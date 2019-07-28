3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Глубокое погружение в историю одного из красивейших монастырей Москвы с гидом-экспертом

Георгий
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Георгий – ваш гид
Вам предстоит познакомиться с одной из самых известных обителей Москвы – Новодевичьим монастырем – и прогуляться по территории Новодевичьего кладбища.

Здесь похоронены известные писатели, политики, художники, и за многими памятниками стоят значимые страницы истории и культуры нашей страны.

На экскурсии вы узнаете о жизнях и судьбах выдающихся личностей, разберетесь в символике надгробных памятников и услышите интересные факты о самом монастыре.
9900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Экскурсия по живописному Новодевичьему монастырю
Экскурсия по живописному Новодевичьему монастырю

Что вас ожидает

История Новодевичьего
Я расскажу вам историю возникновения монастыря и мы вместе проследим весь его путь: с 15го века до 21го, попутно вспоминая важные исторические события страны. Вы узнаете, почему князь Василий III основал монастырь и откуда у него такое название, чем этот монастырь отличается от других в нашем городе, какие известные женщины провели здесь последние годы жизни. Услышите о том, как монастырь переживал наполеоновское нашествие, годы Советской власти и как живет сейчас.

Небольшое, но интересное погружение в православие
Гуляя по монастырю, мы, конечно, не сможем не затронуть тему православия. Я помогу вам разобраться в устройстве православных обителей, символике церковной архитектуры, особенностях иконописи и их основных типах. Также вы обязательно узнаете о главных святынях Новодевичьего монастыря.

Главное кладбище страны
Уже сто лет Новодевичье является главным пантеоном нашего государства (в советское время – после кладбища у кремлёвской стены) и вполне естественно, что здесь каждая тропинка – напоминание о многих известных личностях. Мы пройдём по самым известным участкам, где я расскажу вам, как устроено кладбище, в чём особенности захоронения на Новодевичьем, поговорим о скульпторах и архитекторах, которые создавали надгробные памятники, а также обсудим стиль и символику некоторых из них.

Организационные детали

  • Встречаемся возле выхода из м. Спортивная или непосредственно у входа в монастырь.
  • Проходим вдоль стен обители, изучаем ее снаружи.
  • Гуляем по территории кладбища.
  • По желанию, после экскурсии вы можете самостоятельно посетить монастырь (бесплатно).
Экскурсия по живописному Новодевичьему монастырю
Экскурсия по живописному Новодевичьему монастырю
Экскурсия по живописному Новодевичьему монастырю
Экскурсия по живописному Новодевичьему монастырю
Экскурсия по живописному Новодевичьему монастырю
Экскурсия по живописному Новодевичьему монастырю
Экскурсия по живописному Новодевичьему монастырю
Экскурсия по живописному Новодевичьему монастырю
Экскурсия по живописному Новодевичьему монастырю
Экскурсия по живописному Новодевичьему монастырю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Георгий
Георгий
Я родился и вырос в семье экскурсоводов — родители, брат, всё моё окружение... С гордостью и удовольствием продолжаю семейную традицию: помогаю людям увлекательно открывать новые места уже более 13 лет. В этом я нашёл своё предназначение. Провожу экскурсии с 17 лет, с 2005 года. В 2018 году победил в конкурсе «Московский гид». Теперь по версии канала «Москва-24» и Русского Географического Общества я — лучший гид Москвы. Являюсь создателем многих авторских экскурсий по Москве. За годы накопил большой опыт и работаю с туристическими агентствами, крупными российскими и иностранными компаниями, а также с индивидуальными VIP-клиентами. Говорить о Москве можно часами, но я хочу познакомить вас с этим замечательным городом лично. Вы убедитесь, что у Москвы для нас ещё много историй и что этот город может влюбить в себя кого угодно. Сделаю всё, чтобы такое знакомство запомнилось вам надолго!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 июля 2019
Прекрасный гид! Огромное спасибо!
20 октября 2017
Спасибо Георгию за увлекательную экскурсию! Георгий - прекрасный рассказчик ,его экскурсия наполнена яркими цитатами произведений, интересными фактами и историями . Хочется отметить прекрасный голос и обаяние экскурсовода. Мы рекомендуем экскурсии Георгия!
5 сентября 2017
Интересная экскурсия, которая предоставляет возможность почувствовать связь времен, через рассказ об исторических событиях, происходивших в монастыре, и прогулку между надгробий с фамилиями, которые составляют основу русской культуры

Георгий проводит ещё 2 экскурсии

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