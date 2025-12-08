Мы создали этот квест специально для подростков.
Он поможет погрузиться в самую драматичную эпоху России — от отмены крепостного права до краха империи и появления СССР.
Подлинные артефакты, редкие документы, фотографии и вещи очевидцев позволят буквально прикоснуться к прошлому и почувствовать, как жила Россия на пороге перемен.
Описание квеста
- Вы услышите голоса эпохи в звуковых инсталляциях.
- Почувствуете себя участниками событий на интерактивных станциях.
- Войдёте в настоящий блиндаж времён Первой мировой войны.
- Увидите легендарную тачанку.
- Разберётесь, кто такие красные и белые, рассмотрите их форму и оружие.
- Поймёте, как будёновка связана с Васнецовым и какой бомбардировщик был назван в честь богатыря.
- Узнаете, за что убили царя-освободителя и кто снимал на камеру коронацию Николая II.
- Выясните, сколько кораблей воевало против крейсера «Варяг».
- И многое другое.
Организационные детали
- Дополнительно нужно купить билеты в музей — 500 ₽ за взрослого, 150 ₽ за ребёнка.
- Возраст строго 12+.
- Экскурсию-квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Тверская
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 9113 туристов
Мы с моей командой очень любим Москву, потому что она настолько многогранна, что её можно изучать всю жизнь. Нам нравится рассказывать о городе взрослым и детям. Все представители нашей команды
