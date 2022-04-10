Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна»

Провести время с пользой для здоровья и ума, любуясь шедеврами архитектуры

Групповая
На этой фитнес-прогулке зарядится и ваше тело, и ваша память! Приглашаем вас оценить наш формат и за 3 часа познакомиться с московским модерном.

Вы погуляете с гидом в городском темпе, по ходу слушая рассказы через наушники: изучите 11 шедевров модерна, в том числе авторства Кекушева и Шехтеля, узнаете архитектурные секреты и пройдете ежедневную норму по шагам.
Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна»
Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна»
Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна»
Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна»
Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна»
Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна»
Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна»
Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна»
Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

«Собрать» шедевры московского модерна на бодрой прогулке

От Парка Культуры до Пушкинской площади — наш маршрут проложен в пределах Садового кольца, по красивейшим московским улицам и переулкам. Мы найдем 11 наиболее ярких зданий-образцов модерна, ставших украшением столицы в конце 19 — начале 20 веков. В центре нашего внимания творения Льва Кекушева (Доходной дом Исакова, особняки Листа и Миндовского) и шедевры Федора Шехтеля (особняки Дерожинской, Рябушинского, Морозовой и дом самого архитектора). Остальные объекты оставим в секрете!

Тайны за фасадами

Попутно я расскажу о создании каждого здания и о судьбах их владельцев. А еще вы откроете любопытные детали: например, увидите дверную ручку в виде паука и узнаете, как и в чьем особняке выражение «предстать в невыгодном свете» получило буквальное значение.

Организационные детали

  • Во время прогулки предусмотрен 20-минутный перерыв
  • Мы выдаем специальное аудиооборудование и воду каждому участнику
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Парк Культуры (кольцевая)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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