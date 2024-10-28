Эта литературная экскурсия посвящена имажинизму и таким её столпам, как Анатолий Мариенгоф и Сергей Есенин.
В ходе неспешной прогулки по центру Москвы вы узнаете много нового о самом городе в 1920-е, о литературе Серебряного века, о судьбах главных героев той эпохи. Как поэты покоряли столицу, хулиганили и творили свои бессмертные произведения? Обсудим!
В ходе неспешной прогулки по центру Москвы вы узнаете много нового о самом городе в 1920-е, о литературе Серебряного века, о судьбах главных героев той эпохи. Как поэты покоряли столицу, хулиганили и творили свои бессмертные произведения? Обсудим!
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 18:30
Описание экскурсии
- Памятник А. С. Пушкину — место, где имажинисты проводили свои перформансы
- Тверская улица — её история, метаморфозы 1930-х годов
- «Стойло Пегаса» — литературное кафе, которое было снесено в ходе реконструкции Москвы 1935 года
- Театр А. С. Пушкина — бывший Камерный театр. Знаковое место для Мариенгофа, ведь там работали его супруга и друзья, ставились его пьесы
- Памятник С. А. Есенину — история смерти поэта, указание на Пегаса
- Книжная лавка имажинистов — главный книжный, где за прилавком стояли Есенин и Мариенгоф
- Квартира Галины Бениславской — трагичная судьба подруги Есенина и её отношения с Мариенгофом
- Дом, где жил актёр Качалов — друг Мариенгофа и Есенина. Именно его собаке посвящены знаменитые строки «Дай лапу, Джим, на счастье мне»
- Дом Мейерхольда и Райх — история о дружбе и любви Мариенгофа и Есенина с этой семьёй
- Пересечение Тверской и Камергерского переулка — место действия романа Мариенгофа «Циники»
- Литературное кафе «Домино» (здание не сохранилось) — взаимодействие имажинистов с другими деятелями литературы тех лет, такими как Маяковский, Брюсов, Кручёных
- Дом, где жили Мариенгоф и Есенин в начале 1920-х годов. История их дружбы и ссоры
Помимо историй, вас ждут стихи и архивные фотографии.
Организационные детали
- Я выдам вам радиогиды, поэтому при желании можете взять свои проводные наушники
- Рекомендуемый возраст детей — от 12 лет
в понедельник и четверг в 13:30 и 16:30, во вторник в 13:30, в среду в 16:30, в пятницу в 12:00, 15:00 и 18:30, в субботу в 13:30 и 17:30, в воскресенье в 14:00 и 16:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Пушкинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 13:30 и 16:30, во вторник в 13:30, в среду в 16:30, в пятницу в 12:00, 15:00 и 18:30, в субботу в 13:30 и 17:30, в воскресенье в 14:00 и 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 29 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Алиса, и я рада приветствовать вас на своих экскурсиях! Я историк по образованию, и моя страсть к истории и культуре Москвы не знает границ. ЯЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Г
Гульнара
28 окт 2024
Удивительная, открытая, щедрая на эмоции и факты, своим интересом абсолютно покорившая нас - Алиса! После встречи с таким гидом начинаешь интересоваться, читать и познавать то, куда ранее и не смотрел. Очень рекомендую!
Элена
19 окт 2024
Алиса-потрясающий экскурсовод,любящий своё дело! она с такой любовью рассказывала даже о самых неординарных чертах и поступках героев экскурсии,это заслуживает восхищения и уважения! восторг!всем рекомендую!
Юлия
18 окт 2024
Спасибо! Отличная экскурсия 👍
Гуля
15 окт 2024
Сегодня была на экскурсии с прекрасной Алисой! Ребята, это удивительный человек- высокий профессионал своего дела, с огромным багажом знаний, добытых в архивах, изучением материала через первоисточники. С фантастической харизмой, с природным обонянием и бархатным голосом! Два часа пролетели мега интересно, ее хочется слушать и слушать! Обязательно вернусь к ней на экскурсии. От всего сердца рекомендую. 🙏🙏🙏🙏❤️
Лариса
2 окт 2024
Под большим впечатлением от этой экскурсии, большое спасибо экскурсоводу Алисе, благодаря её знаниям я по другому стала смотреть на творчество Есенина и особенно - Мариенгофа. Экскурсия проходила в дружеской беседе, с чтением стихов и показом интересных фото. С удовольствием посетила бы и другие экскурсии с Алисой!
Ю
Юлия
23 сен 2024
Выражаю сердечную благодарность Алисе за прекрасную экскурсию. Время пролетело незаметно, не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась, даже несмотря на холодную погоду. Алиса, очень ждём Ваши следующие экскурсии
Д
Дога
23 сен 2024
Алиса, очень интересный человек знающий предмет экскурсии досконально. Интресно рассказывает, знает наизусть произведения поэтов. Видно, что человек горит своей темой. Буду рекомендовать эту экскурсию другим людям.
М
Михаил
22 сен 2024
Все очень понравилось! С удовольствием схожу на Экскурсию по новой программе)
И
Ильмира
22 сен 2024
Просто невероятная экскурсия!!! 2 часа пролетели, как один миг!! Так интересно, захватывающе и познавательно!!!
Яркие и важные события жизни имажинистов Сергея Есенина и Анатолия Мариенгофа так интересно и захватывающе рассказана Прекрасным экскурсоводом -Алисой.
И все это в сочетании с прогулкой по памятным местам поэтов в самом центре Москвы!
Про творчество и про жизнь!
Очень-очень советую!
Яркие и важные события жизни имажинистов Сергея Есенина и Анатолия Мариенгофа так интересно и захватывающе рассказана Прекрасным экскурсоводом -Алисой.
И все это в сочетании с прогулкой по памятным местам поэтов в самом центре Москвы!
Про творчество и про жизнь!
Очень-очень советую!
И
Ирина
18 сен 2024
В прекрасный теплый и солнечный день решили посетить эти экскурсию всей семьей. У каждого из нас свои интересы и предпочтения, однако не смотря на это и разный возраст, экскурсия понравилась
К
Константин
17 сен 2024
Одна из лучших экскурсий, на которых я был! Интересные истории, фотографии, локации. Но самое главное - это гид! Улыбка, шляпка и конфеты. Алиса зарядила меня своей позитивной энергией и вдохновила на дальнейшее изучение истории. С нетерпением жду новых экскурсий!
И
Ирина
15 сен 2024
Здравствуйте! Вчера посетила экскурсию об Анатолии Мариенгофе…
Получила море позитива: от экскурсовода Алисы(историк по образованию, в материале ориентируется великолепно, всегда готова к диалогу, отвечает на дополнительные вопросы исчерпывающе, приятна в общении…)
Сама
Получила море позитива: от экскурсовода Алисы(историк по образованию, в материале ориентируется великолепно, всегда готова к диалогу, отвечает на дополнительные вопросы исчерпывающе, приятна в общении…)
Сама
Н
Наталья
12 сен 2024
Я в восторге от экскурсии и гида. Прогулка оказалась очень познавательной для меня, вдохновила на прочтение произведения Мариенгофа, с другими участниками обсудили образ Есенина, все получили интересные презенты. Я рекомендую данную прогулку и тем, кто любит творчество Есенина, и тем кто вообще не знаком с темой, а также тем кому интересны 20-е годы.
Руфина
10 сен 2024
Очень вдохновенная Алиса, историк по образованию, хорошо разбирающаяся в теме московской богемы 20-х годов и имажинистов в частности. Много стихов наизусть, интересных замечаний, сюрпризов в течение экскурсии. Желаю Алисе больше тем и маршрутов, буду рекомендовать
Вера
9 сен 2024
Большая благодарность Алисе не только за саму экскурсию и подачу материала, но и за то, как человек горит этой темой. Очень ценно! Видно, что вы сами любите и глубоко разбираетесь
Входит в следующие категории Москвы
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