В музее представлены знаменитые достопримечательности и города нашей страны в масштабе 1:87. Детям рассматривать «кукольные» миниатюры гораздо интереснее в игре. Поэтому для маленьких посетителей мы разработали увлекательный квест «Властелин колец». Ребят ждут вопросы, загадки и задания. В процессе им предстоит собрать магические кольца. А в конце их встретит сам Гэндальф!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание квеста

По музею — с интересом

На один час дети отправятся в путешествие по городам России. Они преодолеют препятствия, ответят на вопросы, найдут на макете сказочных персонажей, соберут волшебные пазлы, узнают названия планет Солнечной системы, помогут найти робота и даже произведут шоколад на миниатюрной шоколадной фабрике. Соберут волшебные кольца, в том числе легендарное Кольцо Всевластия. А в конце встретят главного волшебника «Царь-Макета» — Гэндальфа.

«Царь-Макет» для взрослых

Пока дети будут проходить квест, вы можете их сопровождать или тем временем познакомитесь с макетом самостоятельно. Не покидая пределов столицы, вы увидите Исаакиевский собор, храм Спаса на Крови, скульптуру «Родина-мать» и ещё более 700 объектов. Также у нас протянуто 2,5 км дорог с поездами и автомобилями. А еще здесь можно понаблюдать за жизнью более чем 100 000 маленьких жителей миниатюрной страны.

Наши миниатюры городов, посёлков и достопримечательностей создают эффект присутствия. Вы будто окажетесь в реальном месте и рассмотрите его с разных ракурсов, включая такие, которые в настоящей жизни недоступны. Кроме того, вы оцените технические решения музея, где есть особая система дорог, десятки интерактивных сцен, а также смена дня и ночи.

Организационные детали