Исторические экскурсии по Москве

Мои заказы

Школьная улица и Рогожская слобода

Пройти по следам старообрядцев и уловить старый московский дух на прогулке по историческим районам
Морозовы, Рябушинские, Боткины — всем известные фамилии станут главными фигурантами нашей экскурсии. Я расскажу о московских старообрядцах и покажу места их проживания. Открою, чем они известны и что оставили после себя.

На прогулке по Рогожской слободе и Школьной улице перед вами предстанет старая Москва — с ремесленниками, купцами и трактирщиками.
4.3
8 отзывов
Школьная улица и Рогожская слобода
Школьная улица и Рогожская слобода
Школьная улица и Рогожская слобода

Описание экскурсии

Школьная улица: о Петре I, гоньбе и ярмарке

В тихом центре Москвы расположилась улочка с богатой историей. Долгое время она была закрыта для пешеходов, но сейчас вновь распахнула объятия для любопытствующих. На прогулке по Школьной я расскажу об её насыщенном прошлом: как возникла, центром чего являлась, кто на ней жил и как она связана со старообрядчеством.

Островок старообрядчества в столице

Погрузившись в атмосферу старой Москвы на Школьной улице, мы отправимся в главный центр московского старообрядчества. В Рогожской слободе вы посетите кладбище, где захоронены известные купцы — о них я подробно расскажу. Следом прогуляетесь по владениям слободы с её ветхими храмами и церквями, часовней, Святыми вратами, палатами и другими историческими постройками. Я поделюсь её прошлым, раскрою, кто в своё время её населял, чем жили обитатели и благодаря кому возводились святыни.

Организационные детали

  • Билет на городской автобус до Рогожской слободы не включён в стоимость (55 ₽/чел.)
  • Нашу прогулку по территории слободы может дополнить экскурсия от батюшки (подробности в переписке, стоимость 3000 ₽/группа)
  • Мы будем посещать храмы и церкви. Пожалуйста, выбирайте одежду с учётом этого факта

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провёл экскурсии для 46 туристов
Я сертифицированный гид, провожу экскурсии по Москве и Золотому кольцу. Люблю когда туристы аплодируют после интересной экскурсии. Люблю свой родной город. Мои экскурсии — Удивительные дома Москвы, Легенды и мифы Сталинских высоток, Кремль и Красная площадь, Крутицкое подворье. Люблю любознательных туристов.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
2
3
2
1
1
Вера
Познавательная экскурсия, большое спасибо!
Познавательная экскурсия, большое спасибо!
Познавательная экскурсия, большое спасибо!
Познавательная экскурсия, большое спасибо!
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв Вера. Будем рады если Вы порекомендуете нашу экскурсию своим знакомым, увлекающимся историей России и старообрядчеством.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Экскурсия нам понравилась. Сергей подробно рассказал об истории районе в контексте общей истории страны, описал много интересных деталей и подробностей. Во время второй части экскурсии в Рогожской слободе у нас была возможность войти в Покровский собор и узнать его историю непосредственно от священника. Познакомиться с основами мировоззрения Православной старообрядческой церкви.
Вам был полезен этот отзыв?
O
Попала внутрь православной и старообрядческих церквей, послушала экскурсию от гида и от настоятеля старообрядческого училища, походила по кладбищу, посетила музей старообрядчества и поела в старообрядческом кафе. Отлично!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Интересная экскурсия с уклоном на старообрядческую Русь, ее развитие вплоть до современных дней
Вам был полезен этот отзыв?
M
Очень необычная экскурсия, нам понравилась.
Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
L
Экскурсия понравилась, всё как в описании, экскурсовод Алексей всё чётко и понятно рассказал, экскурсия с батюшкой также прошла интересно и познавательно
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Школьная улица и Рогожская слобода»

Басманная слобода: история и архитектура
Пешая
2 часа
152 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Басманная слобода: история и архитектура
Исследуйте историческое наследие Москвы, прогуливаясь по Басманной слободе с экспертом по архитектуре
Начало: У м. Красные ворота
Завтра в 10:00
13 авг в 10:00
от 6996 ₽ за всё до 10 чел.
Петровка: московский Париж с чертами Вены, Берлина и Варшавы
Пешая
2 часа
38 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Петровка: московский Париж с чертами Вены, Берлина и Варшавы
Погрузиться в прошлое одной из старейших улиц Москвы и понять её своеобразие
Начало: Театральная площадь. Ближайшее метро: Лубянка, Охо...
Расписание: в пятницу и субботу в 14:00
14 авг в 14:00
15 авг в 14:00
1200 ₽ за человека
Улица Мясницкая: мемуары о любви и дружбе
Пешая
2 часа
38 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Улица Мясницкая: мемуары о любви и дружбе
Прогулка по старейшей улице, как по музею под открытым небом, где каждый дом - легенда
Начало: У станции метро «Красные ворота»
Расписание: в среду и четверг в 14:00
13 авг в 14:00
19 авг в 14:00
1200 ₽ за человека
Лабиринт улиц и переулков Китай-города
Пешая
2 часа
316 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лабиринт улиц и переулков Китай-города
Исследовать старейший район Москвы и прикоснуться к судьбам его жителей
Начало: У памятника героям Плевны
13 авг в 10:30
14 авг в 10:00
от 7100 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
-5%
до 29 августа
от 8075 ₽ за экскурсию