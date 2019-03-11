3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Пожалуй, нет ни одного человека в России, который бы не слышал про знаменитый район Москвы - Таганку. Но Таганка у каждого своя. Даже для москвичей она разная. Для одних — это знаменитый театр с легендарными спектаклями Юрия Любимова. Для других — особый мир Храма Богородицы в Гончарах, словно драгоценный камень, вкрапленный в старые улочки Москвы. Для кого-то — ретропоказы в " Иллюзионе" или встречи с друзьями в Пауэрхаусе. Прогуливаясь улочками Таганки, ты забываешь, что находишься в центре дикого мегаполиса. А зная, какие удивительные места спрятаны во дворах и переулках, начинаешь возвращаться сюда снова и снова. На этой экскурсии мы познакомим вас с малоизвестной Таганкой, расскажем ее историю и поможем вам пополнить список любимых мест для прогулок.

Программа

Наш путь пройдет по нескольким улицам Таганского района, тихим переулочкам и скрытым дворикам. Во время прогулки мы покажем достойные вашего внимания дома, сохранившие истории своих жителей. Полюбуемся кристаллами православных храмов Гончарной слободы, откроим для себя значение здешних музеев и узнаем, почему они появились именно на Таганке.

Во время прогулки мы познакомим вас с историей и социальным укладом жизни района, за последние 400 лет. Мы поговорим о том, как от ремесленной окраины, кабацкой, потом купеческо-фабричной, затем бандитско – пролетарской, за несколько веков, это прославленное в блатной лирике место, прошло путь, до культурного района столицы. Как менялись символы Таганки, какие из них знаете вы и какие были у наших предков. Вспомним известных людей, живших в этом районе, чьи имена незаслуженно забыты, и почему они важны для современной России. Старые фотографии помогут воссоздать ушедшие эпохи, увидеть Таганку во времени, и осознать, как ее судьба, связана с историей России.

В результате прогулки вы пополните список любимых мест в столице, а рассказанные истории сделают их живыми и близкими.