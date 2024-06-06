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разных времен от 17 века до 20 го, найденных на этой территории, узнала много интересных фактов о местности и истории усадьбы, о которых подробно и увлеченно рассказала девушка-экскурсовод с красивым и редким именем Василиса, и конечно же, общение с прекрасными животными. Я не только научилась управлять лошадью, но и узнала как правильно ухаживать за ней, это мой первый опыт конной прогулки и Василиса научила меня первым правилам общения с этими красивыми и умными созданиями. Я в восторге и приеду обязательно еще не раз сюда и буду рекомендовать всем своим знакомым и друзьям побывать на экскурсии в КСК "Матадор". Василисе отдельное спасибо за теплый прием и приятное общение!