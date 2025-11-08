В Виктория Спасибо огромное Марии за прекрасную экскурсию. Узнали много нового, прекрасный, живой рассказ, очень все динамично, мне понравилась подача информации от Марии, сжато и все самое интересное, плюс ответы на все наши вопросы. Обязательно приду еще к данному экскурсоводу на другие экскурсии. Очень рекомендую, запомнится обязательно!

Наталья Очень интересная и познавательная экскурсия. Всем советую)

Е Елена Ходила с детьми 12 и 9 лет на экскурсию на телебашню с Марией. Все было четко организовано. Мария уверенно лавировала между большими группами школьников, заботилась о том, чтобы нам все было видно и слышно. Рассказ был интересный, дети увлеченно слушали, многое запомнилось. В прекрасном настроении после экскурсии пошли пешком до ВДНХ

Надежда Отличная экскурсия, очень интересная, много нового узнали - это точно ❤️❤️❤️❤️

Хотя было молоко 😊, вообще не видели видов, туман мощный! Но мы не пожалели

Людмила Огромное спасибо Марии. Интересная и познавательная экскурсия. Мария прислала подробную инструкцию, как добраться. Мария рассказывает вдохновленно. В панорамные окна рассматривали Москву, гид с удовольствием показывала известные места. Это завораживало! У меня была давняя мечта побывать на Останкинской башне. Моя мечта исполнилась благодаря Марии. Благодарю!!!

Л Любовь Хотим поблагодарить Марию за проведенную экскурсию! Мария смогла заинтересовать нашу разновозрастную группу (пенсионеры + внуки), хотя я, как учитель, очень хорошо понимаю, насколько это непросто, держать внимание детей в течение полутора часов! Мария смогла сформулировать сложные технические вопросы доступным языком!

Получили огромное, глубокое, незабываемое впечатление!

Г Геннадий Получили то, что ожидали.

Галина Хочу выразить слова благодарности Марии за великолепно проведенное время на башне Останкино. Все было очень грамотно, корректно, компетентно рассказано и показано. Благодарю.

Е Елена Спасибо Марии за прекрасную и познавательную экскурсию на самую высокую башню в Европе!

О Олейникова Очень познавательная,увлекательная экскурсия. Мария смогла заинтересовать даже младшего ребенка. Всем советуем идти в телебашню с экскурсией малыми группами. 👍