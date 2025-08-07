Приглашаю на прогулку по району, которого нет на современной карте Москвы. Он — лишь фрагмент сети переулков между Садовым и Бульварным кольцами. Название района звучит вполне по-старомосковски, но его смысл для многих — загадка. И мы с вами её разгадаем! Каждый перекрёсток здесь — переплетение судеб. А за углом — или поворот к новой жизни, или тупик и безысходность…
Описание экскурсии
Во время двухчасовой прогулки вам предстоит:
- увидеть здание бывшей евангелической клиники и выяснить, как оно связано с Лениным;
- рассмотреть особняк, где пересеклись художественные гении великих Шехтеля и Врубеля;
- заглянуть в переулок, где произошёл крутой поворот в жизни сурового мужчины с нежной фамилией Лялин;
- найти самую маленькую московскую площадь, которая истинно по-московски зовётся площадкой, а на ней — пусть и современную, но, как встарь, «Булошную»;
- открыть, что за «святой доктор» работал здесь и почему он не боялся, что на него нападут из-за угла;
- познакомиться с самовлюблённым архитектором, который украсил фасады своих домов многократными изображениями себя любимого. А как иначе, если тебя зовут Ольгерд и ты самый плодовитый в Москве строитель доходных домов?
- пройти по небольшим поворотам улиц — коленцам и услышать историю одного местного жителя, судьба которого началась с тупика, но это не помешало ему стать русским Жюлем Верном, великим советским писателем-фантастом.
➕ Красивые маскароны и следы от разорвавшихся снарядов, памятник детскому писателю, о котором не утихают споры местных жителей, дореволюционный канализационный люк, прекрасные образцы московской архитектуры и чудом уцелевшие храмы — всё это можно встретить в лабиринте здешних переулков. Присоединяйтесь!
Организационные детали
- Это пешеходная прогулка без обязательных дополнительных расходов. По маршруту есть возможность зайти в кафе, где при желании вы можете перекусить.
- В зависимости от погоды, темпа группы и других факторов, длительность экскурсии может незначительно меняться
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Курская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 562 туристов
Всем привет! Меня зовут Татьяна. Я родилась и выросла в Москве. Я дипломированный экскурсовод, закончила школу «Москвагид» музея Москвы. Будучи историком по образованию, я знаю, что мой город — это
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
И
Татьяна провела нам с мужем интереснейшую экскурсию у м. Курская. Для меня большинство фактов и мест были новинкой, поэтому я с большим удовольствием слушала экскурсию. Рекомендую к посещению!
Татьяна очень приятный человек. Водила нас по Барашёвской слободе. Замечательное знание исторического материала. Легкая подача и очень продуманный маршрут. Время прошло незаметно. Узнали много нового. Спасибо огромное!!!
Е
Мы в восторге! Экскурсоводу Татьяне удалось невозможное - заинтересовать и увлечь людей разного возраста, с разным интеллектуальным фундаментом и разным отношением к экскурсиям как таковым. Все участники нашей компании были
Н
Субботнее утро мы прекрасно провели с Татьяной! В тихих улочках увидели много красивых зданий. Татьяна - прекрасный рассказчик, было действительно интересно! Татьяна, спасибо и до новых встреч!
И
Огромное спасибо нашему замечательному гиду Татьяне. Она профессионал своего дела. Маршрут построен удобно. Увидели и узнали столько интересного. Татьяна преподносит материал очень понятно со знанием истории. Было приятно слушать её рассказ о переулках Москвы и ее обитателей. Ещё раз огромное спасибо Татьяне.
Так получилось что мы гуляли с Татьяной вдвоем. У нас получилась очень камерная и душевная прогулка. Татьяна прекрасный рассказчик и показала мне много интересного у моем районе. Думаю что сходим погулять с ней еще.
24.12.2023 Я с друзьями была на экскурсии Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы. Как только мы заказали экскурсию, Татьяна сразу написала мне и представилась. Это было очень оперативно. Я все время ищу необычные экскурсии по мало знакомым районам Москвы и экскурсия Татьяны нас не разочаровала. Информативно, емко, с нюансами, которые остаются в голове. Спасибо за ваш труд.
Отличная, очень познавательная экскурсия. Два часа пролетели незаметно. Татьяна очень интересно рассказывает о исторических фактах,людях, архитектуре. Обязательно посетите эту экскурсию. Советую.
Экскурсия по одному из самых старых, уютных и нетронутых районов Москвы - рассказ для "гурманов" - для тех у кого история города складывается воедино из легенд, удивительных архитектурных зданий и
А
Отличная экскурсия😊 с Татьяной всегда интересно и увлекательно!
Очень рекомендую Татьяну и ее экскурсию "Барашёвская слобода — район, которого нет на карте Москвы" В минувшее воскресенье вместе с друзьями гуляли с Татьяной по Барашёвской слободе (и узнали, кто
Добрый день! Когда я, слушала организатора Татьяну невольно перемещалась в прошлые века и представляла перед своими глазами весь её рассказ. Но увы, 2 часа быстро пролетели и вот я, опять в реальном мире в современной Москве. До новых встреч!
Экскурсия очень понравилась! Татьяна смогла нас увлечь и рассказать много чего интересного! По пути мы заходили во дворики, и было очень интересно узнать что-то о тех домах и постройках, которые там скрываются. Прошлись по улицам, открыли для себя новые факты о доходных и не только домах. И конечно же дошли, а потом и поговорили о Барашёвской слободе)
Экскурсия очень понравилась!
Татьяна прекрасно преподносит материал, грамотная речь вместе с увлекательным материалом захватывает внимание, 2 часа пролетели быстро, и под конец было ощущение, что гуляешь с хорошей знакомой.
Увидели уютные улочки и красивейшие дома, которые не нашли бы сами.
Спасибо большое за прекрасно проведенное время!
Татьяна прекрасно преподносит материал, грамотная речь вместе с увлекательным материалом захватывает внимание, 2 часа пролетели быстро, и под конец было ощущение, что гуляешь с хорошей знакомой.
Увидели уютные улочки и красивейшие дома, которые не нашли бы сами.
Спасибо большое за прекрасно проведенное время!
Н
Отличная прогулка. Узнали много нового и интересного. Татьяна - замечательный рассказчик и собеседник. Рекомендую всем побывать на этой экскурсии.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы»
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание со Старой Москвой
Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий
Начало: У метро Третьяковская
Расписание: в среду и пятницу в 13:00
6 мая в 13:00
8 мая в 13:00
от 1300 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Старая Москва: Ивановская горка и Хитровка
Погулять по древнейшему району города и раскрыть его тайны с профессиональным гидом
Начало: В районе м. Китай-город
Расписание: в пятницу в 18:00, в субботу в 14:00
8 мая в 18:00
9 мая в 14:00
1334 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Татарская слобода в Москве
Про бедных наследников, самую старую мечеть и людей, что меняли ход истории
Начало: У метро «Новокузнецкая»
14 мая в 14:00
16 мая в 11:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
Откройте для своих детей удивительный мир Москвы прошлого с интерактивной экскурсией по Огородной слободе
Начало: В районе метро Чистые пруды
6 мая в 08:00
7 мая в 08:30
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
от 5800 ₽ за экскурсию
Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.