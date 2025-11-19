Приглашаю вас на экскурсию по знаковым местам и достопримечательностям Москвы с погружением в такое потрясающее искусство как музыка. Мы узнаем о жизни и творчестве выдающихся музыкантов, композиторов, певцов, актеров. И всё это на фоне городской архитектуры и чудесной музыки, которая звучит на улицах столицы.
Описание экскурсии
Погружение в искусство «Москва… как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось!» В динамичном московском ритме каждого дня важно находить время для неспешной прогулки, наслаждения видами вокруг, а также музыкой, которая звучит и на шумных площадях, и в тихих уголках и переулках центральных улиц. Наша экскурсия посвящена жизни и творчеству выдающихся музыкантов, композиторов, певцов, актеров — и всё это на фоне невероятно красивой городской архитектуры — чудесной музыки, застывшей в камне. Вас ожидает: Во время прогулки вы узнаете много интересных фактов и историй о столице и её деятелей искусства. А также увидите такие важные достопримечательности, как Большой театр, Московскую государственную консерваторию имени Чайковского, художественный театр имени Чехова, Московский дом композиторов и многое-многое другое. Важная информация:
Одевайтесь по сезону и в удобную обувь.
Ежедневно по времени в расписании (смотреть календарь).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театральная площадь
- Большой театр
- Московский театр оперетты
- Памятник Сергею Прокофьеву и его бывший дом
- Московский художественный театр им. Чехова
- Памятник Станиславскому и Немировичу-Данченко
- Памятник А.П. Чехову
- Московский дом композиторов
- Сквер Мстислава Ростроповича
- Памятник Муслиму Магомаеву
- Англиканский собор Святого Андрея
- Московская государственная консерватория им. Чайковского
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. «Охотный ряд», выход № 9
Завершение: Московская консерватория им. Чайковского
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по времени в расписании (смотреть календарь).
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
