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  4. В гости к «чёрту на кулички» — на Варварку и в Зарядье

Прогулка по седой московской улице и современному парку под увлекательные истории о Китай-городе

Наталья
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Наталья – ваш гид
Каждая улица — это кладезь тайн и хроник.

Мы не спеша прогуляемся по Варварке, и я расскажу историю о каждой любопытной постройке на нашем пути и вдохну жизнь в одну из старейших московских улиц: перед вами предстанут весёлые купцы, буйные пьяницы и простые горожане! А современное Зарядье погрузит в футуристичный мир со своими павильонами, стеклянными куполами и парящим над Москвой-рекой мостом.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на Славянской площади
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У этой экскурсии1 отзыв
5
В гости к «чёрту на кулички» — на Варварку и в Зарядье
В гости к «чёрту на кулички» — на Варварку и в Зарядье

Что вас ожидает

Быль и байки Варварки
Начнём прогулку у маленького красного храма — Всех Святых на Кулишках. Здесь, на Славянской площади, вы узнаете московский адрес выражения «у чёрта на Кулишках», увидите место, где раньше стояли «Бражные тюрьмы», и услышите, как в былые времена награждали и наказывали пьяниц. Прогуливаясь по Варварке, мы встретим много храмов и церквей со своими историями: Знаменский собор, храм Максима Блаженного, Св. Варвары. В послевоенное время многие святыни служили не по прямому назначению — я расскажу, что в них располагалось и когда им вновь вернули положенный статус. По пути до Зарядья остановимся у центра Московской торговли и посмеёмся над шутками купцов. Поговорим о палатах 16 века, где по преданию родился зачинатель знаменитой царской династии на Руси, обсудим, какими же заведениями славилась Варварка и где была «цифирня».

Футуристическое Зарядье
Под боком у Красной площади раскинулся просторный и ультрасовременный по застройке и технологиям парк Зарядье. На контрасте со старой брусчаткой и историческими зданиями он выглядит впечатляюще! Здесь я устрою вам мини-экскурс по павильонам — вы узнаете, где летают люди над Москвой и всей Россией, куда отправиться за арктическим воздухом и в каком месте живут растения в воздушной среде. Здесь же мы поднимемся на самую высокую точку парка и полюбуемся панорамой города. А после знакомства с павильонами отправимся к главной достопримечательности Зарядья — стеклянному мосту. Гостиница Балчуг, Водовзводная башня, территория Кремля — вид отсюда откроется на добрую половину столицы. Мы обсудим каждую башню, крышу и шпиль, которую увидим с моста, — и с объёмным багажом знаний вы уже самостоятельно отправитесь гулять по Москве.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Пожалуйста, выбирайте удобную обувь для прогулки.
В гости к «чёрту на кулички» — на Варварку и в Зарядье
В гости к «чёрту на кулички» — на Варварку и в Зарядье
В гости к «чёрту на кулички» — на Варварку и в Зарядье
В гости к «чёрту на кулички» — на Варварку и в Зарядье
В гости к «чёрту на кулички» — на Варварку и в Зарядье
В гости к «чёрту на кулички» — на Варварку и в Зарядье
В гости к «чёрту на кулички» — на Варварку и в Зарядье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Славянской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Меня зовут Наталья. Я счастлива, что родилась и живу в Москве. Я профессиональный экскурсовод с аккредитацией по городу Москве и в музее-усадьбе «Коломенское». Моё первое образование актёр театра и кино, второе тележурналистика. Сотрудничаю с туристическим агентством и сопровождаю детей по Москве с индивидуальной программой, провожу детские квест-экскурсии. Также сотрудничаю с интерактивным музеем «Иннопарк», где вожу обзорные и тематические экскурсии для детей и взрослых, рассказываю о явлениях физики. Но больше всего я люблю исследовать нашу столицу, узнавать что-то новое про Москву и, конечно, делиться своими открытиями с горожанами и гостями столицы. Мне нравится как историческая часть моего города, так и Москва современная. Мне нравится цитировать стихи, пользоваться цитатами известных людей или просто остроумными высказываниями. Мне повезло, и я занимаюсь любимым делом!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

27 января 2020
Хочется сказать огромное спасибо Наталье за прекрасную экскурсию. Все прошло на одном дыхании. Много интересных фактов, всё простым языком. Отличная получилась прогулка. Однозначно рекомендуем!

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