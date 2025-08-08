Круглогодичная экскурсия на первом в мире пассажирском электросудне по Москве-реке вдоль исторических набережных столицы. В панорамные окна речного экобаса мы увидим, где в советское время строился целый город на воде.
Узнаем, где появились речные каналы, большой грузовой порт, пассажирский вокзал и судостроительный завод.
В комфортных условиях речного путешествия гид познакомит участников экскурсии с современной историей южных районов Москвы.
Описание водной прогулки
Захватывающее речное путешествие по следам исчезнувшей цивилизации, где:
- Подземный музей затона раскроет тайны 12 реликтовых рыб.
- Болотные легенды XIV века столкнутся с индустриальными утопиями XX века.
- Речной порт в «водовороте» нового времени.
- Промышленная логистика «Ферейн» и «Даниловки».
• Легенды «ЗИЛа» в зеркальном отражении. Нагатино — единственный район в Москве, где:
- Сохранились следы «водного генплана» 1930-х.
- Новое метро теперь как подземная река.
- Судовая верфь на месте бывшего завода.
• Речной пассажирский вокзал с библиотекой и музеем. Важная информация:
- Обратите внимание! Экскурсия проводится при наборе группы от 2 человек.
- После оплаты брони, важно выйти на связь с гидом по телефону.
- Количество участников до 10 человек.
- Экскурсия проводится на круглогодичном речном транспорте Москвы по расписанию электросудов.
- Посадка участников экскурсии на электросудно проходит в порядке живой очереди.
- Проезд на экобасе оплачивается самостоятельно. Стоимость — 100 - 150 рублей по банковской карте.
Уточняйте наличие свободных мест в группе.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Акватория южного грузового порта, где будет Москва Сити-2
- Новая судовая верфь с продолжением истории судостроения
- Комплекс Южного речного вокзала и Остров Мечты
- Живописные панорамные виды набережных
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд по электросудне оплачивается самостоятельно (100-150 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Нагатинский затон» (внутри станции)
Завершение: Причал «ЗИЛ» набережная Марка Шагала
Когда и сколько длится?
Когда: Уточняйте наличие свободных мест в группе.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
8 авг 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия.
В
Владимир
24 июн 2025
Экскурсия показалась слабой по содержанию — скорее, похоже на прогулку по воде с комментариями. Возможно, гид сделал максимум для такого маршрута или просто устал. Были небольшие огрехи в организации. Все это оставило спорные впечатления. Но в целом, если хотите посмотреть не только «парадную» часть Москвы — это вариант!
О
Ольга
15 июн 2025
Отличная экскурсия, сочетает историю и современность. Экскурсовод знающий, приятный в общении, интересуется сама и приобщает слушателей. Благодарим, было интересно и приятно. Прошло на высшем уровне.
Е
Елена
4 июн 2025
Спасибо за экскурсию, прям как будто с хорошим знакомым погуляли. Никакого официоза, всё по-простому и очень живо. Ушли с ощущением, полного удовлетворения.
А
Анжела
3 апр 2025
Очень понравилась экскурсия по маршруту «ЗИЛ» — «Печатники» на речном электрическом трамвайчике!
Это был не просто способ передвижения, а настоящее маленькое путешествие по новой Москве с интересными остановками и отличной атмосферой.
Экскурсовод
Н
Наталья
18 мар 2025
Приятная экскурсия на водном теплоходе с хорошо обозреваемым видом из больших окон и интересным рассказом гида
О
Ольга
9 мар 2025
Ольга прекрасный экскурсовод, было очень интересно и познавательно. Приятно было задавать вопросы и получать на них ответы, обязательно придём на другие экскурсии! ❤
Е
Екатерина
11 фев 2025
Ольга, спасибо Вам за прекрасно проведенное время, давно хотели посмотреть эту часть города с воды и благодаря Вам, прогулка была в разы интереснее❤
Входит в следующие категории Москвы
