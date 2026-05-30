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Групповая экскурсия по Замоскворечью + посещение Третьяковской галереи (билеты включены)

Прогуляться по Москве купеческой и посмотреть на шедевры русского искусства
Замоскворечье — подлинный музей-заповедник под открытым небом. Он чудом сохранил дух старины в самом центре мегаполиса. А местные пейзажи будто бы сошли с полотен художников из коллекции Третьяковской галереи.

Во время экскурсии вы прогуляетесь по колоритному району под рассказы гида, а позже полюбуетесь картинами в главном художественном музее Москвы.
4.4
5 отзывов
Групповая экскурсия по Замоскворечью + посещение Третьяковской галереи (билеты включены)
Групповая экскурсия по Замоскворечью + посещение Третьяковской галереи (билеты включены)
Групповая экскурсия по Замоскворечью + посещение Третьяковской галереи (билеты включены)

Описание экскурсии

Обаятельное Замоскворечье

Этот островок купеческой Москвы как будто бы замер во времени. Здесь всё дышит спокойствием и умиротворённостью. А старинные храмы, городские усадьбы и уютные дворики молчаливо хранят свои тайны. Вы узнаете занимательные факты из прошлого Замоскворечья и поймёте, почему именно в этом историческом районе появилась Третьяковская галерея.

Знаменитая Третьяковская галерея

Количество экспонатов, выставленных в музее, давно перешло отметку в 100 тысяч. Вы увидите здесь подлинники знакомых с детства картин, а ещё древнерусские иконы и произведения декоративно-прикладного искусства, начиная с 11 века. Экспозиции вы осмотрите в рамках часовой экскурсии.

Организационные детали

  • Отъезд от гостиницы «Лесная Сафмар» в 11:30, окончание программы в центре города не позднее 15:00
  • Экскурсия проходит на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы. По территории Замоскворечья гуляем пешком.
  • В Третьяковской галерее для вас проведёт экскурсию гид галереи
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в пятницу в 11:30

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3300 ₽
Дети до 7 лет2200 ₽
Пенсионеры3000 ₽
Школьники2900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В гостинице «Лесная Сафмар»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 11:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 587 туристов
Здравствуйте! Мы лицензированное агентство в Москве, работаем с 1993 года. Являемся членами Российского союза туриндустрии, лауреатами премий «Путеводная звезда» и «Лидеры туриндустрии», обладателями наград и благодарностей Правительства России и Москвы. Наши маршруты охватывают все самые интересные достопримечательности столицы, а наши гиды готовы ответить на вопросы даже самых любознательных путешественников.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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1
Елена
Потрясающий формат! Сначала мы не спеша прогулялись по уютным, атмосферным улочкам Замоскворечья. Гид очень увлекательно рассказывала об истории купеческого Замоскворечья, показывала тайные дворики и старинные особняки. Замоскворечье - это просто
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душа Москвы. Прогулка по нему отлично настраивает на восприятие искусства. После атмосферных переулков мы отправились прямо в сокровищницу русской живописи. Наш гид потрясающе, с огромной любовью рассказывала о шедеврах Третьяковской галереи. В залах музея она помогла "оживить" картины и рассказала детали, которые никогда не заметишь сам. Время пролетело незаметно, эмоции — супер, получила огромное эстетическое удовольствие. Рекомендую!

Потрясающий формат! Сначала мы не спеша прогулялись по уютным, атмосферным улочкам Замоскворечья. Гид очень увлекательно рассказывала
Потрясающий формат! Сначала мы не спеша прогулялись по уютным, атмосферным улочкам Замоскворечья. Гид очень увлекательно рассказывала
Потрясающий формат! Сначала мы не спеша прогулялись по уютным, атмосферным улочкам Замоскворечья. Гид очень увлекательно рассказывала
Потрясающий формат! Сначала мы не спеша прогулялись по уютным, атмосферным улочкам Замоскворечья. Гид очень увлекательно рассказывала
Потрясающий формат! Сначала мы не спеша прогулялись по уютным, атмосферным улочкам Замоскворечья. Гид очень увлекательно рассказывала
Потрясающий формат! Сначала мы не спеша прогулялись по уютным, атмосферным улочкам Замоскворечья. Гид очень увлекательно рассказывала
Потрясающий формат! Сначала мы не спеша прогулялись по уютным, атмосферным улочкам Замоскворечья. Гид очень увлекательно рассказывала
Потрясающий формат! Сначала мы не спеша прогулялись по уютным, атмосферным улочкам Замоскворечья. Гид очень увлекательно рассказывала+2
Потрясающий формат! Сначала мы не спеша прогулялись по уютным, атмосферным улочкам Замоскворечья. Гид очень увлекательно рассказывала
Потрясающий формат! Сначала мы не спеша прогулялись по уютным, атмосферным улочкам Замоскворечья. Гид очень увлекательно рассказывала
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О
Ходили всей семьей. Елена провела нам замечательную экскурсию, всем зашло!
Что привело в восторг? Елена выстраивает свой рассказ как художественное произведение, а окружающие красоты становятся великолепными иллюстрациями. Полный перенос в параллельную реальность - на века и десятилетия в прошлое, удивительно! Абсолютно всем рекомендую!!!
Ходили всей семьей. Елена провела нам замечательную экскурсию, всем зашло!
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Валерий
Экскурсия очень понравилась. Отдельная благодарности гиду за внимание к моим физическим особенностям. Содержание экскурсии интересное и гид очень живо рассказывала.
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Р
Денис - просто прекрасен в своей иронии, знаниях и подаче материала экскурсии. Очень довольна!
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Д
Не берите у них эту эскурсию!!!
Начну с минусов, т. к их много:
1) Заявлено при бронировании, что группа до 20 человек, по факту автобус и у группа на 45 человек 2)
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На Tripstere берут сразу 100% предоплату 3) Цена 4000 руб на человека! Максимум я оценила бы 1000-1500 руб 4) При прогулке по Замоскворечью экскурсовод рассказывала очень тихо и было скучно 5) Почему то мы оказались в группе у которых организованный тур с включенными экскурсиями.
Была бы оценка с минусом поставила бы двойку с минусом.
И только один плюс: это экскурсия по Третьяковской галерее, там рассказ гида понравился.

Не берите у них эту эскурсию!!!
Не берите у них эту эскурсию!!!
Не берите у них эту эскурсию!!!
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Добрый день!

Благодарим вас за отзыв. Нам очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий, однако ценим вашу обратную связь.

Наши экскурсии
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проходят в формате сборных групп, и в определенные дни, особенно в высокий туристический сезон, количество участников может превышать обозначенную на Трипстере группу. При этом, в самой Третьяковской галерее группа обязательно делится на обозначенные 20 человек. Мы всегда стремимся создать максимально комфортные условия для наших туристов – используем транспорт соответствующей вместимости, обеспечиваем поддержку гида на всех этапах экскурсии.

Предоплата в такой ситуации является обязательной, поскольку она необходима для подтверждения вашего участия, а также для своевременной покупки входных билетов и организации всех составляющих экскурсии. Это стандартная практика, особенно при сотрудничестве с платформами онлайн-бронирования. Нам важно, при этом, учесть затраты на посещение музея, работу экскурсоводов, аренду транспорта и административное сопровождение маршрута, из чего и складывается конечная продажная стоимость экскурсии.

Ваш отзыв будет учтен в работе команды – он помогает нам улучшать качество обслуживания. Надеемся, у нас еще будет возможность изменить ваше впечатление в лучшую сторону на других экскурсиях.

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