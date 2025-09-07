Приглашаем вас на увлекательную экскурсию «10 000 шагов московского модерна», где вы не только совершите здоровую прогулку, но и погрузитесь в мир архитектурного искусства Москвы.В течение трех часов вы изучите

11 знаковых зданий, созданных великими мастерами модерна - Львом Кекушевым и Федором Шехтелем. Среди них - доходные дома и особняки, которые стали настоящими жемчужинами столицы на рубеже веков. Ваш личный гид поделится историями и секретами, скрытыми за стенами этих зданий, а также обеспечит вас всем необходимым для комфортной и познавательной прогулки. Подарите себе незабываемые впечатления и новые знания о богатом культурном наследии Москвы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

«Собрать» шедевры московского модерна на бодрой прогулке

От Парка Культуры до Пушкинской площади — наш маршрут проложен в пределах Садового кольца, по красивейшим московским улицам и переулкам. Мы найдем 11 наиболее ярких зданий-образцов модерна, ставших украшением столицы в конце 19 — начале 20 веков. В центре нашего внимания творения Льва Кекушева (Доходной дом Исакова, особняки Листа и Миндовского) и шедевры Федора Шехтеля (особняки Дерожинской, Рябушинского, Морозовой и дом самого архитектора). Остальные объекты оставим в секрете!

Тайны за фасадами

Попутно я расскажу о создании каждого здания и о судьбах их владельцев. А еще вы откроете любопытные детали: например, увидите дверную ручку в виде паука и узнаете, как и в чьем особняке выражение «предстать в невыгодном свете» получило буквальное значение.

Организационные детали