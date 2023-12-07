3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Таганка - это не просто район в центре Москвы, это целый мир, полный историй и тайн.Индивидуальная экскурсия «Неизвестная Таганка» приглашает вас в путешествие по знаковым местам, где каждый камень хранит

память о прошлом. Вы увидите знаменитый Театр на Таганке, узнаете о жизни района от ремесленной окраины до культурного центра, откроете для себя уникальные музеи и храмы. Ваш гид расскажет о забытых именах и событиях, которые оставили отпечаток в истории России. Прогуливаясь по тихим переулкам, вы почувствуете дух эпохи и пополните список любимых мест в столице. Эта экскурсия - идеальный способ узнать Москву под новым углом и оставить в памяти яркие впечатления о вашем визите

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По уютным улочкам Таганки

Вы познакомитесь с 400-летним укладом жизни района. Мы поговорим о том, как это место прошло путь от ремесленной окраины — кабацкой, затем купеческо-фабричной, позже бандитско-пролетарской, прославленной в блатной лирике, — до культурного центра столицы. Вы полюбуетесь храмами Гончарной слободы и откроете значение здешних музеев.

Дома, сохранившие истории своих жителей

Я расскажу, как менялись символы Таганки, какие из них знаете вы и какие были у наших предков. Вспомним известных людей, живших здесь, чьи имена незаслуженно забыты. А старые фотографии помогут воссоздать ушедшие эпохи, увидеть район сквозь время и осознать, как его судьба связана с историей России.