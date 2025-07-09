Круиз
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
28 июл в 13:00
29 июл в 13:00
1999 ₽ за человека
Водная прогулка
От Мухиной горы до Филей: речной маршрут сквозь века (на электросудне)
Начало: Причал «Киевский» (Бережковская набережная, 2)
Сегодня в 12:00
22 июл в 12:00
1500 ₽ за человека
Водная прогулка
Речной код Нагатино: мифы и реальность города на воде (на электросудне)
Начало: Станция метро «Нагатинский затон» (внутри станции)
Расписание: Уточняйте наличие свободных мест в группе.
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1500 ₽ за человека
Круиз
Круиз на яхте «Erwin» с рестораном на Москве-реке
Погрузитесь в атмосферу роскоши и гастрономического изыска, отправляясь в круиз по Москве-реке на теплоходе-ресторане «Erwin»
Начало: Причал «Гостиница Украина»
Расписание: По будням в 15:30 и 20:00, по выходным в 12:00, 15:30 и 20:30
27 июл в 12:00
28 июл в 15:30
2299 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССухочева9 июля 2025Очень живописный маршрут, интересный рассказ про достопримечательности. Отдельное спасибо экскурсоводу Комоловой Ольге, встретила, всё объяснила, рассказала, показала 👍 обязательно придём на новый маршрут!
- ВВероника29 июня 2025Все здорово!!! Спасибо огромное Ольге!!! Узнали много нового и интересного! А фотографии с воды потрясающие!!!
- ООльга15 июня 2025Отличная экскурсия, сочетает историю и современность. Экскурсовод знающий, приятный в общении, интересуется сама и приобщает слушателей. Благодарим, было интересно и приятно. Прошло на высшем уровне.
- ЕЕлена4 июня 2025Спасибо за экскурсию, прям как будто с хорошим знакомым погуляли. Никакого официоза, всё по-простому и очень живо. Ушли с ощущением, полного удовлетворения.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Зимой на теплоходе»
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