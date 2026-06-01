На выставке «Анатолий Зверев. Открытое хранение» представлены работы, которые с официальной точки зрения не имели ценности в СССР. Вы рассмотрите их в формате открытого хранения — так стирается грань между фондом и выставкой.
Вместе мы поищем новые подходы к пониманию искусства 20 века и обсудим, как со временем меняется его восприятие.
Вместе мы поищем новые подходы к пониманию искусства 20 века и обсудим, как со временем меняется его восприятие.
Описание экскурсии
Мы окажемся в пространстве, где царят искусство и вдохновение, познакомимся с экспозицией и совершим путешествие во времени — сравним, какой отклик вызывало искусство Анатолия Зверева в прошлом и как его воспринимают сегодня. Поговорим о творчестве и непростой судьбе художника, официально не признанного в Советском Союзе.
Вы увидите:
- эмоциональные работы художника-нонконформиста, выполненные в разных техниках и стилях
- серию женских портретов и автопортретов
- личные вещи, принадлежавшие Анатолию Звереву
Вы узнаете:
- кто на протяжении многих лет был «ангелом-хранителем» Зверева
- зачем художнику понадобилось так много автопортретов и кем он был на самом деле
- кто стал музой художника и почему на его полотнах она всегда выглядит юной
Выставка работает до 4 октября 2026 года.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет на выставку — от 100 до 400 ₽ в зависимости от категории
- Можно провести экскурсию для большего количества человек. Доплата — 1500 ₽ за чел. Детали в переписке
- Если дата и время в расписании не подходят, вы можете договориться о другой дате экскурсии. Детали в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 267 туристов
Я дипломированный гид-экскурсовод. Моя семья более 100 лет проживает на Пресне, и я готова поделиться с вами интересной информацией и воспоминаниями о той уже ушедшей Москве и познакомить вас с современным городом в разрезе эпох. Записывайтесь на экскурсии, буду рада знакомству. Все экскурсии проходят в мини-группах с использованием индивидуальных радио гидов. До встречи!
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