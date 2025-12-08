Мои заказы

Время. ру 1861-1922: экскурсия-квест в Музее современной истории России

Изучить странички прошлого - от Александра II до революции
Мы создали этот квест специально для подростков.

Он поможет погрузиться в самую драматичную эпоху России — от отмены крепостного права до краха империи и появления СССР.

Подлинные артефакты, редкие документы, фотографии и вещи очевидцев позволят буквально прикоснуться к прошлому и почувствовать, как жила Россия на пороге перемен.
Время. ру 1861-1922: экскурсия-квест в Музее современной истории России© Елена
Время. ру 1861-1922: экскурсия-квест в Музее современной истории России© Елена
Время. ру 1861-1922: экскурсия-квест в Музее современной истории России© Елена

Описание квеста

  • Вы услышите голоса эпохи в звуковых инсталляциях.
  • Почувствуете себя участниками событий на интерактивных станциях.
  • Войдёте в настоящий блиндаж времён Первой мировой войны.
  • Увидите легендарную тачанку.
  • Разберётесь, кто такие красные и белые, рассмотрите их форму и оружие.
  • Поймёте, как будёновка связана с Васнецовым и какой бомбардировщик был назван в честь богатыря.
  • Узнаете, за что убили царя-освободителя и кто снимал на камеру коронацию Николая II.
  • Выясните, сколько кораблей воевало против крейсера «Варяг».
  • И многое другое.

Организационные детали

  • Дополнительно нужно купить билеты в музей — 500 ₽ за взрослого, 150 ₽ за ребёнка.
  • Возраст строго 12+.
  • Экскурсию-квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ул. Тверская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 9113 туристов
Мы с моей командой очень любим Москву, потому что она настолько многогранна, что её можно изучать всю жизнь. Нам нравится рассказывать о городе взрослым и детям. Все представители нашей команды
читать дальше

постоянно учатся и имеют аккредитации во многие московские музеи и парки. Мы считаем, что современные дети предпочитают получать знания в активной форме, а интерес просыпается именно в тот момент, когда они вовлечены в решение какой-либо задачи. Каждый из наших квестов имеет сюжетную линию, в рамках которой маленькие (и не очень) путешественники отгадывают ребусы, ищут ответы на вопросы и загадки, играют. У нас не бывает монолога — всегда диалог. Интересный рассказ, наводящие вопросы, подсказки со стороны гида и версии, предположения, находки со стороны детей.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Городок сладких лакомств: Покров - Музей шоколада - Фабрика пряников
На автобусе
10 часов
2 отзыва
Групповая
Городок сладких лакомств: Покров - Музей шоколада - Фабрика пряников
Начало: М. Партизанская
13 дек в 08:45
4 янв в 08:45
4790 ₽ за человека
Революция в Москве
Пешая
3 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Москве
Узнайте о событиях, изменивших Москву навсегда. Прогулка по историческим местам с погружением в атмосферу революций
Начало: В районе метро Площадь Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Музей-диорама «Царь-Макет»: путешествие в миниатюрную Россию
1 час
10 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Музей-диорама «Царь-Макет»: путешествие в миниатюрную Россию
Рассмотреть знаменитые достопримечательности и города нашей страны в масштабе 1:87
Начало: В районе СТ.М. ВДНХ
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4000 ₽ за всё до 12 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве