Многие слышали про Рублёвку, но никогда там не были. Предлагаю вам прокатиться по живописному шоссе, где когда-то совершали паломничества в Саввино-Сторожевский монастырь Иван Грозный, Петр I и Екатерина II. Дорога не утратила своего высокого статуса и в наши дни. Вы увидите следы обитания древних людей, побываете в элитных посёлках и заглянете в необычный музей.

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Описание

Что вас ожидает

Элитные посёлки

Мы посетим Ильинское, владельцами которого в разные времена были Стрешневы, Голенищевы, Романовы. Побываем в Уборах — элитном дачном посёлке. До революции это было поместье Шереметевых, в котором талантливый русский зодчий Яков Бухвостов построил каменный храм Спаса Нерукотворного. Посетим церковь Успения Пресвятой Богородицы в одном из старейших сёл Подмосковья — Успенском, проедем по Николиной горе, где когда-то жили знаменитые писатели и музыканты, заедем в сёла Аксиньино и Козино и полюбуемся потрясающим видом на Москва-реку.

Дунино

Затем отправимся в Дунинский заповедник, объединяющий археологические памятники разных эпох — дьяковской культуры раннего железного века, Древней Руси и позднего Средневековья. Расскажу, у какого писателя здесь была дача и что нашли археологи на территории заповедника.

Музей материнства и младенчества

Он разместился в историческом здании Родильного приюта 1892 года, построенном князем Сергеем Александровичем на личные средства для бедных крестьянок. Экспозиция посвящена необычной для музея, но жизненно важной для государства и жизни людей теме: созданию системы охраны материнства и младенчества в Российской Империи, становлению акушерского дела, защите детства, а также теме семьи в самых разных её проявлениях.

Дом Михаила Пришвина

Именно здесь заканчивается знаменитое Рублёво-Успенское шоссе, та самая «Рублёвка». И вместо высоких заборов перед вами оказывается островок тишины, спокойствия, уюта и душевного комфорта. В экспозиции дома-музея представлена обстановка летней дачи Пришвина, библиотека писателя, личные вещи.

Организационные детали