Замоскворечье — подлинный музей-заповедник под открытым небом. Он чудом сохранил дух старины в самом центре мегаполиса. А местные пейзажи будто бы сошли с полотен художников из коллекции Третьяковской галереи. Во время экскурсии вы прогуляетесь по колоритному району под рассказы гида, а позже полюбуетесь картинами в главном художественном музее Москвы.

Описание экскурсии

Обаятельное Замоскворечье

Этот островок купеческой Москвы как будто бы замер во времени. Здесь всё дышит спокойствием и умиротворённостью. А старинные храмы, городские усадьбы и уютные дворики молчаливо хранят свои тайны. Вы узнаете занимательные факты из прошлого Замоскворечья и поймёте, почему именно в этом историческом районе появилась Третьяковская галерея.

Знаменитая Третьяковская галерея

Количество экспонатов, выставленных в музее, давно перешло отметку в 100 тысяч. Вы увидите здесь подлинники знакомых с детства картин, а ещё древнерусские иконы и произведения декоративно-прикладного искусства, начиная с 11 века. Экспозиции вы осмотрите в рамках часовой экскурсии.

Организационные детали