Мои заказы

Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы

Пройти по местам старого поселения и узнать, что здесь происходило и кто такие бараши
Приглашаю на прогулку по району, которого нет на современной карте Москвы. Он — лишь фрагмент сети переулков между Садовым и Бульварным кольцами. Название района звучит вполне по-старомосковски, но его смысл для многих — загадка. И мы с вами её разгадаем! Каждый перекрёсток здесь — переплетение судеб. А за углом — или поворот к новой жизни, или тупик и безысходность…
5
18 отзывов
Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы
Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы
Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы

Описание экскурсии

Во время двухчасовой прогулки вам предстоит:

  • увидеть здание бывшей евангелической клиники и выяснить, как оно связано с Лениным;
  • рассмотреть особняк, где пересеклись художественные гении великих Шехтеля и Врубеля;
  • заглянуть в переулок, где произошёл крутой поворот в жизни сурового мужчины с нежной фамилией Лялин;
  • найти самую маленькую московскую площадь, которая истинно по-московски зовётся площадкой, а на ней — пусть и современную, но, как встарь, «Булошную»;
  • открыть, что за «святой доктор» работал здесь и почему он не боялся, что на него нападут из-за угла;
  • познакомиться с самовлюблённым архитектором, который украсил фасады своих домов многократными изображениями себя любимого. А как иначе, если тебя зовут Ольгерд и ты самый плодовитый в Москве строитель доходных домов?
  • пройти по небольшим поворотам улиц — коленцам и услышать историю одного местного жителя, судьба которого началась с тупика, но это не помешало ему стать русским Жюлем Верном, великим советским писателем-фантастом.

➕ Красивые маскароны и следы от разорвавшихся снарядов, памятник детскому писателю, о котором не утихают споры местных жителей, дореволюционный канализационный люк, прекрасные образцы московской архитектуры и чудом уцелевшие храмы — всё это можно встретить в лабиринте здешних переулков. Присоединяйтесь!

Организационные детали

  • Это пешеходная прогулка без обязательных дополнительных расходов. По маршруту есть возможность зайти в кафе, где при желании вы можете перекусить.
  • В зависимости от погоды, темпа группы и других факторов, длительность экскурсии может незначительно меняться

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Курская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 562 туристов
Всем привет! Меня зовут Татьяна. Я родилась и выросла в Москве. Я дипломированный экскурсовод, закончила школу «Москвагид» музея Москвы. Будучи историком по образованию, я знаю, что мой город — это
читать дальшеуменьшить

многовековая история, которая соткана из маленьких и больших историй отдельных улиц, домов и человеческих судеб. Предлагаю вместе совершить прогулку, на которой я познакомлю вас не только с историческими фактами, но и с городскими легендами и интересными историями о жизни и быте горожан прошлого и настоящего.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы (Снежана)Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы (Снежана)Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы (Снежана)Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы (Снежана)Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы (Жанна)Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы (Жанна)Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы (Жанна)Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы (Жанна)Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы (Жанна)
И
Татьяна провела нам с мужем интереснейшую экскурсию у м. Курская. Для меня большинство фактов и мест были новинкой, поэтому я с большим удовольствием слушала экскурсию. Рекомендую к посещению!
Снежана
Татьяна очень приятный человек. Водила нас по Барашёвской слободе. Замечательное знание исторического материала. Легкая подача и очень продуманный маршрут. Время прошло незаметно. Узнали много нового. Спасибо огромное!!!
Татьяна очень приятный человек. Водила нас по Барашёвской слободе. Замечательное знание исторического материала. Легкая подача иТатьяна очень приятный человек. Водила нас по Барашёвской слободе. Замечательное знание исторического материала. Легкая подача иТатьяна очень приятный человек. Водила нас по Барашёвской слободе. Замечательное знание исторического материала. Легкая подача иТатьяна очень приятный человек. Водила нас по Барашёвской слободе. Замечательное знание исторического материала. Легкая подача и
Е
Мы в восторге! Экскурсоводу Татьяне удалось невозможное - заинтересовать и увлечь людей разного возраста, с разным интеллектуальным фундаментом и разным отношением к экскурсиям как таковым. Все участники нашей компании были
читать дальшеуменьшить

очарованы Татьяной, её знаниями, умением рассказать, заинтересовать и заразить желанием изучать Москву и дальше (и непременно в её компании).
А эти чудные дворики, которые нам показала Татьяна - это же просто невероятное что-то. Удивились даже коренные москвичи, которые неплохо знают Москву.

А истории, которые нам рассказала Татьяна - они просто оживили здания и улицы вокруг!

От всей нашей компании ставим Екатерине 10 звездочек и от души рекомендуем её как супер-профессионального и харизматичного экскурсовода.

Н
Субботнее утро мы прекрасно провели с Татьяной! В тихих улочках увидели много красивых зданий. Татьяна - прекрасный рассказчик, было действительно интересно! Татьяна, спасибо и до новых встреч!
И
Огромное спасибо нашему замечательному гиду Татьяне. Она профессионал своего дела. Маршрут построен удобно. Увидели и узнали столько интересного. Татьяна преподносит материал очень понятно со знанием истории. Было приятно слушать её рассказ о переулках Москвы и ее обитателей. Ещё раз огромное спасибо Татьяне.
Ольга
Так получилось что мы гуляли с Татьяной вдвоем. У нас получилась очень камерная и душевная прогулка. Татьяна прекрасный рассказчик и показала мне много интересного у моем районе. Думаю что сходим погулять с ней еще.
Мария
24.12.2023 Я с друзьями была на экскурсии Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы. Как только мы заказали экскурсию, Татьяна сразу написала мне и представилась. Это было очень оперативно. Я все время ищу необычные экскурсии по мало знакомым районам Москвы и экскурсия Татьяны нас не разочаровала. Информативно, емко, с нюансами, которые остаются в голове. Спасибо за ваш труд.
Наталья
Отличная, очень познавательная экскурсия. Два часа пролетели незаметно. Татьяна очень интересно рассказывает о исторических фактах,людях, архитектуре. Обязательно посетите эту экскурсию. Советую.
марина
Экскурсия по одному из самых старых, уютных и нетронутых районов Москвы - рассказ для "гурманов" - для тех у кого история города складывается воедино из легенд, удивительных архитектурных зданий и
читать дальшеуменьшить

не менее удивительных судеб их владельцев. В своем рассказе Татьяна замечательно соединила множество интересных фактов из разных эпох, показала уголки старой Москвы, казалось бы не затронутые суетой современного мегаполиса. Получился редкий и очень удачно выбранный маршрут. Экскурсоводу оценка - отлично.

А
Отличная экскурсия😊 с Татьяной всегда интересно и увлекательно!
Natalia
Очень рекомендую Татьяну и ее экскурсию "Барашёвская слобода — район, которого нет на карте Москвы" В минувшее воскресенье вместе с друзьями гуляли с Татьяной по Барашёвской слободе (и узнали, кто
читать дальшеуменьшить

же такие "бараши":)).
Впечатления от экскурсии самые хорошие.
Татьяна спланировала маршрут таким образом, что точка начала и окончания экскурсии в одном месте.
Грамотная речь, приятный голос, внимательность и, главное, интереснейший исторический рассказ про те места, которые, как мы думали, знали. А по факту столько "открытий" за эту замечательную экскурсию.
Татьяна, спасибо Вам огромное!

Елена
Добрый день! Когда я, слушала организатора Татьяну невольно перемещалась в прошлые века и представляла перед своими глазами весь её рассказ. Но увы, 2 часа быстро пролетели и вот я, опять в реальном мире в современной Москве. До новых встреч!
Екатерина
Экскурсия очень понравилась! Татьяна смогла нас увлечь и рассказать много чего интересного! По пути мы заходили во дворики, и было очень интересно узнать что-то о тех домах и постройках, которые там скрываются. Прошлись по улицам, открыли для себя новые факты о доходных и не только домах. И конечно же дошли, а потом и поговорили о Барашёвской слободе)
Алина
Экскурсия очень понравилась!
Татьяна прекрасно преподносит материал, грамотная речь вместе с увлекательным материалом захватывает внимание, 2 часа пролетели быстро, и под конец было ощущение, что гуляешь с хорошей знакомой.
Увидели уютные улочки и красивейшие дома, которые не нашли бы сами.
Спасибо большое за прекрасно проведенное время!
Н
Отличная прогулка. Узнали много нового и интересного. Татьяна - замечательный рассказчик и собеседник. Рекомендую всем побывать на этой экскурсии.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы»

Свидание со Старой Москвой
Пешая
2.5 часа
271 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание со Старой Москвой
Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий
Начало: У метро Третьяковская
Расписание: в среду и пятницу в 13:00
6 мая в 13:00
8 мая в 13:00
от 1300 ₽ за человека
Старая Москва: Ивановская горка и Хитровка
Пешая
2 часа
297 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Старая Москва: Ивановская горка и Хитровка
Погулять по древнейшему району города и раскрыть его тайны с профессиональным гидом
Начало: В районе м. Китай-город
Расписание: в пятницу в 18:00, в субботу в 14:00
8 мая в 18:00
9 мая в 14:00
1334 ₽ за человека
Татарская слобода в Москве
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Татарская слобода в Москве
Про бедных наследников, самую старую мечеть и людей, что меняли ход истории
Начало: У метро «Новокузнецкая»
14 мая в 14:00
16 мая в 11:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
Пешая
1.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
Откройте для своих детей удивительный мир Москвы прошлого с интерактивной экскурсией по Огородной слободе
Начало: В районе метро Чистые пруды
6 мая в 08:00
7 мая в 08:30
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
от 5800 ₽ за экскурсию
Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.