Люди привыкли вести обычную жизнь жителей большого города: ездить на работу, ходить по магазинам, гулять 👣 в парках 🌳. Нам некогда задумываться над тем, что рядом и порою за стеной нашей квартиры, по тем же самым улицам, где мы ходим, творится иная жизнь, скрытая от большинства глаз. Жизнь, подчиняющаяся законам каменных джунглей.

В процессе экскурсии 🧭 вы побываете в нескольких местах нашего города и с помощью элементов виртуальной реальности увидите московский двор, в котором обнаружили останки времен Наполеона, место ДТП, а также последствия асоциального образа жизни.

Цель этой экскурсии - с помощью элементов виртуальной реальности показать участникам характерные и порой неприглядные стороны городской жизни, рассказать о личной и коллективной безопасности.

Вы окажетесь на месте в тот момент, когда там происходили данные события.