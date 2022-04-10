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«Собрать» шедевры московского модерна на бодрой прогулке

От Парка Культуры до Пушкинской площади — наш маршрут проложен в пределах Садового кольца, по красивейшим московским улицам и переулкам. Мы найдем 11 наиболее ярких зданий-образцов модерна, ставших украшением столицы в конце 19 — начале 20 веков. В центре нашего внимания творения Льва Кекушева (Доходной дом Исакова, особняки Листа и Миндовского) и шедевры Федора Шехтеля (особняки Дерожинской, Рябушинского, Морозовой и дом самого архитектора). Остальные объекты оставим в секрете!

Тайны за фасадами

Попутно я расскажу о создании каждого здания и о судьбах их владельцев. А еще вы откроете любопытные детали: например, увидите дверную ручку в виде паука и узнаете, как и в чьем особняке выражение «предстать в невыгодном свете» получило буквальное значение.

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