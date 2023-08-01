Рассмотреть знаменитые достопримечательности и города нашей страны в масштабе 1:87
В нашем музее, не покидая пределов столицы, вы увидите Исаакиевский собор, храм Спаса на Крови, скульптуру «Родина-мать» и ещё более 700 объектов. Также у нас протянуто 2,5 км дорог с поездами и автомобилями. А еще здесь можно понаблюдать за жизнью более чем 100 000 маленьких жителей миниатюрной страны.
С экскурсоводом вы узнаете о визитных карточках европейской части России, создании макета и его секретах.
С экскурсоводом вы узнаете о визитных карточках европейской части России, создании макета и его секретах.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наши миниатюры городов, посёлков и достопримечательностей создают эффект присутствия. Вы будто окажетесь в реальном месте и рассмотрите его с разных ракурсов, включая такие, которые в настоящей жизни недоступны. Наш гид познакомит вас с основными экспонатами. Кроме того, вы оцените технические решения музея, где есть особая система дорог, десятки интерактивных сцен, а также смена дня и ночи.
Организационные детали
- Входные билеты в музей приобретаются отдельно: 750 руб. за взрослого, 500 руб. за ребёнка, 600 руб. — взрослый льготный билет, 450 руб. — детский льготный билет
- Экскурсия подойдёт родителям с детьми, бабушкам и дедушкам с внуками, гостям столицы и всем, кто хочет увидеть страну, не покидая Москвы
- Экскурсию для вас проведёт сотрудник музея
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. ВДНХ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей «Царь-Макет» — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 27 туристов
Мы представляем музей-диораму «Царь-Макет», самый крупный макет России в Москве. Наша основная цель — показать в игровом и активном формате богатство и масштаб страны. Вы увидите миниатюры самых известных архитектурных памятников Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других российских городов — от Калининграда до Владивостока. А также рассмотрите самые знаменитые исторические и природные объекты. Если после этого вам захочется вживую посетить места, которые мы воссоздали на макете, значит, мы задачу выполнили.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталия
1 авг 2023
Музей впечатляет! За час мы успели побывать в разных уголках России, увидеть, как меняется день и ночь, понаблюдать разную погоду, множество достопримечательностей и природных красот. Очень рекомендую смотреть макет именно с гидом, не только потому, что многое узнаете о самом макете и интересных фактов о нашей родине, но и потому, что в макете много сюрпризов и интерактива на которые самому не всегда просто обратить внимание. Здесь понравится всем: и детям, и взрослым, и опытным путешественникам - взглянуть на достопримечательности под другим углом, и тем, кто только заражается духом путешествий:)
Ну и, конечно, кропотливая работа и подход к своему делу мастеров музея очень вдохновляют!
Ну и, конечно, кропотливая работа и подход к своему делу мастеров музея очень вдохновляют!
Марина
1 авг 2023
Как любитель миниатюры, давно хотела побывать в этом музее и у меня наконец-то выдалась такая возможность.
Хочу сказать, что макет превзошёл мои ожидания! Очень детальная проработка, интересно разглядывать здания, рельеф, маленьких человечков и животных. Видно, что вложено много труда и заботы. А интерактив - это вообще восторг! Машины, поезда, производство на фабрике. Приятным сюрпризом стали всем известные персонажи из фильмов и мультиков на макете:)
Отдельно хотелось бы выразить благодарность экскурсоводу Ольге за рассказ и интересные факты, без её помощи мы бы не заметили половину классных фишек этого миниатюрного мира.
Однозначно рекомендую к посещению!
Хочу сказать, что макет превзошёл мои ожидания! Очень детальная проработка, интересно разглядывать здания, рельеф, маленьких человечков и животных. Видно, что вложено много труда и заботы. А интерактив - это вообще восторг! Машины, поезда, производство на фабрике. Приятным сюрпризом стали всем известные персонажи из фильмов и мультиков на макете:)
Отдельно хотелось бы выразить благодарность экскурсоводу Ольге за рассказ и интересные факты, без её помощи мы бы не заметили половину классных фишек этого миниатюрного мира.
Однозначно рекомендую к посещению!
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