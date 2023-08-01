Музей впечатляет! За час мы успели побывать в разных уголках России, увидеть, как меняется день и ночь, понаблюдать разную погоду, множество достопримечательностей и природных красот. Очень рекомендую смотреть макет именно с гидом, не только потому, что многое узнаете о самом макете и интересных фактов о нашей родине, но и потому, что в макете много сюрпризов и интерактива на которые самому не всегда просто обратить внимание. Здесь понравится всем: и детям, и взрослым, и опытным путешественникам - взглянуть на достопримечательности под другим углом, и тем, кто только заражается духом путешествий:)

Ну и, конечно, кропотливая работа и подход к своему делу мастеров музея очень вдохновляют!