В гости к «чёрту на кулички» - на Варварку и в Зарядье
Путешествие по старинной Варварке и современному Зарядью подарит вам уникальные впечатления и знания о Москве. Не упустите шанс открыть для себя город
Экскурсия по Варварке и Зарядью - это увлекательное путешествие по одной из старейших улиц Москвы и современному парку.
Участники узнают о московских купцах, пьяницах и горожанах, увидят исторические храмы и церкви, а также футуристические павильоны Зарядья.
Панорамные виды с моста, интерактивные викторины и рассказы о прошлом и настоящем столицы сделают экскурсию незабываемой. Это отличная возможность погрузиться в историю и современность Москвы одновременно
Начнём прогулку у маленького красного храма — Всех Святых на Кулишках. Здесь, на Славянской площади, вы узнаете московский адрес выражения «у чёрта на Кулишках», увидите место, где раньше стояли «Бражные тюрьмы», и услышите, как в былые времена награждали и наказывали пьяниц. Прогуливаясь по Варварке, мы встретим много храмов и церквей со своими историями: Знаменский собор, храм Максима Блаженного, Св. Варвары. В послевоенное время многие святыни служили не по прямому назначению — я расскажу, что в них располагалось и когда им вновь вернули положенный статус. По пути до Зарядья остановимся у центра Московской торговли и посмеёмся над шутками купцов. Поговорим о палатах 16 века, где по преданию родился зачинатель знаменитой царской династии на Руси, обсудим, какими же заведениями славилась Варварка и где была «цифирня».
В ходе нашей прогулки по Варварке и Славянской площади вас ожидает интерактивная викторина, которая позволит не только расширить свой кругозор, но и лучше запомнить старинные постройки а также проявить свою смекалку. За правильный ответ — заслуженный приз. Пусть каждый пройденный вами квиз-викторина будет маленьким шагом к большим открытиям!
Футуристическое Зарядье
Под боком у Красной площади раскинулся просторный и ультрасовременный по застройке и технологиям парк Зарядье. На контрасте со старой брусчаткой и историческими зданиями он выглядит впечатляюще! Здесь я устрою вам мини-экскурс по павильонам — вы узнаете, где летают люди над Москвой и всей Россией, куда отправиться за арктическим воздухом и в каком месте живут растения в воздушной среде. Здесь же мы поднимемся на самую высокую точку парка и полюбуемся панорамой города. А после знакомства с павильонами отправимся к главной достопримечательности Зарядья — стеклянному мосту. Гостиница Балчуг, Водовзводная башня, территория Кремля — вид отсюда откроется на добрую половину столицы. Мы обсудим каждую башню, крышу и шпиль, которую увидим с моста, — и с объёмным багажом знаний вы уже самостоятельно отправитесь гулять по Москве.
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего количества участников, для этого понадобится оплатить экскурсионную путевку по Зарядью. Стоимость для группы до 25 человек — 3000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Славянской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 134 туристов
Я счастлива, что родилась и живу в Москве. Моё первое образование — актёр театра и кино, второе — тележурналистика. Аттестованный экскурсовод по Москве, в музее-усадьбе «Коломенское» и музее-заповеднике «Царицыно». Работала читать дальшеуменьшить
в Центральном музее Великой Отечественной войны. Сейчас — гид Музея Лошади и Демонстрационной конюшни на ВДНХ. Сотрудничаю с туристическими агентствами и провожу квест-экскурсии.
Больше всего люблю исследовать столицу, узнавать новое о Москве и делиться своими открытиями с горожанами и гостями. Нравится как историческая часть города, так и современная Москва. Часто цитирую стихи, пользуюсь высказываниями известных людей или просто остроумными фразами.
Повезло заниматься любимым делом!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Как чудесно и прекрасно мы (4 подруги) провели время на такой замечательной экскурсии! Мы буквально "пронзили века и постранства и увидели древнюю Москву". Наш позитивный, доброжелательный, энергичный и очень знающий читать дальшеуменьшить
гид Наталья увлекла нас и заворожила историями Варварки и Зарядья! Нам повезло увидеть соляные подвалы, посетить древний храм, мы очень старались и разгадали все загадки! Настоятельно всем рекомендую к посещению эту экскурсию!
Наталья
Ответ организатора:
Дорогие мои Елена, Наталья, Ольга и Лидия! Благодарю вас за приятную компанию, за ваш позитив, и нашу совместную прогулку по средневековой Москве. Обнимаю вас и надеюсь, что мы ещё увидимся в столице! 💓
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В
Вероника
Прекрасная экскурсия во всех отношениях и потрясающий гид! Мы очень признательны Наталье!
Наталья
Ответ организатора:
Дорогие мои путешественники, благодарю за отзыв! Мне очень приятно, что вами была выбрана именно эта экскурсия-викторина))💝
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Ю
Юлия
Наталья - идеальный гид, экскурсия прошла на одном дыхании. И маршрут прекрасный, и организация выше всяких похвал! Удалось узнать много нового о старой Москве, отметить для себя интересные локации, которые обязательно посетим! Огромная благодарность от всех участниц прогулки! До новых встреч)
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Надежда
Если вы хотите узнать, куда же следует отправиться, если нужно попасть "к чёрту на куличики" или откуда в Москве появился Китай-город, кто жил и чем торговал на Варварке и почему читать дальшеуменьшить
знаменитый Джакомо Кваренги сделал фасады Гостиного двора закругленными - вам следует непременно заказать экскурсию Натальи Каретиной и прогуляться по этим интересным местам. Если с вами будут юные путешественники, Наталья превратит эту экскурсию в захватывающий квест по русской истории с вопросами, на которые ребенок, немного подумав, может найти логические ответы, а за правильные ответы получить сладкий приз. Во второй части экскурсии вы познакомитесь с территорией, ныне занимаемой парком Зарядье, её историей советского периода, прогуляетесь по недавно созданному современному рекреационному пространству, где каждый может найти что-то интересное для себя. Большое спасибо Наталье за профессионализм и творческий подход к делу.
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Ю
Юлия
Огромное спасибо Наталье за идеальную экскурсию в морозный день! Несмотря на холод, было очень интересно узнать все секреты казалось бы известных мест, и даже поучаствовать в игре на знание и читать дальшеуменьшить
логику, а специально подготовленные подарки от Натальи произвели незабываемые впечатления, было очень неожиданно и приятно. Очень понравился маршрут и истории, которыми Наталья делилась с невероятной энергией. Огромное спасибо! Ждём следующих экскурсий с Вами!
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Е
Елена
Хочу поблагодарить Наталью. Прекрасная экскурсия, очень легкая теплая атмосфера. Мне показалось, что мы в компании хороших друзей, один из которых оказался отличным рассказчиком. Мы чувствовали очень заботливое, человеческое отношение от первого вопроса по заказу до прощания. А маленькие сувенирчики на память до сих пор греют душу и напоминают о поездке)
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