  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Каменные джунгли — экскурсия с виртуальной реальностью

Алексей У.
Алексей У. – Гид из Москвы
Мы отправимся в виртуальную реальность, чтобы рассмотрите, что скрывается за каменными джунглями.

Увидим характерные и порой неприглядные стороны городской жизни, и поговорим о личной и коллективной безопасности.

Вы побываете в нескольких местах нашего города и с помощью элементов виртуальной реальности увидите московский двор, в котором обнаружили останки времен Наполеона, место ДТП, а также последствия асоциального образа жизни.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • 1 200 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Каменные джунгли — экскурсия с виртуальной реальностью
Каменные джунгли — экскурсия с виртуальной реальностью

Что вы увидите

  • Московский двор
  • в котором обнаружили останки времен Наполеона
  • место ДТП
  • а также последствия асоциального образа жизни.
Люди привыкли вести обычную жизнь жителей большого города: ездить на работу, ходить по магазинам, гулять 👣 в парках 🌳. Нам некогда задумываться над тем, что рядом и порою за стеной нашей квартиры, по тем же самым улицам, где мы ходим, творится иная жизнь, скрытая от большинства глаз. Жизнь, подчиняющаяся законам каменных джунглей.
В процессе экскурсии 🧭 вы побываете в нескольких местах нашего города и с помощью элементов виртуальной реальности увидите московский двор, в котором обнаружили останки времен Наполеона, место ДТП, а также последствия асоциального образа жизни.
Цель этой экскурсии - с помощью элементов виртуальной реальности показать участникам характерные и порой неприглядные стороны городской жизни, рассказать о личной и коллективной безопасности.
Вы окажетесь на месте в тот момент, когда там происходили данные события.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Поездка на автомобиле с несколькими остановками
  • Аренда очков виртуальной реальности.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Киевская улица дом 20, метро Студенческая.
Каменные джунгли — экскурсия с виртуальной реальностью
Каменные джунгли — экскурсия с виртуальной реальностью
Каменные джунгли — экскурсия с виртуальной реальностью
Каменные джунгли — экскурсия с виртуальной реальностью

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей У.
Алексей У.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1985 отзывов
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
525 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов