11 000 за всё до 3 чел.
Революция в Москве
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Революция в Москве
Пройти по местам, где происходили переломные события в истории России
Начало: в районе метро Площадь Революции
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.
Весь центр столицы: прогулка на теплоходе по Москве-реке
⛴ На теплоходе
Аудиогид
2.5 часа
2 отзыва
Весь центр столицы: прогулка на теплоходе по Москве-реке
За 2,5 часа увидеть главные достопримечательности города с воды (в группе)
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
Завтра в 11:08
9 июня в 11:08
1 200 за человека
Золотой маршрут "по Москве-реке: от" Киевской "до" Китай-города
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1.5 часа
Золотой маршрут "по Москве-реке: от" Киевской "до" Китай-города
Отправиться на групповую водную прогулку по городу в компании аудиогида
Начало: У причала «Киевский»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
600 за человека
«Москва златоглавая»: прогулка на теплоходе
⛴ На теплоходе
Аудиогид
2.5 часа
«Москва златоглавая»: прогулка на теплоходе
Насладиться путешествием по Москве-реке и увидеть сердце столицы с воды (в группе)
Начало: От причала «Киевский»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
1 200 за человека
По Москве-реке на теплоходе от Китай-города до Киевской (1,5 часа)
⛴ На теплоходе
Групповая
1.5 часа
По Москве-реке на теплоходе от Китай-города до Киевской (1,5 часа)
Отправиться на прогулку от "Китай-города" до "Киевской" и полюбоваться столицей с нового ракурса
Начало: у причала «Китай-город/Устьинский»
Завтра в 11:08
9 июня в 11:08
600 за человека
Прогулка по Москве-реке на теплоходе-ресторане
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
Прогулка по Москве-реке на теплоходе-ресторане
Попробовать блюда от шеф-повара и взглянуть на город с нового ракурса (в группе)
Начало: У причала «Сити-Экспоцентр»
Завтра в 12:55
9 июня в 12:55
1 790 за человека
По Москве-реке - на теплоходе-ресторане
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
По Москве-реке - на теплоходе-ресторане
Отправиться в 3-часовое гастрономическое путешествие по главной водной артерии города (в группе)
Начало: у причала «Крымский мост»
Завтра в 11:40
9 июня в 11:40
1 790 за человека
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Китай-город»
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Китай-город»
Прокатиться по Москве-реке и увидеть главные достопримечательности столицы (в группе)
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
Завтра в 12:15
9 июня в 12:15
800 за человека
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Киевский»
Групповая
1 час
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Киевский»
Прокатиться по центру Москвы и увидеть с воды её главные достопримечательности
Начало: У причала «Киевский»
Завтра в 13:37
9 июня в 13:37
800 за человека
Волшебное Царицыно
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Волшебное Царицыно
Неспешная прогулка по царской резиденции
Начало: У станции метро Царицыно
12 июня в 11:30
13 июня в 15:30
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ч
    Чадамба
    6 июня 2024
    От причала «Сити-Экспо» - на дизайнерском теплоходе
    Детям экскурсия очень понравилась, хорошо провели время
  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Весь центр столицы: прогулка на теплоходе по Москве-реке
    Хорошая круговая прогулка. Причем можно купить билет и сесть на промежуточной остановке Киевская
  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    От Крымского моста - на дизайнерском теплоходе
    Прогулка очень понравилась. Красивый кораблик, уютно, удобно. Очень понравилось обслуживание, порадовала кухня. Обязательно повторим.
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Что расскажут кремлёвские стены? Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
    Прекрасный гид Надежда, учла все пожелания, заинтересовала ребят, удалось найти подход к 15-летним подросткам, по окончании экскурсии нас ждал приятный сюрприз 💖 Рекомендую 👍🏼
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Что расскажут кремлёвские стены? Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
    Спасибо большое за экскурсию, очень понравилась))
  • Ж
    Жанна
    18 мая 2024
    От причала «Сити-Экспо» - на дизайнерском теплоходе
    Путешествие нас порадовало, теплоход красивый и чистый, еда вкусная, маршрут исторический
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
    Сегодня была на экскурсии по Ворошиловской даче и конной прогулке мне очень понравилась экскурсия: необычный музей с предметами и вещами
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    разных времен от 17 века до 20 го, найденных на этой территории, узнала много интересных фактов о местности и истории усадьбы, о которых подробно и увлеченно рассказала девушка-экскурсовод с красивым и редким именем Василиса, и конечно же, общение с прекрасными животными. Я не только научилась управлять лошадью, но и узнала как правильно ухаживать за ней, это мой первый опыт конной прогулки и Василиса научила меня первым правилам общения с этими красивыми и умными созданиями. Я в восторге и приеду обязательно еще не раз сюда и буду рекомендовать всем своим знакомым и друзьям побывать на экскурсии в КСК "Матадор". Василисе отдельное спасибо за теплый прием и приятное общение!

  • Э
    Эльвира
    30 апреля 2024
    Что расскажут кремлёвские стены? Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
    Экскурсия была очень познавательная. И дети и взрослые с удовольствием провели время и узнали много нового о истории Москвы. Огромная
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    благодарность Надежде за интересные факты и познания. Было много вопросов с нашей стороны, но на все без исключения был получен подробный ответ. С уважением к Надежде и команде Tripster гости из Казани. 👍

  • И
    Иван
    29 апреля 2024
    Москва - обязательно к просмотру
    Виталий заменил гида, предупредив об этом за несколько дней до экскурсии, хотя бронировали за пару месяцев и именно по отзывам
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    о работе Виталия. Гид, работавший на замену, с задачами справился, но сам факт ситуации следует принять во внимание тем, кто выбирает экскурсии, ориентируясь по отзывам.

  • И
    Илья
    28 апреля 2024
    Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
    Были втроём, нам всё понравилось. Сначала мы походили по окрестностям. Мне интересно было послушать историю. Потом катались на лошадях через рощу, мимо прудов. Была проведена краткая инструкция как ездить на лошади. У девчонок незабываемые эмоции. Спасибо!
    Были втроём, нам всё понравилось. Сначала мы походили по окрестностям. Мне интересно было послушать историю. ПотомБыли втроём, нам всё понравилось. Сначала мы походили по окрестностям. Мне интересно было послушать историю. ПотомБыли втроём, нам всё понравилось. Сначала мы походили по окрестностям. Мне интересно было послушать историю. Потом

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Для иностранцев»

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  3. Что расскажут кремлёвские стены? Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
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  5. Экскурсия по центру Москвы для людей с ограниченными возможностями
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  3. Кремль
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  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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