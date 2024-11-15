1.5 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Музей Победы в Москве: экспозиция «Подвиг народа»
Погрузиться во времена Великой Отечественной войны
Начало: В районе метро «Парк Победы»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1 050₽ за человека
1.5 часа
Билеты
Билет в Музей Победы
Услуга по покупке билета в Музей Победы в Москве
Начало: В музее Победы
Расписание: во вторник в 13:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
450₽ за билет
1 час
Мини-группа
до 5 чел.
Музей Победы: экспозиция «Битва за Москву»
Узнать, как столица жила в годы Великой Отечественной войны
Начало: У входа в музей Победы
Завтра в 16:30
17 ноя в 10:30
950₽ за человека
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