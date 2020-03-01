Исторические экскурсии по Москве

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  4. Школьная улица и Рогожская слобода

Пройти по следам старообрядцев и уловить старый московский дух на прогулке по историческим районам

Сергей
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Сергей – ваш гид
Морозовы, Рябушинские, Боткины — всем известные фамилии станут главными фигурантами нашей экскурсии.

Я расскажу о московских старообрядцах и покажу места их проживания.

Открою, чем они известны и что оставили после себя.

На прогулке по Рогожской слободе и Школьной улице перед вами предстанет старая Москва — с ремесленниками, купцами и трактирщиками.
400 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
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Школьная улица и Рогожская слобода
Школьная улица и Рогожская слобода

Что вас ожидает

Школьная улица: о Петре I, гоньбе и ярмарке
В тихом центре Москвы расположилась улочка с богатой историей. Долгое время она была закрыта для пешеходов, но сейчас вновь распахнула объятия для любопытствующих. На прогулке по Школьной я расскажу об её насыщенном прошлом: как возникла, центром чего являлась, кто на ней жил и как она связана со старообрядчеством.

Островок старообрядчества в столице
Погрузившись в атмосферу старой Москвы на Школьной улице, мы отправимся в главный центр московского старообрядчества. В Рогожской слободе вы посетите кладбище, где захоронены известные купцы — о них я подробно расскажу. Следом прогуляетесь по владениям слободы с её ветхими храмами и церквями, часовней, Святыми вратами, палатами и другими историческими постройками. Я поделюсь её прошлым, раскрою, кто в своё время её населял, чем жили обитатели и благодаря кому возводились святыни.

Организационные детали

  • Билет на городской автобус до Рогожской слободы не включён в стоимость (55р./чел.)
  • Нашу прогулку по территории слободы может дополнить экскурсия от батюшки (подробности в переписке, стоимость 100р./чел.)
  • Мы будем посещать храмы и церкви. Пожалуйста, выбирайте одежду с учётом этого факта.
Школьная улица и Рогожская слобода
Школьная улица и Рогожская слобода
Школьная улица и Рогожская слобода
Школьная улица и Рогожская слобода
Школьная улица и Рогожская слобода
Школьная улица и Рогожская слобода
Школьная улица и Рогожская слобода
Школьная улица и Рогожская слобода
Школьная улица и Рогожская слобода
Школьная улица и Рогожская слобода
Школьная улица и Рогожская слобода

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Я сертифицированный гид, провожу экскурсии по Москве и Золотому кольцу. Люблю когда туристы аплодируют после интересной экскурсии. Люблю свой родной город. Мои экскурсии — Удивительные дома Москвы, Легенды и мифы Сталинских высоток, Кремль и Красная площадь, Крутицкое подворье. Люблю любознательных туристов.
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