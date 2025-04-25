Квест в музее «Царь-Макет» - для детей от 6 до 14 лет
Отправиться в интерактивное путешествие по миниатюрной России
В музее представлены знаменитые достопримечательности и города нашей страны в масштабе 1:87. Детям рассматривать «кукольные» миниатюры гораздо интереснее в игре. Поэтому для маленьких посетителей мы разработали увлекательный квест «Властелин колец». Ребят ждут вопросы, загадки и задания. В процессе им предстоит собрать магические кольца. А в конце их встретит сам Гэндальф!
На один час дети отправятся в путешествие по городам России. Они преодолеют препятствия, ответят на вопросы, найдут на макете сказочных персонажей, соберут волшебные пазлы, узнают названия планет Солнечной системы, помогут найти робота и даже произведут шоколад на миниатюрной шоколадной фабрике. Соберут волшебные кольца, в том числе легендарное Кольцо Всевластия. А в конце встретят главного волшебника «Царь-Макета» — Гэндальфа.
«Царь-Макет» для взрослых
Пока дети будут проходить квест, вы можете их сопровождать или тем временем познакомитесь с макетом самостоятельно. Не покидая пределов столицы, вы увидите Исаакиевский собор, храм Спаса на Крови, скульптуру «Родина-мать» и ещё более 700 объектов. Также у нас протянуто 2,5 км дорог с поездами и автомобилями. А еще здесь можно понаблюдать за жизнью более чем 100 000 маленьких жителей миниатюрной страны.
Наши миниатюры городов, посёлков и достопримечательностей создают эффект присутствия. Вы будто окажетесь в реальном месте и рассмотрите его с разных ракурсов, включая такие, которые в настоящей жизни недоступны. Кроме того, вы оцените технические решения музея, где есть особая система дорог, десятки интерактивных сцен, а также смена дня и ночи.
Организационные детали
Входные билеты в музей приобретаются отдельно: 1000 руб. за взрослого, 800 руб. за ребёнка, 850 руб. — взрослый льготный билет, 700 руб. — детский льготный билет
Квест подойдёт родителям с детьми, бабушкам и дедушкам с внуками, гостям столицы и всем, кто хочет увидеть страну, не покидая Москвы
Квест для вас проведёт сотрудник музея
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе СТ.М. ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей «Царь-Макет» — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 231 туриста
Мы представляем музей-диораму «Царь-Макет», самый крупный макет России в Москве. Наша основная цель — показать в игровом и активном формате богатство и масштаб страны. Вы увидите миниатюры самых известных архитектурных читать дальшеуменьшить
памятников Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других российских городов — от Калининграда до Владивостока. А также рассмотрите самые знаменитые исторические и природные объекты. Если после этого вам захочется вживую посетить места, которые мы воссоздали на макете, значит, мы задачу выполнили.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Замечательная экскурсия! Как все сделано, какие детали - фантастика! Единственный момент - мало времени даётся на оплаченную экскурсию, экскурсовод спешит уместить всю информацию в час (а информации достаточно много, все интересно). Дети задают вопросы, они игнорируются. Это немного смазывает общее впечатление. А так - сама идея, макеты - все на отлично!
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