В PANORAMA360 вас ждут:

Неповторимый вид на Москву с высоты 89 этажа •Комплимент от Чистой Линии каждому посетителю: безлимитная дегустация мороженого и шоколада •Музей мороженого •Яркие шоу и познавательные мастер-классы для всей семьи (см. «Афишу») •Сувенирный магазин •Панорамный ресторан «360» •Живая музыка каждый вечер с 19:30 до 21:30.

Неповторимый вид на Москву с высоты 89 этажа •Комплимент от Чистой Линии каждому посетителю: безлимитная дегустация мороженого и шоколада •Музей мороженого •Яркие шоу и познавательные мастер-классы для всей семьи (см. «Афишу») •Сувенирный магазин •Панорамный ресторан «360» •Живая музыка каждый вечер с 19:30 до 21:30.

•Неповторимый вид на Москву с высоты 89 этажа •Комплимент от Чистой Линии каждому посетителю: безлимитная дегустация мороженого и шоколада •Музей мороженого •Яркие шоу и познавательные мастер-классы для всей семьи (см. «Афишу») •Сувенирный магазин •Панорамный ресторан «360» •Живая музыка каждый вечер с 19:30 до 21:30