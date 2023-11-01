Отправиться в интерактивное путешествие по миниатюрной России
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Описание
Что вас ожидает
По музею — с интересом
На один час дети отправятся в путешествие по городам России. Они преодолеют препятствия, ответят на вопросы, найдут на макете сказочных персонажей, соберут волшебные пазлы, узнают названия планет Солнечной системы, помогут найти робота и даже произведут шоколад на миниатюрной шоколадной фабрике. Соберут волшебные кольца, в том числе легендарное Кольцо Всевластия. А в конце встретят главного волшебника «Царь-Макета» — Гэндальфа.
«Царь-Макет» для взрослых
Пока дети будут проходить квест, вы можете их сопровождать или тем временем познакомитесь с макетом самостоятельно. Не покидая пределов столицы, вы увидите Исаакиевский собор, храм Спаса на Крови, скульптуру «Родина-мать» и ещё более 700 объектов. Также у нас протянуто 2,5 км дорог с поездами и автомобилями. А еще здесь можно понаблюдать за жизнью более чем 100 000 маленьких жителей миниатюрной страны.
Наши миниатюры городов, посёлков и достопримечательностей создают эффект присутствия. Вы будто окажетесь в реальном месте и рассмотрите его с разных ракурсов, включая такие, которые в настоящей жизни недоступны. Кроме того, вы оцените технические решения музея, где есть особая система дорог, десятки интерактивных сцен, а также смена дня и ночи.
Организационные детали
- Входные билеты в музей приобретаются отдельно: 750 руб. за взрослого, 500 руб. за ребёнка, 600 руб. — взрослый льготный билет, 450 руб. — детский льготный билет
- Квест подойдёт родителям с детьми, бабушкам и дедушкам с внуками, гостям столицы и всем, кто хочет увидеть страну, не покидая Москвы
- Квест для вас проведёт сотрудник музея
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. ВДНХ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.