Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина

Погрузиться в атмосферу 1920-х годов, когда происходила революция в искусстве
Эта литературная экскурсия посвящена имажинизму и таким её столпам, как Анатолий Мариенгоф и Сергей Есенин.

В ходе неспешной прогулки по центру Москвы вы узнаете много нового о самом городе в 1920-е, о литературе Серебряного века, о судьбах главных героев той эпохи. Как поэты покоряли столицу, хулиганили и творили свои бессмертные произведения? Обсудим!
5
15 отзывов
Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина
Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина
Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 18:30

Описание экскурсии

  • Памятник А. С. Пушкину — место, где имажинисты проводили свои перформансы
  • Тверская улица — её история, метаморфозы 1930-х годов
  • «Стойло Пегаса» — литературное кафе, которое было снесено в ходе реконструкции Москвы 1935 года
  • Театр А. С. Пушкина — бывший Камерный театр. Знаковое место для Мариенгофа, ведь там работали его супруга и друзья, ставились его пьесы
  • Памятник С. А. Есенину — история смерти поэта, указание на Пегаса
  • Книжная лавка имажинистов — главный книжный, где за прилавком стояли Есенин и Мариенгоф
  • Квартира Галины Бениславской — трагичная судьба подруги Есенина и её отношения с Мариенгофом
  • Дом, где жил актёр Качалов — друг Мариенгофа и Есенина. Именно его собаке посвящены знаменитые строки «Дай лапу, Джим, на счастье мне»
  • Дом Мейерхольда и Райх — история о дружбе и любви Мариенгофа и Есенина с этой семьёй
  • Пересечение Тверской и Камергерского переулка — место действия романа Мариенгофа «Циники»
  • Литературное кафе «Домино» (здание не сохранилось) — взаимодействие имажинистов с другими деятелями литературы тех лет, такими как Маяковский, Брюсов, Кручёных
  • Дом, где жили Мариенгоф и Есенин в начале 1920-х годов. История их дружбы и ссоры

Помимо историй, вас ждут стихи и архивные фотографии.

Организационные детали

  • Я выдам вам радиогиды, поэтому при желании можете взять свои проводные наушники
  • Рекомендуемый возраст детей — от 12 лет

в понедельник и четверг в 13:30 и 16:30, во вторник в 13:30, в среду в 16:30, в пятницу в 12:00, 15:00 и 18:30, в субботу в 13:30 и 17:30, в воскресенье в 14:00 и 16:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Пушкинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 13:30 и 16:30, во вторник в 13:30, в среду в 16:30, в пятницу в 12:00, 15:00 и 18:30, в субботу в 13:30 и 17:30, в воскресенье в 14:00 и 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина (Элена)Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина (Элена)Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина (Элена)Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина (Элена)Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина (Элена)Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина (Дога)Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина (Ильмира)Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина (Ильмира)Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина (Ильмира)Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина (Ирина)Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина (Вера)Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина (Вера)Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина (Вера)Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина (Вера)
Г
28 окт 2024
Удивительная, открытая, щедрая на эмоции и факты, своим интересом абсолютно покорившая нас - Алиса! После встречи с таким гидом начинаешь интересоваться, читать и познавать то, куда ранее и не смотрел. Очень рекомендую!
Элена
19 окт 2024
Алиса-потрясающий экскурсовод,любящий своё дело! она с такой любовью рассказывала даже о самых неординарных чертах и поступках героев экскурсии,это заслуживает восхищения и уважения! восторг!всем рекомендую!
Алиса-потрясающий экскурсовод,любящий своё дело! она с такой любовью рассказывала даже о самых неординарных чертах и поступкахАлиса-потрясающий экскурсовод,любящий своё дело! она с такой любовью рассказывала даже о самых неординарных чертах и поступкахАлиса-потрясающий экскурсовод,любящий своё дело! она с такой любовью рассказывала даже о самых неординарных чертах и поступкахАлиса-потрясающий экскурсовод,любящий своё дело! она с такой любовью рассказывала даже о самых неординарных чертах и поступкахАлиса-потрясающий экскурсовод,любящий своё дело! она с такой любовью рассказывала даже о самых неординарных чертах и поступках
Юлия
18 окт 2024
Спасибо! Отличная экскурсия 👍
Гуля
15 окт 2024
Сегодня была на экскурсии с прекрасной Алисой! Ребята, это удивительный человек- высокий профессионал своего дела, с огромным багажом знаний, добытых в архивах, изучением материала через первоисточники. С фантастической харизмой, с природным обонянием и бархатным голосом! Два часа пролетели мега интересно, ее хочется слушать и слушать! Обязательно вернусь к ней на экскурсии. От всего сердца рекомендую. 🙏🙏🙏🙏❤️
Лариса
2 окт 2024
Под большим впечатлением от этой экскурсии, большое спасибо экскурсоводу Алисе, благодаря её знаниям я по другому стала смотреть на творчество Есенина и особенно - Мариенгофа. Экскурсия проходила в дружеской беседе, с чтением стихов и показом интересных фото. С удовольствием посетила бы и другие экскурсии с Алисой!
Ю
23 сен 2024
Выражаю сердечную благодарность Алисе за прекрасную экскурсию. Время пролетело незаметно, не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась, даже несмотря на холодную погоду. Алиса, очень ждём Ваши следующие экскурсии
Д
23 сен 2024
Алиса, очень интересный человек знающий предмет экскурсии досконально. Интресно рассказывает, знает наизусть произведения поэтов. Видно, что человек горит своей темой. Буду рекомендовать эту экскурсию другим людям.
Алиса, очень интересный человек знающий предмет экскурсии досконально. Интресно рассказывает, знает наизусть произведения поэтов. Видно, что
М
22 сен 2024
Все очень понравилось! С удовольствием схожу на Экскурсию по новой программе)
И
22 сен 2024
Просто невероятная экскурсия!!! 2 часа пролетели, как один миг!! Так интересно, захватывающе и познавательно!!!
Яркие и важные события жизни имажинистов Сергея Есенина и Анатолия Мариенгофа так интересно и захватывающе рассказана Прекрасным экскурсоводом -Алисой.
И все это в сочетании с прогулкой по памятным местам поэтов в самом центре Москвы!
Про творчество и про жизнь!
Очень-очень советую!
Просто невероятная экскурсия!!! 2 часа пролетели, как один миг!! Так интересно, захватывающе и познавательно!!!Просто невероятная экскурсия!!! 2 часа пролетели, как один миг!! Так интересно, захватывающе и познавательно!!!Просто невероятная экскурсия!!! 2 часа пролетели, как один миг!! Так интересно, захватывающе и познавательно!!!
И
18 сен 2024
В прекрасный теплый и солнечный день решили посетить эти экскурсию всей семьей. У каждого из нас свои интересы и предпочтения, однако не смотря на это и разный возраст, экскурсия понравилась
читать дальше

всем. Каждый нашел что-то интересное и познавательное для себя. Экскурсовод Алиса преподносит материал легко и непринужденно. Мы все окунулись в атмосферу 20-х годов прошлого столетья и как бы прожили жизнь с героями этой экскурсии, настолько эмоционально была раскрыта тема. Рекомендую посетить данную экскурсию и с удовольствием пойду на другие экскурсии Алисы.

В прекрасный теплый и солнечный день решили посетить эти экскурсию всей семьей. У каждого из нас
К
17 сен 2024
Одна из лучших экскурсий, на которых я был! Интересные истории, фотографии, локации. Но самое главное - это гид! Улыбка, шляпка и конфеты. Алиса зарядила меня своей позитивной энергией и вдохновила на дальнейшее изучение истории. С нетерпением жду новых экскурсий!
И
15 сен 2024
Здравствуйте! Вчера посетила экскурсию об Анатолии Мариенгофе…
Получила море позитива: от экскурсовода Алисы(историк по образованию, в материале ориентируется великолепно, всегда готова к диалогу, отвечает на дополнительные вопросы исчерпывающе, приятна в общении…)
Сама
читать дальше

экскурсия поразила своей новизной построения, интересными фактами, смешными случаями, происходящими с Московскими Денди, друзьями- Мариенгофом и Есениным
Я много путешествую, была в разных городах, посетила много экскурсий
А вот в своём городе, Москве, как то всё откладывала…
Сейчас хочу исправить этот пробел
Если у Алисы есть ещё экскурсии, я бы снова пошла к ней(заряжаться позитивом и получать знания о родном городе…)
Спасибо огромное
И приложению Трипстер за то, что размещаете такие замечательные темы
Я в восторге

Н
12 сен 2024
Я в восторге от экскурсии и гида. Прогулка оказалась очень познавательной для меня, вдохновила на прочтение произведения Мариенгофа, с другими участниками обсудили образ Есенина, все получили интересные презенты. Я рекомендую данную прогулку и тем, кто любит творчество Есенина, и тем кто вообще не знаком с темой, а также тем кому интересны 20-е годы.
Руфина
10 сен 2024
Очень вдохновенная Алиса, историк по образованию, хорошо разбирающаяся в теме московской богемы 20-х годов и имажинистов в частности. Много стихов наизусть, интересных замечаний, сюрпризов в течение экскурсии. Желаю Алисе больше тем и маршрутов, буду рекомендовать
Вера
9 сен 2024
Большая благодарность Алисе не только за саму экскурсию и подачу материала, но и за то, как человек горит этой темой. Очень ценно! Видно, что вы сами любите и глубоко разбираетесь
читать дальше

во времени и эпохе имажинистов (и не только их). Удобно составленный маршрут, обилие демонстрационного материала, внимание к слушателям сделали эту прогулку прекрасной! 🌿
Спасибо!
Рекомендую любителям данной темы и тем, кто хочет больше узнать о Есенине, Мариенгофе и др.

Большая благодарность Алисе не только за саму экскурсию и подачу материала, но и за то, какБольшая благодарность Алисе не только за саму экскурсию и подачу материала, но и за то, какБольшая благодарность Алисе не только за саму экскурсию и подачу материала, но и за то, какБольшая благодарность Алисе не только за саму экскурсию и подачу материала, но и за то, как

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
Пешая
645 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям
Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов
Начало: У метро Деловой центр
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
640 за человека
Один день из жизни Сергея Есенина
Пешая
36 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Один день из жизни Сергея Есенина
Пройти по следам великого поэта и узнать его как человека
Начало: У метро Чеховская
5 ноя в 10:00
6 ноя в 10:00
8 000 за всё до 5 чел.
Спасти Новый год: экскурсия-квест по праздничной Москве
Пешая
14 отзывов
1.5 часа
Квест
до 7 чел.
Спасти Новый год: экскурсия-квест по праздничной Москве
Услышать необычные истории о сказочном празднике, разгадать загадки и выручить Деда Мороза
Начало: У станции метро Театральная площадь
Завтра в 15:00
4 ноя в 14:00
9 000 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
ХорошоТам