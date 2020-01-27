Что вас ожидает

Быль и байки Варварки

Начнём прогулку у маленького красного храма — Всех Святых на Кулишках. Здесь, на Славянской площади, вы узнаете московский адрес выражения «у чёрта на Кулишках», увидите место, где раньше стояли «Бражные тюрьмы», и услышите, как в былые времена награждали и наказывали пьяниц. Прогуливаясь по Варварке, мы встретим много храмов и церквей со своими историями: Знаменский собор, храм Максима Блаженного, Св. Варвары. В послевоенное время многие святыни служили не по прямому назначению — я расскажу, что в них располагалось и когда им вновь вернули положенный статус. По пути до Зарядья остановимся у центра Московской торговли и посмеёмся над шутками купцов. Поговорим о палатах 16 века, где по преданию родился зачинатель знаменитой царской династии на Руси, обсудим, какими же заведениями славилась Варварка и где была «цифирня».

Футуристическое Зарядье

Под боком у Красной площади раскинулся просторный и ультрасовременный по застройке и технологиям парк Зарядье. На контрасте со старой брусчаткой и историческими зданиями он выглядит впечатляюще! Здесь я устрою вам мини-экскурс по павильонам — вы узнаете, где летают люди над Москвой и всей Россией, куда отправиться за арктическим воздухом и в каком месте живут растения в воздушной среде. Здесь же мы поднимемся на самую высокую точку парка и полюбуемся панорамой города. А после знакомства с павильонами отправимся к главной достопримечательности Зарядья — стеклянному мосту. Гостиница Балчуг, Водовзводная башня, территория Кремля — вид отсюда откроется на добрую половину столицы. Мы обсудим каждую башню, крышу и шпиль, которую увидим с моста, — и с объёмным багажом знаний вы уже самостоятельно отправитесь гулять по Москве.