С Сухочева От Мухиной горы до Филей: речной маршрут сквозь века (на электросудне) Очень живописный маршрут, интересный рассказ про достопримечательности. Отдельное спасибо экскурсоводу Комоловой Ольге, встретила, всё объяснила, рассказала, показала 👍 обязательно придём на новый маршрут!

В Вероника От Мухиной горы до Филей: речной маршрут сквозь века (на электросудне) Все здорово!!! Спасибо огромное Ольге!!! Узнали много нового и интересного! А фотографии с воды потрясающие!!!

О Ольга Речной код Нагатино: мифы и реальность города на воде (на электросудне) Отличная экскурсия, сочетает историю и современность. Экскурсовод знающий, приятный в общении, интересуется сама и приобщает слушателей. Благодарим, было интересно и приятно. Прошло на высшем уровне.