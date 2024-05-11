Англиканский Собор Апостола Святого Андрея – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Англиканский Собор Апостола Святого Андрея» в Москве, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Готические храмы Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Готические храмы Москвы
Начало: СТ.М. «Краснопресненская», выход 1, около метро
Расписание: ежедневно, кроме среды, субботы и воскресенья, см. расписание.
Завтра в 17:00
13 июня в 17:00
4 000 за всё до 5 чел.
Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
206 отзывов
Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков»
Начало: СТ.М. Библиотека им. Ленина
Расписание: По воскресеньям в 13:00
12 июня в 13:00
16 июня в 12:30
700 за человека
Неизвестная Москва: Аудиопрогулка по дворикам и переулкам
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Неизвестная Москва: Аудиопрогулка по дворикам и переулкам
Начало: Староваганьковский переулок, д. 19, стр. 1
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
960 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Англиканский Собор Апостола Святого Андрея»

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  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Англиканский Собор Апостола Святого Андрея" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 207 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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