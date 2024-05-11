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Индивидуальная
2 часа
Готические храмы Москвы
Начало: СТ.М. «Краснопресненская», выход 1, около метро
Расписание: ежедневно, кроме среды, субботы и воскресенья, см. расписание.
Завтра в 17:00
13 июня в 17:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков»
Начало: СТ.М. Библиотека им. Ленина
Расписание: По воскресеньям в 13:00
12 июня в 13:00
16 июня в 12:30
700₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Неизвестная Москва: Аудиопрогулка по дворикам и переулкам
Начало: Староваганьковский переулок, д. 19, стр. 1
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
960₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина11 мая 2024Посетила экскурсию,, Москва масонская,, с удивительным и увлеченным гидом Андреем. Интересная подача материала, красивая грамотная речь, что радует. Огорчило одно, некорректно указано место встречи, а именно в сторону ул. Воздвиженки указателя нет.
- ООльга11 мая 2024Очень интересная экскурсия, но здесь вся заслуга гида Андрея. Подает информацию интересно, емко)))
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Англиканский Собор Апостола Святого Андрея»
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