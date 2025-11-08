Мы исследуем самое высокое здание Европы — Останкинскую телебашню.
Познакомимся с инженерными решениями, побываем в музее, и, конечно же, поднимемся на скоростном лифте к смотровой площадке на высоте 337 метров! В ясную погоду отсюда открываются шикарные виды, а стеклянный пол добавляет адреналина.
Описание экскурсии
Головокружительная панорама Москвы
Мы поговорим об истории строительства и инженерном устройстве этой уникальной конструкции, вы узнаете, как устроена башня внутри и снаружи. После музейной части на скоростном лифте поднимемся на высоту 337 метров — на смотровую площадку.
Вы узнаете:
- почему башню решили строить не в центре Москвы
- как архитектор Николай Никитин за три дня разработал проект из неожиданного материала и при чём тут цветок лилии
- какие инженерные особенности башни делают ее уникальной
- почему башне не страшны ураганы и землетрясения
- что скрывается внутри 540-метрового гиганта
- чем, помимо передачи ТВ-сигналов, занимается башня
- какие знаменитые здания Москвы видны со смотровой площадки 337 метров
А ещё:
- зачем башне флаг и как его поднимают на высоту 540 метров
- какие спортивные соревнования здесь проходили и какие рекорды были установлены
- почему бетонная конструкция до сих пор не разрушилась — и простоит как минимум ещё 250 лет
- и, наконец, как отстоять свою идею, когда против тебя весь государственный аппарат — история из биографии инженера башни
Организационные детали
- Стоимость проведения экскурсии для компании до 1-10 человек — 8800 ₽, 11-20 человек — 11 000 ₽
- Входные билеты не включены в стоимость и приобретаются дополнительно на официальном сайте башни Останкино. Нам нужен маршрут №1 «Панорама Москвы 360». День в день билетов в кассе не бывает
- Стоимость билетов: по будням: взрослый — 1300 ₽, дети 6-18 лет — 900 ₽. Выходные и праздники: взрослый — 1500 ₽, дети 6-18 лет — 1000 ₽.
На гида билет не требуется
- Экскурсия проводится индивидуально для вашей компании, незнакомых людей не будет
- Технические этажи башни мы не посещаем. Только музей и смотровую площадку на уровне 337 метров
- На башню не допускаются дети младше 6 лет, беременные женщины и маломобильные граждане (на протезах, в инвалидной коляске; трость заберут в пункте досмотра, после выхода из башни отдадут)
- Обязателен паспорт или свидетельство о рождении для детей в оригинале — это режимный объект, без них не пройти
- Длительность экскурсии — 1–1,5 часа
- На башне есть кофейня и ресторан с движущимся полом — по желанию вы можете остаться там после экскурсии
Важно
- Планируйте свой визит: вы можете пройти в башню за 59 минут до или в течение 59 минут после времени, указанного в билете
- Наш визит я согласовываю с экскурсионным бюро башни. Нас могут попросить изменить время посещения, и даже отказать в визите (редко, но бывает). Это зависит от загруженности башни
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Академика Королёва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 596 туристов
Я профессиональный экскурсовод по столице, хотя по первому образованию я психолог. Легко нахожу подход к совершенно разным людям, очень люблю работать с детскими группами. От каждой экскурсии я сама получаю огромное удовольствие, поскольку рассказываю только самые проверенные, отборные и интересные факты. Со мной вы будете удивляться, смеяться, недоумевать и, конечно, узнавать много нового о столице России.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
8 ноя 2025
Спасибо огромное Марии за прекрасную экскурсию. Узнали много нового, прекрасный, живой рассказ, очень все динамично, мне понравилась подача информации от Марии, сжато и все самое интересное, плюс ответы на все наши вопросы. Обязательно приду еще к данному экскурсоводу на другие экскурсии. Очень рекомендую, запомнится обязательно!
Наталья
5 ноя 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Всем советую)
Е
Елена
30 окт 2025
Ходила с детьми 12 и 9 лет на экскурсию на телебашню с Марией. Все было четко организовано. Мария уверенно лавировала между большими группами школьников, заботилась о том, чтобы нам все было видно и слышно. Рассказ был интересный, дети увлеченно слушали, многое запомнилось. В прекрасном настроении после экскурсии пошли пешком до ВДНХ
Надежда
27 окт 2025
Отличная экскурсия, очень интересная, много нового узнали - это точно ❤️❤️❤️❤️
Хотя было молоко 😊, вообще не видели видов, туман мощный! Но мы не пожалели
Людмила
10 окт 2025
Огромное спасибо Марии. Интересная и познавательная экскурсия. Мария прислала подробную инструкцию, как добраться. Мария рассказывает вдохновленно. В панорамные окна рассматривали Москву, гид с удовольствием показывала известные места. Это завораживало! У меня была давняя мечта побывать на Останкинской башне. Моя мечта исполнилась благодаря Марии. Благодарю!!!
Л
Любовь
5 окт 2025
Хотим поблагодарить Марию за проведенную экскурсию! Мария смогла заинтересовать нашу разновозрастную группу (пенсионеры + внуки), хотя я, как учитель, очень хорошо понимаю, насколько это непросто, держать внимание детей в течение полутора часов! Мария смогла сформулировать сложные технические вопросы доступным языком!
Получили огромное, глубокое, незабываемое впечатление!
Г
Геннадий
28 сен 2025
Получили то, что ожидали.
Галина
20 сен 2025
Хочу выразить слова благодарности Марии за великолепно проведенное время на башне Останкино. Все было очень грамотно, корректно, компетентно рассказано и показано. Благодарю.
Е
Елена
1 сен 2025
Спасибо Марии за прекрасную и познавательную экскурсию на самую высокую башню в Европе!
О
Олейникова
23 июл 2025
Очень познавательная,увлекательная экскурсия. Мария смогла заинтересовать даже младшего ребенка. Всем советуем идти в телебашню с экскурсией малыми группами. 👍
Наталья
19 июл 2025
Мария о технических новациях рассказывает очень просто. Очень увлеченный человек. Чувствуется большая любовь к Москве. Было приятно общаться.
Входит в следующие категории Москвы
