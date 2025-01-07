Благодаря мультимедийным технологиям, спецэффектам, декорациям и рассказам гида вы совершите виртуальное путешествие в эпоху Великой Отечественной войны.
Пройдёте по улицам Москвы того времени, попадёте в кабинет Сталина, увидите секретное заседание Комитета обороны и посетите библиотеку блокадного Ленинграда.
Пройдёте по улицам Москвы того времени, попадёте в кабинет Сталина, увидите секретное заседание Комитета обороны и посетите библиотеку блокадного Ленинграда.
Время начала: 10:30, 11:30, 12:00, 12:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Вы осмотрите экспозицию «Подвиг народа» и узнаете:
- Какими были последние мирные минуты и первые часы войны
- Что пережили люди, оказавшиеся в оккупации
- Как создавались оружие, танки и самолеты для армии
- Что такое «чудо эвакуации» и «армия умов»
- Кого называли «голос победы»
- Какой подвиг ежедневно совершали советские медики
- Как моральный дух населения поддерживали актеры, танцоры, писатели
И многое другое!
Организационные детали
- В стоимость включены билеты в музей и экскурсия по экспозиции «Подвиг народа»
- Ограничение по возрасту 5+
во вторник в 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30, 11:30, 12:00, 12:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1050 ₽
|Пенсионеры и студенты
|900 ₽
|Дети 14-17 лет
|900 ₽
|Дети 7-14 лет
|700 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30, 11:30, 12:00, 12:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей Победы — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 69 туристов
Музей Победы — главный военно-исторический музей России. Приглашаем вас на наши экскурсии, посвящённые Великой Отечественной и Второй мировой войнам.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
7 янв 2025
Идти всем! Обязательно!!! Знать свою историю, знать подвиг своих предков! Благодарность создателям, организаторам и экскурсоводам. Невероятно. Спасибо!!!
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