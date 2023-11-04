Неизвестная Рублëвка

Отправиться в путешествие по царской дороге и перенестись в разные периоды российской истории

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Многие слышали про Рублёвку, но никогда там не были.

Предлагаю вам прокатиться по живописному шоссе, где когда-то совершали паломничества в Саввино-Сторожевский монастырь Иван Грозный, Петр I и Екатерина II. Дорога не утратила своего высокого статуса и в наши дни.

Вы увидите следы обитания древних людей, побываете в элитных посёлках и заглянете в необычный музей.
Неизвестная Рублëвка
Неизвестная Рублëвка
Неизвестная Рублëвка
Неизвестная Рублëвка
Неизвестная Рублëвка
Неизвестная Рублëвка
Неизвестная Рублëвка
Неизвестная Рублëвка
Неизвестная Рублëвка
Неизвестная Рублëвка
Неизвестная Рублëвка
Неизвестная Рублëвка
Ближайшие даты:
4
ноя
6
ноя
13
ноя
14
ноя
15
ноя
16
ноя
17
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Элитные посёлки

Мы посетим Ильинское, владельцами которого в разные времена были Стрешневы, Голенищевы, Романовы. Побываем в Уборах — элитном дачном посёлке. До революции это было поместье Шереметевых, в котором талантливый русский зодчий Яков Бухвостов построил каменный храм Спаса Нерукотворного. Посетим церковь Успения Пресвятой Богородицы в одном из старейших сёл Подмосковья — Успенском, проедем по Николиной горе, где когда-то жили знаменитые писатели и музыканты, заедем в сёла Аксиньино и Козино и полюбуемся потрясающим видом на Москва-реку.

Дунино

Затем отправимся в Дунинский заповедник, объединяющий археологические памятники разных эпох — дьяковской культуры раннего железного века, Древней Руси и позднего Средневековья. Расскажу, у какого писателя здесь была дача и что нашли археологи на территории заповедника.

Музей материнства и младенчества

Он разместился в историческом здании Родильного приюта 1892 года, построенном князем Сергеем Александровичем на личные средства для бедных крестьянок. Экспозиция посвящена необычной для музея, но жизненно важной для государства и жизни людей теме: созданию системы охраны материнства и младенчества в Российской Империи, становлению акушерского дела, защите детства, а также теме семьи в самых разных её проявлениях.

Дом Михаила Пришвина

Именно здесь заканчивается знаменитое Рублёво-Успенское шоссе, та самая «Рублёвка». И вместо высоких заборов перед вами оказывается островок тишины, спокойствия, уюта и душевного комфорта. В экспозиции дома-музея представлена обстановка летней дачи Пришвина, библиотека писателя, личные вещи.

Организационные детали

  • Билеты в музеи оплачиваются отдельно: Дом Пришвина — 200 руб. /чел, экскурсия с музейным сотрудником в группе — 300 руб. /чел. Музей материнства и младенчества — 100 руб. /чел.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле
  • Возьмите с собой воду и перекус. По желанию можем устроить кофе-паузу или заехать на обед в кафе.
  • По желанию можем также посетить Звенигород (+3000 руб. к стоимости экскурсии) или усадьбу Архангельское (+2500 руб.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Саларьево»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Необычные
Выездные
На весь день

Похожие туры из Москвы

Москва - из прошлого в будущее: экскурсия + канатная дорога + Панорама 360
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
67 отзывов
Москва - из прошлого в будущее: экскурсия + канатная дорога + Панорама 360
Москва, Красная площадь, 1
5 ноя
7 ноя
11 ноя
14 ноя
4 640 за человека
Романовы: рок и мистика царской династии
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
119 отзывов
Романовы: рок и мистика царской династии
СТ.М. Маяковская
6 ноя
11 ноя
12 ноя
18 ноя
1 200 за человека
По Царской дороге: Пречистенка и Новодевичий монастырь
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
По Царской дороге: Пречистенка и Новодевичий монастырь
Узнать об истории красивейшего района Москвы и «обители девичьих слёз» на групповой прогулке
возле станции метро «Кропоткинская»
6 ноя
7 ноя
8 ноя
11 ноя
55004 950 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ