Приглашаем вас на увлекательную экскурсию «10 000 шагов московского модерна», где вы не только совершите здоровую прогулку, но и погрузитесь в мир архитектурного искусства Москвы.
В течение трех часов вы изучите
В течение трех часов вы изучите
7 причин купить этот мастер-класс
- 🕍 Уникальные здания модерна
- 🕵️♂️ Интересные истории владельцев
- 🎨 Шедевры Кекушева и Шехтеля
- 🔍 Необычные архитектурные детали
- 👥 Индивидуальный подход
- 🔊 Аудиооборудование и вода включены
- ⏸️ Перерыв для отдыха
Что можно увидеть
- Доходной дом Исакова
- Особняк Листа
- Особняк Миндовского
- Особняк Дерожинской
- Особняк Рябушинского
- Особняк Морозовой
- Дом Шехтеля
Описание мастер-класса
«Собрать» шедевры московского модерна на бодрой прогулке
От Парка Культуры до Пушкинской площади — наш маршрут проложен в пределах Садового кольца, по красивейшим московским улицам и переулкам. Мы найдем 11 наиболее ярких зданий-образцов модерна, ставших украшением столицы в конце 19 — начале 20 веков. В центре нашего внимания творения Льва Кекушева (Доходной дом Исакова, особняки Листа и Миндовского) и шедевры Федора Шехтеля (особняки Дерожинской, Рябушинского, Морозовой и дом самого архитектора). Остальные объекты оставим в секрете!
Тайны за фасадами
Попутно я расскажу о создании каждого здания и о судьбах их владельцев. А еще вы откроете любопытные детали: например, увидите дверную ручку в виде паука и узнаете, как и в чьем особняке выражение «предстать в невыгодном свете» получило буквальное значение.
Организационные детали
- Если в вашей компании 6-10 человек, доплата за каждого следующего участника составит 1000 руб.
- Во время прогулки предусмотрен 20-минутный перерыв
- Мы выдаем специальное аудиооборудование и воду каждому участнику
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Парк Культуры (кольцевая)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 140 туристов
Рады всех приветствовать! Нас зовут Максим и Наталья. Мы — проект необычных прогулок по Москве для россиян и иностранцев! Наш многолетний опыт работы с соотечественниками и с гостями из других
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Очень интересная экскурсия:) берите, не пожалеете)))
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Замечательная экскурсия! Так хорошо подобран маршрут, что не отвлекаешься на современные строения, погружаешься в обстановку начала ХХ века, очаровываясь эстетикой модерна, познаешь ее мифологию, источники вдохновения и внутреннюю природу. Организовано
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Г
Мы часто бываем на экскурсиях в разных городах, опыт большой, но так получилось что именно в Москве на экскурсии оказались впервые и это было просто потрясающе: после первого нашего десятитысячника
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M
Спасибо, Максим. Отличная увлекательная прогулка и экскурсия. Были вчетвером с детьми, понравилось всем. Прошли большое расстояние, узнали много интересного и нового.
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М
Очень понравился формат экскурсии: насыщенный маршрут, новые места даже в знакомых районах и множество новой информации. Отличный гид!
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Отлично!
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