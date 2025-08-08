О Ольга Очень интересная и познавательная экскурсия.

В Владимир Экскурсия показалась слабой по содержанию — скорее, похоже на прогулку по воде с комментариями. Возможно, гид сделал максимум для такого маршрута или просто устал. Были небольшие огрехи в организации. Все это оставило спорные впечатления. Но в целом, если хотите посмотреть не только «парадную» часть Москвы — это вариант!

О Ольга Отличная экскурсия, сочетает историю и современность. Экскурсовод знающий, приятный в общении, интересуется сама и приобщает слушателей. Благодарим, было интересно и приятно. Прошло на высшем уровне.

Е Елена Спасибо за экскурсию, прям как будто с хорошим знакомым погуляли. Никакого официоза, всё по-простому и очень живо. Ушли с ощущением, полного удовлетворения.

А Анжела

Это был не просто способ передвижения, а настоящее маленькое путешествие по новой Москве с интересными остановками и отличной атмосферой.

Экскурсовод читать дальше Ольга — большая молодец: рассказывала интересно, с вниманием к деталям, давала много полезной информации о районах, которые формируются буквально на наших глазах.

Сам трамвай идёт плавно, без укачивания — ехать комфортно. Отправились от причала «Печатники», доехали до «ЗИЛа» примерно за час с небольшим. По пути были остановки у ЖК «Ривер Парк», парка «Остров Мечты», у «Кленового Бульвара» и «Автозаводского моста».

Отличный способ провести день в городе — неспешно, познавательно и с новым взглядом на современные московские кварталы. Рекомендую! Очень понравилась экскурсия по маршруту «ЗИЛ» — «Печатники» на речном электрическом трамвайчике!

Н Наталья Приятная экскурсия на водном теплоходе с хорошо обозреваемым видом из больших окон и интересным рассказом гида

О Ольга Ольга прекрасный экскурсовод, было очень интересно и познавательно. Приятно было задавать вопросы и получать на них ответы, обязательно придём на другие экскурсии! ❤