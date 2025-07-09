Мои заказы

Зимой на теплоходе – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Зимой на теплоходе» в Москве, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson от гостиницы «Украина»
На яхте
На теплоходе
3 часа
1378 отзывов
Круиз
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson от гостиницы «Украина»
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
28 июл в 13:00
29 июл в 13:00
1999 ₽ за человека
От Мухиной горы до Филей: речной маршрут сквозь века (на электросудне)
1.5 часа
39 отзывов
Водная прогулка
От Мухиной горы до Филей: речной маршрут сквозь века (на электросудне)
Начало: Причал «Киевский» (Бережковская набережная, 2)
Сегодня в 12:00
22 июл в 12:00
1500 ₽ за человека
Речной код Нагатино: мифы и реальность города на воде (на электросудне)
1.5 часа
7 отзывов
Водная прогулка
Речной код Нагатино: мифы и реальность города на воде (на электросудне)
Начало: Станция метро «Нагатинский затон» (внутри станции)
Расписание: Уточняйте наличие свободных мест в группе.
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1500 ₽ за человека
Круиз на теплоходе-ресторане «Erwin» от Radisson
На яхте
На теплоходе
2.5 часа
707 отзывов
Круиз
Круиз на яхте «Erwin» с рестораном на Москве-реке
Погрузитесь в атмосферу роскоши и гастрономического изыска, отправляясь в круиз по Москве-реке на теплоходе-ресторане «Erwin»
Начало: Причал «Гостиница Украина»
Расписание: По будням в 15:30 и 20:00, по выходным в 12:00, 15:30 и 20:30
27 июл в 12:00
28 июл в 15:30
2299 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Зимой на теплоходе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson от гостиницы «Украина»
  2. От Мухиной горы до Филей: речной маршрут сквозь века (на электросудне)
  3. Речной код Нагатино: мифы и реальность города на воде (на электросудне)
  4. Круиз на теплоходе-ресторане «Erwin» от Radisson
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Храм Христа Спасителя
  5. Воробьевы Горы
  6. Зарядье
  7. Китай-город
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Александровский сад
  10. Патриаршие пруды
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2025
Сейчас в Москве в категории "Зимой на теплоходе" можно забронировать 4 экскурсии от 1500 до 2299. Туристы уже оставили гидам 2131 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Зимой на теплоходе», 2131 ⭐ отзыв, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь