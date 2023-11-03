Групповая экскурсия по Замоскворечью + посещение Третьяковской галереи (билеты включены)

Прогуляться по Москве купеческой и посмотреть на шедевры русского искусства

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Ответы на вопросы
Замоскворечье — подлинный музей-заповедник под открытым небом. Он чудом сохранил дух старины в самом центре мегаполиса. А местные пейзажи будто бы сошли с полотен художников из коллекции Третьяковской галереи.

Во время экскурсии вы прогуляетесь по колоритному району под рассказы гида, а позже полюбуетесь картинами в главном художественном музее Москвы.
Групповая экскурсия по Замоскворечью + посещение Третьяковской галереи (билеты включены)
Групповая экскурсия по Замоскворечью + посещение Третьяковской галереи (билеты включены)
Групповая экскурсия по Замоскворечью + посещение Третьяковской галереи (билеты включены)
Групповая экскурсия по Замоскворечью + посещение Третьяковской галереи (билеты включены)
Групповая экскурсия по Замоскворечью + посещение Третьяковской галереи (билеты включены)
Групповая экскурсия по Замоскворечью + посещение Третьяковской галереи (билеты включены)
Ближайшие даты:
3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обаятельное Замоскворечье

Этот островок купеческой Москвы как будто бы замер во времени. Здесь всё дышит спокойствием и умиротворённостью. А старинные храмы, городские усадьбы и уютные дворики молчаливо хранят свои тайны. Вы узнаете занимательные факты из прошлого Замоскворечья и поймёте, почему именно в этом историческом районе появилась Третьяковская галерея.

Знаменитая Третьяковская галерея

Количество экспонатов, выставленных в музее, давно перешло отметку в 100 тысяч. Вы увидите здесь подлинники знакомых с детства картин, а ещё древнерусские иконы и
произведения декоративно—прикладного искусства, начиная с 11 века.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Отъезд от гостиницы «Космос» в 11:00, окончание программы в центре города не позднее 15:00
  • Экскурсия проходит на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы. По территории Замоскворечья гуляем пешком.

в пятницу в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в гостинице «Космос»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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