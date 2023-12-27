PANORAMA360 располагается на 89 этаже башни Федерация.
Восток комплекса Москва-Сити, высота площадки 327 м., 6 метровые панорамные окна по всему периметру площадки, обзор на город на 360 градусов.
Отсюда можно увидеть всю Москву! В PANORAMA360 вы не только насладитесь панорамным видом на столицу с высоты птичьего полета, но и получите комплимент от компании Чистая Линия - дегустация мороженого и шоколада.
Восток комплекса Москва-Сити, высота площадки 327 м., 6 метровые панорамные окна по всему периметру площадки, обзор на город на 360 градусов.
Отсюда можно увидеть всю Москву! В PANORAMA360 вы не только насладитесь панорамным видом на столицу с высоты птичьего полета, но и получите комплимент от компании Чистая Линия - дегустация мороженого и шоколада.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 15+
|2 290 ₽
|Детский от 6 до 14 лет
|1 550 ₽
Описание
В PANORAMA360 вас ждут:
Неповторимый вид на Москву с высоты 89 этажа •Комплимент от Чистой Линии каждому посетителю: безлимитная дегустация мороженого и шоколада •Музей мороженого •Яркие шоу и познавательные мастер-классы для всей семьи (см. «Афишу») •Сувенирный магазин •Панорамный ресторан «360» •Живая музыка каждый вечер с 19:30 до 21:30.
Неповторимый вид на Москву с высоты 89 этажа •Комплимент от Чистой Линии каждому посетителю: безлимитная дегустация мороженого и шоколада •Музей мороженого •Яркие шоу и познавательные мастер-классы для всей семьи (см. «Афишу») •Сувенирный магазин •Панорамный ресторан «360» •Живая музыка каждый вечер с 19:30 до 21:30.
•Неповторимый вид на Москву с высоты 89 этажа •Комплимент от Чистой Линии каждому посетителю: безлимитная дегустация мороженого и шоколада •Музей мороженого •Яркие шоу и познавательные мастер-классы для всей семьи (см. «Афишу») •Сувенирный магазин •Панорамный ресторан «360» •Живая музыка каждый вечер с 19:30 до 21:30
Ежедневно каждый час с 10:00 до 21:00
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет в башню
- Дегустация мороженого и шоколада
- Место начала и завершения?
- Пресненская набережная, 12
- Когда и как рано покупать?
- Когда: Ежедневно каждый час с 10:00 до 21:00Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
- Важная информация
- По факту посещения Смотровой площадки PANORAMA360 необходимо предъявить документ, подтверждающий возраст детей до 14 лет включительно
- Оформление билетов на посещение Смотровой площадки PANORAMA360 возможно в любое время до начала соответствующего сеанса и заканчивается за 1 минуту до начала следующего сеанса подъем осуществляется в рамках 59 минут от начала соответствующего сеанса, указанного на входном билете
- Продолжительность пребывания на Смотровой площадке PANORAMA360 в рамках режима работы Смотровой площадки PANORAMA360 не ограничена, если иное не указано на билете
- Приобретая билет, вы соглашаетесь с Правилами посещения Смотровой площадки PANORAMA360 в полном объеме, а также соглашаетесь с тем, что организатор мероприятия не несет ответственности за любой ущерб, причиненной имуществу или здоровью в период посещения Смотровой площадки, вне зависимости от того, связан такой ущерб с оказанием услуг Смотровой площадки или нет за утерянное или утраченное иным образом имущество, ценности и другие вещи за возможные погодные явления и др. метеоусловия, которые прямо или косвенно повлияли, или могут повлиять, на оказание услуг Смотровой площадки и/или впечатления от оказанных услуг
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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