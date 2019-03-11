3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Неизвестная Таганка: пополнить список любимых мест в столице

Открыть новые атмосферные места в Москве и узнать их историю

Елена и Ольга
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Елена и Ольга – ваш гид
Пожалуй, нет ни одного человека в России, который бы не слышал про знаменитый район Москвы - Таганку.

Но Таганка у каждого своя.

Даже для москвичей она разная.

Для одних — это знаменитый театр с легендарными спектаклями Юрия Любимова.

Для других — особый мир Храма Богородицы в Гончарах, словно драгоценный камень, вкрапленный в старые улочки Москвы.

Для кого-то — ретропоказы в " Иллюзионе" или встречи с друзьями в Пауэрхаусе.

Прогуливаясь улочками Таганки, ты забываешь, что находишься в центре дикого мегаполиса.

А зная, какие удивительные места спрятаны во дворах и переулках, начинаешь возвращаться сюда снова и снова.

На этой экскурсии мы познакомим вас с малоизвестной Таганкой, расскажем ее историю и поможем вам пополнить список любимых мест для прогулок.
4500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча М Таганская кольцевая. У выхода, на против театра на Таганке.
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Неизвестная Таганка: пополнить список любимых мест в столице
Неизвестная Таганка: пополнить список любимых мест в столице

Программа

Наш путь пройдет по нескольким улицам Таганского района, тихим переулочкам и скрытым дворикам. Во время прогулки мы покажем достойные вашего внимания дома, сохранившие истории своих жителей. Полюбуемся кристаллами православных храмов Гончарной слободы, откроим для себя значение здешних музеев и узнаем, почему они появились именно на Таганке.

Во время прогулки мы познакомим вас с историей и социальным укладом жизни района, за последние 400 лет. Мы поговорим о том, как от ремесленной окраины, кабацкой, потом купеческо-фабричной, затем бандитско – пролетарской, за несколько веков, это прославленное в блатной лирике место, прошло путь, до культурного района столицы. Как менялись символы Таганки, какие из них знаете вы и какие были у наших предков. Вспомним известных людей, живших в этом районе, чьи имена незаслуженно забыты, и почему они важны для современной России. Старые фотографии помогут воссоздать ушедшие эпохи, увидеть Таганку во времени, и осознать, как ее судьба, связана с историей России.

В результате прогулки вы пополните список любимых мест в столице, а рассказанные истории сделают их живыми и близкими.

Неизвестная Таганка: пополнить список любимых мест в столице
Неизвестная Таганка: пополнить список любимых мест в столице
Неизвестная Таганка: пополнить список любимых мест в столице
Неизвестная Таганка: пополнить список любимых мест в столице
Неизвестная Таганка: пополнить список любимых мест в столице
Неизвестная Таганка: пополнить список любимых мест в столице
Неизвестная Таганка: пополнить список любимых мест в столице
Неизвестная Таганка: пополнить список любимых мест в столице

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура М Таганская кольцевая. У выхода, на против театра на Таганке..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена и Ольга
Елена и Ольга
Мы аккредитованные московские экскурсоводы. Экскурсии, познавательные прогулки, квесты по Москве для детей и взрослых — это наша работа, любимая, интересная и единственная. Мы работаем с семьями, группами и людьми, которые просто в одиночку хотят побродить по улицам красавицы столицы. Если вам интересна Москва, то мы будем рада открыть для вас новые и интересные стороны ее истории и современной жизни, учитывая ваши индивидуальные пожелания.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2019
Название экскурсии точно соответствует ощущению оставленному после прогулки по Таганке в компании вместе с Еленой. Таганка пополнила список любимых мест в столице, теперь туда точно хочется вернуться и не один раз. Посетить музеи и церкви, о которых раньше не знала, пройтись, теперь уже по знакомым улицам, летом и осенью. Спасибо Елене за интересную и познавательную экскурсию!
31 мая 2018
Огромнейшее спасибо за экскурсию! Прогулка по Таганке выдалась очень интересной, познавательной и веселой! Теперь на это место смотрится совсем подругому. Хочется туда вернуться прогуляться еще не один раз!
опубликую)
12 декабря 2016
Экскурсия замечательная, назвала бы просто душевной, материал изложен отлично, экскурсовод Елена прекрасно разбирается в теме, слушать было интересно, отвечала на все наши вопросы. По сути открыла для себя Таганку, влюбилась в нее всей душой и сердцем. Интересна экскурсия тайной, которая ждет тебя за углом, даже предположить не можешь по ходу экскурсии, что там откроется дальше. Наша группа была 4 человека, от 50 до 85, всем очень понравилось. Не могу сказать, понравиться ли детям, так как последнее время не общаюсь со школьниками, но людям молодого и старшего возраста думаю однозначно понравиться. Так как были 1 декабря, то было холодно, при этом приятно было зайти в Музей русской иконы посмотреть иконы и отогреться, кстати, от которого все также остались в восторге.

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