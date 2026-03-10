Экскурсия по Варварке и Зарядью - это увлекательное путешествие по одной из старейших улиц Москвы и современному парку. Участники узнают о московских купцах, пьяницах и горожанах, увидят исторические храмы и церкви, а также футуристические павильоны Зарядья. Панорамные виды с моста, интерактивные викторины и рассказы о прошлом и настоящем столицы сделают экскурсию незабываемой. Это отличная возможность погрузиться в историю и современность Москвы одновременно

Описание экскурсии

Быль и байки Варварки

Начнём прогулку у маленького красного храма — Всех Святых на Кулишках. Здесь, на Славянской площади, вы узнаете московский адрес выражения «у чёрта на Кулишках», увидите место, где раньше стояли «Бражные тюрьмы», и услышите, как в былые времена награждали и наказывали пьяниц. Прогуливаясь по Варварке, мы встретим много храмов и церквей со своими историями: Знаменский собор, храм Максима Блаженного, Св. Варвары. В послевоенное время многие святыни служили не по прямому назначению — я расскажу, что в них располагалось и когда им вновь вернули положенный статус. По пути до Зарядья остановимся у центра Московской торговли и посмеёмся над шутками купцов. Поговорим о палатах 16 века, где по преданию родился зачинатель знаменитой царской династии на Руси, обсудим, какими же заведениями славилась Варварка и где была «цифирня».

В ходе нашей прогулки по Варварке и Славянской площади вас ожидает интерактивная викторина, которая позволит не только расширить свой кругозор, но и лучше запомнить старинные постройки а также проявить свою смекалку. За правильный ответ — заслуженный приз. Пусть каждый пройденный вами квиз-викторина будет маленьким шагом к большим открытиям!

Футуристическое Зарядье

Под боком у Красной площади раскинулся просторный и ультрасовременный по застройке и технологиям парк Зарядье. На контрасте со старой брусчаткой и историческими зданиями он выглядит впечатляюще! Здесь я устрою вам мини-экскурс по павильонам — вы узнаете, где летают люди над Москвой и всей Россией, куда отправиться за арктическим воздухом и в каком месте живут растения в воздушной среде. Здесь же мы поднимемся на самую высокую точку парка и полюбуемся панорамой города. А после знакомства с павильонами отправимся к главной достопримечательности Зарядья — стеклянному мосту. Гостиница Балчуг, Водовзводная башня, территория Кремля — вид отсюда откроется на добрую половину столицы. Мы обсудим каждую башню, крышу и шпиль, которую увидим с моста, — и с объёмным багажом знаний вы уже самостоятельно отправитесь гулять по Москве.

Организационные детали

Экскурсию можно провести для большего количества участников, для этого понадобится оплатить экскурсионную путевку по Зарядью. Стоимость для группы до 25 человек — 3000 руб.