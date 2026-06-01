Людмила — ваш гид в Москве Организатор данного мероприятия

На сайте с 2024 года

Провела экскурсии для 267 туристов

Я дипломированный гид-экскурсовод. Моя семья более 100 лет проживает на Пресне, и я готова поделиться с вами интересной информацией и воспоминаниями о той уже ушедшей Москве и познакомить вас с современным городом в разрезе эпох. Записывайтесь на экскурсии, буду рада знакомству. Все экскурсии проходят в мини-группах с использованием индивидуальных радио гидов. До встречи!