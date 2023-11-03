Прогуляться по Москве купеческой и посмотреть на шедевры русского искусства
Замоскворечье — подлинный музей-заповедник под открытым небом. Он чудом сохранил дух старины в самом центре мегаполиса. А местные пейзажи будто бы сошли с полотен художников из коллекции Третьяковской галереи.
Во время экскурсии вы прогуляетесь по колоритному району под рассказы гида, а позже полюбуетесь картинами в главном художественном музее Москвы.
Во время экскурсии вы прогуляетесь по колоритному району под рассказы гида, а позже полюбуетесь картинами в главном художественном музее Москвы.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Обаятельное Замоскворечье
Этот островок купеческой Москвы как будто бы замер во времени. Здесь всё дышит спокойствием и умиротворённостью. А старинные храмы, городские усадьбы и уютные дворики молчаливо хранят свои тайны. Вы узнаете занимательные факты из прошлого Замоскворечья и поймёте, почему именно в этом историческом районе появилась Третьяковская галерея.
Знаменитая Третьяковская галерея
Количество экспонатов, выставленных в музее, давно перешло отметку в 100 тысяч. Вы увидите здесь подлинники знакомых с детства картин, а ещё древнерусские иконы и
произведения декоративно—прикладного искусства, начиная с 11 века.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Отъезд от гостиницы «Космос» в 11:00, окончание программы в центре города не позднее 15:00
- Экскурсия проходит на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы. По территории Замоскворечья гуляем пешком.
в пятницу в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в гостинице «Космос»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу в 11:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 49 туристов
Здравствуйте! Мы лицензированное агентство в Москве, работаем с 1993 года. Являемся членами Российского союза туриндустрии, лауреатами премий «Путеводная звезда» и «Лидеры туриндустрии», обладателями наград и благодарностей Правительства России и Москвы. Наши маршруты охватывают все самые интересные достопримечательности столицы, а наши гиды готовы ответить на вопросы даже самых любознательных путешественников.
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