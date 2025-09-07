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Активная экскурсия «10000 шагов московского модерна»

Откройте для себя уникальные архитектурные шедевры модерна и пройдите 10 000 шагов по историческому центру Москвы
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию «10 000 шагов московского модерна», где вы не только совершите здоровую прогулку, но и погрузитесь в мир архитектурного искусства Москвы.

В течение трех часов вы изучите
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11 знаковых зданий, созданных великими мастерами модерна - Львом Кекушевым и Федором Шехтелем. Среди них - доходные дома и особняки, которые стали настоящими жемчужинами столицы на рубеже веков.

Ваш личный гид поделится историями и секретами, скрытыми за стенами этих зданий, а также обеспечит вас всем необходимым для комфортной и познавательной прогулки. Подарите себе незабываемые впечатления и новые знания о богатом культурном наследии Москвы

5
24 отзыва

7 причин купить этот мастер-класс

  • 🕍 Уникальные здания модерна
  • 🕵️‍♂️ Интересные истории владельцев
  • 🎨 Шедевры Кекушева и Шехтеля
  • 🔍 Необычные архитектурные детали
  • 👥 Индивидуальный подход
  • 🔊 Аудиооборудование и вода включены
  • ⏸️ Перерыв для отдыха
Активная экскурсия «10000 шагов московского модерна»
Активная экскурсия «10000 шагов московского модерна»
Активная экскурсия «10000 шагов московского модерна»

Что можно увидеть

  • Доходной дом Исакова
  • Особняк Листа
  • Особняк Миндовского
  • Особняк Дерожинской
  • Особняк Рябушинского
  • Особняк Морозовой
  • Дом Шехтеля

Описание мастер-класса

«Собрать» шедевры московского модерна на бодрой прогулке

От Парка Культуры до Пушкинской площади — наш маршрут проложен в пределах Садового кольца, по красивейшим московским улицам и переулкам. Мы найдем 11 наиболее ярких зданий-образцов модерна, ставших украшением столицы в конце 19 — начале 20 веков. В центре нашего внимания творения Льва Кекушева (Доходной дом Исакова, особняки Листа и Миндовского) и шедевры Федора Шехтеля (особняки Дерожинской, Рябушинского, Морозовой и дом самого архитектора). Остальные объекты оставим в секрете!

Тайны за фасадами

Попутно я расскажу о создании каждого здания и о судьбах их владельцев. А еще вы откроете любопытные детали: например, увидите дверную ручку в виде паука и узнаете, как и в чьем особняке выражение «предстать в невыгодном свете» получило буквальное значение.

Организационные детали

  • Если в вашей компании 6-10 человек, доплата за каждого следующего участника составит 1000 руб.
  • Во время прогулки предусмотрен 20-минутный перерыв
  • Мы выдаем специальное аудиооборудование и воду каждому участнику
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Парк Культуры (кольцевая)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 140 туристов
Рады всех приветствовать! Нас зовут Максим и Наталья. Мы — проект необычных прогулок по Москве для россиян и иностранцев! Наш многолетний опыт работы с соотечественниками и с гостями из других
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стран гарантирует качество каждой экскурсии. Наталья — духовный и творческий лидер проекта, экскурсовод, гид-переводчик (английский язык). Максим — интеллект проекта, экскурсовод, гид-переводчик — (английский язык и фарси). Присоединяйтесь к нам и открывайте для себя Москву в приятной компании!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
2
1
И
Очень интересная экскурсия:) берите, не пожалеете)))
Очень интересная экскурсия:) берите, не пожалеете)))
Очень интересная экскурсия:) берите, не пожалеете)))
Очень интересная экскурсия:) берите, не пожалеете)))
Очень интересная экскурсия:) берите, не пожалеете)))
Очень интересная экскурсия:) берите, не пожалеете)))
Очень интересная экскурсия:) берите, не пожалеете)))
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Таня
Замечательная экскурсия! Так хорошо подобран маршрут, что не отвлекаешься на современные строения, погружаешься в обстановку начала ХХ века, очаровываясь эстетикой модерна, познаешь ее мифологию, источники вдохновения и внутреннюю природу. Организовано
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безупречно, экскурсовод всегда удобно располагал группу для обзора, слышимость отличная. Помогли догнать группу, не прерывая экскурсию, когда один человек отстал.
Текст понятный и в то же время дает очень много интересной информации. Понравилась интеллигентная манера подачи материала экскурсоводом.

Замечательная экскурсия! Так хорошо подобран маршрут, что не отвлекаешься на современные строения, погружаешься в обстановку начала
Замечательная экскурсия! Так хорошо подобран маршрут, что не отвлекаешься на современные строения, погружаешься в обстановку начала
Замечательная экскурсия! Так хорошо подобран маршрут, что не отвлекаешься на современные строения, погружаешься в обстановку начала
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Г
Мы часто бываем на экскурсиях в разных городах, опыт большой, но так получилось что именно в Москве на экскурсии оказались впервые и это было просто потрясающе: после первого нашего десятитысячника
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готовы прошагать все стили и направления) Максим - очень увлеченный и увлекающий рассказчик. Услышанное и увиденное во время прогулки (даже сложно назвать именно экскурсией - была невероятно интересная прогулка по любимому городу) вдохновило изучить больше некоторые уголки города. Время пролетело незаметно. Отдельное спасибо Максиму за рекомендации по литературе. Очень хочется описать некоторые особенно очаровавшие детали маршрута, но сдержусь - пусть они удивят и заинтересуют именно Вас, без спойлера)
Увлекательно, познавательно, в движении - всячески рекомендуем! Оценка шесть по пятибалльной шкале:)

Мы часто бываем на экскурсиях в разных городах, опыт большой, но так получилось что именно в
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M
Спасибо, Максим. Отличная увлекательная прогулка и экскурсия. Были вчетвером с детьми, понравилось всем. Прошли большое расстояние, узнали много интересного и нового.
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М
Очень понравился формат экскурсии: насыщенный маршрут, новые места даже в знакомых районах и множество новой информации. Отличный гид!
Очень понравился формат экскурсии: насыщенный маршрут, новые места даже в знакомых районах и множество новой информации. Отличный гид!
Очень понравился формат экскурсии: насыщенный маршрут, новые места даже в знакомых районах и множество новой информации. Отличный гид!
Очень понравился формат экскурсии: насыщенный маршрут, новые места даже в знакомых районах и множество новой информации. Отличный гид!
Очень понравился формат экскурсии: насыщенный маршрут, новые места даже в знакомых районах и множество новой информации. Отличный гид!
Очень понравился формат экскурсии: насыщенный маршрут, новые места даже в знакомых районах и множество новой информации. Отличный гид!
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Карина
Отлично!
Отлично!
Отлично!
Отлично!
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