3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Таганка - это не просто район в центре Москвы, это целый мир, полный историй и тайн.
Индивидуальная экскурсия «Неизвестная Таганка» приглашает вас в путешествие по знаковым местам, где каждый камень хранит
Индивидуальная экскурсия «Неизвестная Таганка» приглашает вас в путешествие по знаковым местам, где каждый камень хранит
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Уникальные маршруты по Таганке
- 🏛️ Исторические здания и храмы
- 📸 Воссоздание ушедших эпох
- 🎭 Легенды театра и культуры
- 🕰️ Погружение в историю района
Что можно увидеть
- Театр на Таганке
- Храм Богородицы в Гончарах
- Кинотеатр Иллюзион
Описание экскурсии
По уютным улочкам Таганки
Вы познакомитесь с 400-летним укладом жизни района. Мы поговорим о том, как это место прошло путь от ремесленной окраины — кабацкой, затем купеческо-фабричной, позже бандитско-пролетарской, прославленной в блатной лирике, — до культурного центра столицы. Вы полюбуетесь храмами Гончарной слободы и откроете значение здешних музеев.
Дома, сохранившие истории своих жителей
Я расскажу, как менялись символы Таганки, какие из них знаете вы и какие были у наших предков. Вспомним известных людей, живших здесь, чьи имена незаслуженно забыты. А старые фотографии помогут воссоздать ушедшие эпохи, увидеть район сквозь время и осознать, как его судьба связана с историей России.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Таганская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 7920 туристов
Я аккредитованный московский экскурсовод. Экскурсии, познавательные прогулки, квесты по Москве для детей и взрослых — это моя работа, любимая, интересная и единственная. Я работаю с семьями, группами и людьми, которые
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Несмотря на то что в Москве я прожила несколько лет, а после побывала в ней десятки раз, район Таганки почему-то оставался совсем неисследованным, поэтому в последний визит в столицу было
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Т
Экскурсия замечательная, назвала бы просто душевной, материал изложен отлично, экскурсовод Елена прекрасно разбирается в теме, слушать было интересно, отвечала на все наши вопросы. По сути открыла для себя Таганку, влюбилась
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Мы работаем на Таганке и решили с коллегами погрузиться в историю места, которое видим каждый день. В день экскурсии шел сильный дождь. Мы думали, что это испортит наше впечатление, но Елена прекрасно провела экскурсию! Здорово было узнать различные исторические факты о улицах, по которым ходим каждый день. Елену приятно и интересно слушать, 2 часа пролетели как 10 минут. Всем рекомендуем!:)
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Т
Название экскурсии точно соответствует ощущению оставленному после прогулки по Таганке в компании вместе с Еленой. Таганка пополнила список любимых мест в столице, теперь туда точно хочется вернуться и не один раз. Посетить музеи и церкви, о которых раньше не знала, пройтись, теперь уже по знакомым улицам, летом и осенью. Спасибо Елене за интересную и познавательную экскурсию!
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Работаем с коллегами на Таганке, решили узнать побольше про этот исторический район. Экскурсия потрясающая, столько много новой информации, столько истории, интересных фактов. 2,5 часа пролетели незаметно. Рекомендую!
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Д
Огромнейшее спасибо за экскурсию! Прогулка по Таганке выдалась очень интересной, познавательной и веселой! Теперь на это место смотрится совсем подругому. Хочется туда вернуться прогуляться еще не один раз!
опубликую)
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