Найдено 3 экскурсии в категории « Музей Победы » в Москве, цены от 450 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности 1.5 часа Мини-группа до 5 чел. Музей Победы в Москве: экспозиция «Подвиг народа» Погрузиться во времена Великой Отечественной войны Начало: В районе метро «Парк Победы» 1 050 ₽ за человека 1.5 часа Билеты Билет в Музей Победы Услуга по покупке билета в Музей Победы в Москве Начало: В музее Победы Расписание: во вторник в 13:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 450 ₽ за билет 1 час Мини-группа до 5 чел. Музей Победы: экспозиция «Битва за Москву» Узнать, как столица жила в годы Великой Отечественной войны Начало: У входа в музей Победы 950 ₽ за человека Другие экскурсии Москвы

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Музей Победы»

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