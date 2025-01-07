Когда: во вторник в 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30, 11:30, 12:00, 12:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30

Экскурсия длится около 1.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала