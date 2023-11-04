Отправиться в путешествие по царской дороге и перенестись в разные периоды российской истории
Предлагаю вам прокатиться по живописному шоссе, где когда-то совершали паломничества в Саввино-Сторожевский монастырь Иван Грозный, Петр I и Екатерина II. Дорога не утратила своего высокого статуса и в наши дни.
Вы увидите следы обитания древних людей, побываете в элитных посёлках и заглянете в необычный музей.
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Описание
Что вас ожидает
Элитные посёлки
Мы посетим Ильинское, владельцами которого в разные времена были Стрешневы, Голенищевы, Романовы. Побываем в Уборах — элитном дачном посёлке. До революции это было поместье Шереметевых, в котором талантливый русский зодчий Яков Бухвостов построил каменный храм Спаса Нерукотворного. Посетим церковь Успения Пресвятой Богородицы в одном из старейших сёл Подмосковья — Успенском, проедем по Николиной горе, где когда-то жили знаменитые писатели и музыканты, заедем в сёла Аксиньино и Козино и полюбуемся потрясающим видом на Москва-реку.
Дунино
Затем отправимся в Дунинский заповедник, объединяющий археологические памятники разных эпох — дьяковской культуры раннего железного века, Древней Руси и позднего Средневековья. Расскажу, у какого писателя здесь была дача и что нашли археологи на территории заповедника.
Музей материнства и младенчества
Он разместился в историческом здании Родильного приюта 1892 года, построенном князем Сергеем Александровичем на личные средства для бедных крестьянок. Экспозиция посвящена необычной для музея, но жизненно важной для государства и жизни людей теме: созданию системы охраны материнства и младенчества в Российской Империи, становлению акушерского дела, защите детства, а также теме семьи в самых разных её проявлениях.
Дом Михаила Пришвина
Именно здесь заканчивается знаменитое Рублёво-Успенское шоссе, та самая «Рублёвка». И вместо высоких заборов перед вами оказывается островок тишины, спокойствия, уюта и душевного комфорта. В экспозиции дома-музея представлена обстановка летней дачи Пришвина, библиотека писателя, личные вещи.
Организационные детали
- Билеты в музеи оплачиваются отдельно: Дом Пришвина — 200 руб. /чел, экскурсия с музейным сотрудником в группе — 300 руб. /чел. Музей материнства и младенчества — 100 руб. /чел.
- Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле
- Возьмите с собой воду и перекус. По желанию можем устроить кофе-паузу или заехать на обед в кафе.
- По желанию можем также посетить Звенигород (+3000 руб. к стоимости экскурсии) или усадьбу Архангельское (+2500 руб.)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Саларьево»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.