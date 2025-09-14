Исторические экскурсии по Москве

Морозовы, Рябушинские, Боткины — всем известные фамилии станут главными фигурантами нашей экскурсии. Я расскажу о московских старообрядцах и покажу места их проживания. Открою, чем они известны и что оставили после себя. На прогулке по Рогожской слободе и Школьной улице перед вами предстанет старая Москва — с ремесленниками, купцами и трактирщиками.

Описание экскурсии

Школьная улица: о Петре I, гоньбе и ярмарке

В тихом центре Москвы расположилась улочка с богатой историей. Долгое время она была закрыта для пешеходов, но сейчас вновь распахнула объятия для любопытствующих. На прогулке по Школьной я расскажу об её насыщенном прошлом: как возникла, центром чего являлась, кто на ней жил и как она связана со старообрядчеством.

Островок старообрядчества в столице

Погрузившись в атмосферу старой Москвы на Школьной улице, мы отправимся в главный центр московского старообрядчества. В Рогожской слободе вы посетите кладбище, где захоронены известные купцы — о них я подробно расскажу. Следом прогуляетесь по владениям слободы с её ветхими храмами и церквями, часовней, Святыми вратами, палатами и другими историческими постройками. Я поделюсь её прошлым, раскрою, кто в своё время её населял, чем жили обитатели и благодаря кому возводились святыни.

Организационные детали