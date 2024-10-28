Г Гульнара Удивительная, открытая, щедрая на эмоции и факты, своим интересом абсолютно покорившая нас - Алиса! После встречи с таким гидом начинаешь интересоваться, читать и познавать то, куда ранее и не смотрел. Очень рекомендую!

Элена Алиса-потрясающий экскурсовод,любящий своё дело! она с такой любовью рассказывала даже о самых неординарных чертах и поступках героев экскурсии,это заслуживает восхищения и уважения! восторг!всем рекомендую!

Юлия Спасибо! Отличная экскурсия 👍

Гуля Сегодня была на экскурсии с прекрасной Алисой! Ребята, это удивительный человек- высокий профессионал своего дела, с огромным багажом знаний, добытых в архивах, изучением материала через первоисточники. С фантастической харизмой, с природным обонянием и бархатным голосом! Два часа пролетели мега интересно, ее хочется слушать и слушать! Обязательно вернусь к ней на экскурсии. От всего сердца рекомендую. 🙏🙏🙏🙏❤️

Лариса Под большим впечатлением от этой экскурсии, большое спасибо экскурсоводу Алисе, благодаря её знаниям я по другому стала смотреть на творчество Есенина и особенно - Мариенгофа. Экскурсия проходила в дружеской беседе, с чтением стихов и показом интересных фото. С удовольствием посетила бы и другие экскурсии с Алисой!

Ю Юлия Выражаю сердечную благодарность Алисе за прекрасную экскурсию. Время пролетело незаметно, не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась, даже несмотря на холодную погоду. Алиса, очень ждём Ваши следующие экскурсии

Д Дога Алиса, очень интересный человек знающий предмет экскурсии досконально. Интресно рассказывает, знает наизусть произведения поэтов. Видно, что человек горит своей темой. Буду рекомендовать эту экскурсию другим людям.

М Михаил Все очень понравилось! С удовольствием схожу на Экскурсию по новой программе)

И Ильмира Просто невероятная экскурсия!!! 2 часа пролетели, как один миг!! Так интересно, захватывающе и познавательно!!!

Яркие и важные события жизни имажинистов Сергея Есенина и Анатолия Мариенгофа так интересно и захватывающе рассказана Прекрасным экскурсоводом -Алисой.

И все это в сочетании с прогулкой по памятным местам поэтов в самом центре Москвы!

Про творчество и про жизнь!

Очень-очень советую!

И Ирина читать дальше всем. Каждый нашел что-то интересное и познавательное для себя. Экскурсовод Алиса преподносит материал легко и непринужденно. Мы все окунулись в атмосферу 20-х годов прошлого столетья и как бы прожили жизнь с героями этой экскурсии, настолько эмоционально была раскрыта тема. Рекомендую посетить данную экскурсию и с удовольствием пойду на другие экскурсии Алисы. В прекрасный теплый и солнечный день решили посетить эти экскурсию всей семьей. У каждого из нас свои интересы и предпочтения, однако не смотря на это и разный возраст, экскурсия понравилась

К Константин Одна из лучших экскурсий, на которых я был! Интересные истории, фотографии, локации. Но самое главное - это гид! Улыбка, шляпка и конфеты. Алиса зарядила меня своей позитивной энергией и вдохновила на дальнейшее изучение истории. С нетерпением жду новых экскурсий!

И Ирина

Получила море позитива: от экскурсовода Алисы(историк по образованию, в материале ориентируется великолепно, всегда готова к диалогу, отвечает на дополнительные вопросы исчерпывающе, приятна в общении…)

Сама читать дальше экскурсия поразила своей новизной построения, интересными фактами, смешными случаями, происходящими с Московскими Денди, друзьями- Мариенгофом и Есениным

Я много путешествую, была в разных городах, посетила много экскурсий

А вот в своём городе, Москве, как то всё откладывала…

Сейчас хочу исправить этот пробел

Если у Алисы есть ещё экскурсии, я бы снова пошла к ней(заряжаться позитивом и получать знания о родном городе…)

Спасибо огромное

И приложению Трипстер за то, что размещаете такие замечательные темы

Я в восторге Здравствуйте! Вчера посетила экскурсию об Анатолии Мариенгофе…Получила море позитива: от экскурсовода Алисы(историк по образованию, в материале ориентируется великолепно, всегда готова к диалогу, отвечает на дополнительные вопросы исчерпывающе, приятна в общении…)Сама

Н Наталья Я в восторге от экскурсии и гида. Прогулка оказалась очень познавательной для меня, вдохновила на прочтение произведения Мариенгофа, с другими участниками обсудили образ Есенина, все получили интересные презенты. Я рекомендую данную прогулку и тем, кто любит творчество Есенина, и тем кто вообще не знаком с темой, а также тем кому интересны 20-е годы.

Руфина Очень вдохновенная Алиса, историк по образованию, хорошо разбирающаяся в теме московской богемы 20-х годов и имажинистов в частности. Много стихов наизусть, интересных замечаний, сюрпризов в течение экскурсии. Желаю Алисе больше тем и маршрутов, буду рекомендовать