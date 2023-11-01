Квест в музее «Царь-Макет» - для детей от 6 до 14 лет

Отправиться в интерактивное путешествие по миниатюрной России

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В музее представлены знаменитые достопримечательности и города нашей страны в масштабе 1:87. Детям рассматривать «кукольные» миниатюры гораздо интереснее в игре. Поэтому для маленьких посетителей мы разработали увлекательный квест «Властелин колец». Ребят ждут вопросы, загадки и задания. В процессе им предстоит собрать магические кольца. А в конце их встретит сам Гэндальф!
Квест в музее «Царь-Макет» - для детей от 6 до 14 лет
Квест в музее «Царь-Макет» - для детей от 6 до 14 лет
Квест в музее «Царь-Макет» - для детей от 6 до 14 лет
Квест в музее «Царь-Макет» - для детей от 6 до 14 лет
Квест в музее «Царь-Макет» - для детей от 6 до 14 лет
Квест в музее «Царь-Макет» - для детей от 6 до 14 лет
Квест в музее «Царь-Макет» - для детей от 6 до 14 лет
Квест в музее «Царь-Макет» - для детей от 6 до 14 лет
Квест в музее «Царь-Макет» - для детей от 6 до 14 лет
Квест в музее «Царь-Макет» - для детей от 6 до 14 лет
Ближайшие даты:
1
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По музею — с интересом

На один час дети отправятся в путешествие по городам России. Они преодолеют препятствия, ответят на вопросы, найдут на макете сказочных персонажей, соберут волшебные пазлы, узнают названия планет Солнечной системы, помогут найти робота и даже произведут шоколад на миниатюрной шоколадной фабрике. Соберут волшебные кольца, в том числе легендарное Кольцо Всевластия. А в конце встретят главного волшебника «Царь-Макета» — Гэндальфа.

«Царь-Макет» для взрослых

Пока дети будут проходить квест, вы можете их сопровождать или тем временем познакомитесь с макетом самостоятельно. Не покидая пределов столицы, вы увидите Исаакиевский собор, храм Спаса на Крови, скульптуру «Родина-мать» и ещё более 700 объектов. Также у нас протянуто 2,5 км дорог с поездами и автомобилями. А еще здесь можно понаблюдать за жизнью более чем 100 000 маленьких жителей миниатюрной страны.

Наши миниатюры городов, посёлков и достопримечательностей создают эффект присутствия. Вы будто окажетесь в реальном месте и рассмотрите его с разных ракурсов, включая такие, которые в настоящей жизни недоступны. Кроме того, вы оцените технические решения музея, где есть особая система дорог, десятки интерактивных сцен, а также смена дня и ночи.

Организационные детали

  • Входные билеты в музей приобретаются отдельно: 750 руб. за взрослого, 500 руб. за ребёнка, 600 руб. — взрослый льготный билет, 450 руб. — детский льготный билет
  • Квест подойдёт родителям с детьми, бабушкам и дедушкам с внуками, гостям столицы и всем, кто хочет увидеть страну, не покидая Москвы
  • Квест для вас проведёт сотрудник музея

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе СТ.М. ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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