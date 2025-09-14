Исторические экскурсии по Москве

Пройти по следам старообрядцев и уловить старый московский дух на прогулке по историческим районам
Морозовы, Рябушинские, Боткины — всем известные фамилии станут главными фигурантами нашей экскурсии. Я расскажу о московских старообрядцах и покажу места их проживания. Открою, чем они известны и что оставили после себя.
На прогулке по Рогожской слободе и Школьной улице перед вами предстанет старая Москва — с ремесленниками, купцами и трактирщиками.
В тихом центре Москвы расположилась улочка с богатой историей. Долгое время она была закрыта для пешеходов, но сейчас вновь распахнула объятия для любопытствующих. На прогулке по Школьной я расскажу об её насыщенном прошлом: как возникла, центром чего являлась, кто на ней жил и как она связана со старообрядчеством.
Островок старообрядчества в столице
Погрузившись в атмосферу старой Москвы на Школьной улице, мы отправимся в главный центр московского старообрядчества. В Рогожской слободе вы посетите кладбище, где захоронены известные купцы — о них я подробно расскажу. Следом прогуляетесь по владениям слободы с её ветхими храмами и церквями, часовней, Святыми вратами, палатами и другими историческими постройками. Я поделюсь её прошлым, раскрою, кто в своё время её населял, чем жили обитатели и благодаря кому возводились святыни.
Организационные детали
Билет на городской автобус до Рогожской слободы не включён в стоимость (55 ₽/чел.)
Нашу прогулку по территории слободы может дополнить экскурсия от батюшки (подробности в переписке, стоимость 3000 ₽/группа)
Мы будем посещать храмы и церкви. Пожалуйста, выбирайте одежду с учётом этого факта
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провёл экскурсии для 46 туристов
Я сертифицированный гид, провожу экскурсии по Москве и Золотому кольцу. Люблю когда туристы аплодируют после интересной экскурсии. Люблю свой родной город. Мои экскурсии — Удивительные дома Москвы, Легенды и мифы Сталинских высоток, Кремль и Красная площадь, Крутицкое подворье. Люблю любознательных туристов.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1
Вера
Познавательная экскурсия, большое спасибо!
Сергей
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв Вера. Будем рады если Вы порекомендуете нашу экскурсию своим знакомым, увлекающимся историей России и старообрядчеством.
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Д
Дмитрий
Экскурсия нам понравилась. Сергей подробно рассказал об истории районе в контексте общей истории страны, описал много интересных деталей и подробностей. Во время второй части экскурсии в Рогожской слободе у нас была возможность войти в Покровский собор и узнать его историю непосредственно от священника. Познакомиться с основами мировоззрения Православной старообрядческой церкви.
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O
Olga
Попала внутрь православной и старообрядческих церквей, послушала экскурсию от гида и от настоятеля старообрядческого училища, походила по кладбищу, посетила музей старообрядчества и поела в старообрядческом кафе. Отлично!
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А
Андрей
Интересная экскурсия с уклоном на старообрядческую Русь, ее развитие вплоть до современных дней
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M
Margarita
Очень необычная экскурсия, нам понравилась. Спасибо!
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L
Larisa
Экскурсия понравилась, всё как в описании, экскурсовод Алексей всё чётко и понятно рассказал, экскурсия с батюшкой также прошла интересно и познавательно
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