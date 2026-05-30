Замоскворечье — подлинный музей-заповедник под открытым небом. Он чудом сохранил дух старины в самом центре мегаполиса. А местные пейзажи будто бы сошли с полотен художников из коллекции Третьяковской галереи.
Во время экскурсии вы прогуляетесь по колоритному району под рассказы гида, а позже полюбуетесь картинами в главном художественном музее Москвы.
Во время экскурсии вы прогуляетесь по колоритному району под рассказы гида, а позже полюбуетесь картинами в главном художественном музее Москвы.
Описание экскурсии
Обаятельное Замоскворечье
Этот островок купеческой Москвы как будто бы замер во времени. Здесь всё дышит спокойствием и умиротворённостью. А старинные храмы, городские усадьбы и уютные дворики молчаливо хранят свои тайны. Вы узнаете занимательные факты из прошлого Замоскворечья и поймёте, почему именно в этом историческом районе появилась Третьяковская галерея.
Знаменитая Третьяковская галерея
Количество экспонатов, выставленных в музее, давно перешло отметку в 100 тысяч. Вы увидите здесь подлинники знакомых с детства картин, а ещё древнерусские иконы и произведения декоративно-прикладного искусства, начиная с 11 века. Экспозиции вы осмотрите в рамках часовой экскурсии.
Организационные детали
- Отъезд от гостиницы «Лесная Сафмар» в 11:30, окончание программы в центре города не позднее 15:00
- Экскурсия проходит на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы. По территории Замоскворечья гуляем пешком.
- В Третьяковской галерее для вас проведёт экскурсию гид галереи
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в пятницу в 11:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3300 ₽
|Дети до 7 лет
|2200 ₽
|Пенсионеры
|3000 ₽
|Школьники
|2900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В гостинице «Лесная Сафмар»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 11:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 587 туристов
Здравствуйте! Мы лицензированное агентство в Москве, работаем с 1993 года. Являемся членами Российского союза туриндустрии, лауреатами премий «Путеводная звезда» и «Лидеры туриндустрии», обладателями наград и благодарностей Правительства России и Москвы. Наши маршруты охватывают все самые интересные достопримечательности столицы, а наши гиды готовы ответить на вопросы даже самых любознательных путешественников.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Потрясающий формат! Сначала мы не спеша прогулялись по уютным, атмосферным улочкам Замоскворечья. Гид очень увлекательно рассказывала об истории купеческого Замоскворечья, показывала тайные дворики и старинные особняки. Замоскворечье - это просто
+2
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ходили всей семьей. Елена провела нам замечательную экскурсию, всем зашло!
Что привело в восторг? Елена выстраивает свой рассказ как художественное произведение, а окружающие красоты становятся великолепными иллюстрациями. Полный перенос в параллельную реальность - на века и десятилетия в прошлое, удивительно! Абсолютно всем рекомендую!!!
Что привело в восторг? Елена выстраивает свой рассказ как художественное произведение, а окружающие красоты становятся великолепными иллюстрациями. Полный перенос в параллельную реальность - на века и десятилетия в прошлое, удивительно! Абсолютно всем рекомендую!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия очень понравилась. Отдельная благодарности гиду за внимание к моим физическим особенностям. Содержание экскурсии интересное и гид очень живо рассказывала.
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Денис - просто прекрасен в своей иронии, знаниях и подаче материала экскурсии. Очень довольна!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Не берите у них эту эскурсию!!!
Начну с минусов, т. к их много:
1) Заявлено при бронировании, что группа до 20 человек, по факту автобус и у группа на 45 человек 2)
Начну с минусов, т. к их много:
1) Заявлено при бронировании, что группа до 20 человек, по факту автобус и у группа на 45 человек 2)
Екатерина
Ответ организатора:
Добрый день!
Благодарим вас за отзыв. Нам очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий, однако ценим вашу обратную связь.
Наши экскурсии
Благодарим вас за отзыв. Нам очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий, однако ценим вашу обратную связь.
Наши экскурсии
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Групповая экскурсия по Замоскворечью + посещение Третьяковской галереи (билеты включены)»
Билеты
Входной билет в Третьяковскую галерею
Начало: Лаврушинский переулок, д. 10
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
770 ₽ за билет
-
10%
Групповая
Москва купеческая: прогулка в группе по Замоскворечью
Начало: У павильона метро «Новокузнецкая»
Сегодня в 11:00
Завтра в 12:00
792 ₽
880 ₽ за человека
Билеты
Прогулка по Третьяковской галерее (на немецком языке)
Изучить шедевры русских мастеров и подобрать свой ключ к пониманию живописи
Начало: В районе станции Третьяковская
Завтра в 15:00
11 авг в 16:00
от 7200 ₽ за всё до 2 чел.
Билеты
Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены)
Погрузиться в историю одного из старейших районов Москвы и посетить знаменитую галерею
Начало: На станции метро «Площадь революции»
Расписание: в среду в 12:00, в пятницу в 14:00, в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
12 авг в 12:00
2900 ₽ за билет
3300 ₽ за человека