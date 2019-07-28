3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История Новодевичьего

Я расскажу вам историю возникновения монастыря и мы вместе проследим весь его путь: с 15го века до 21го, попутно вспоминая важные исторические события страны. Вы узнаете, почему князь Василий III основал монастырь и откуда у него такое название, чем этот монастырь отличается от других в нашем городе, какие известные женщины провели здесь последние годы жизни. Услышите о том, как монастырь переживал наполеоновское нашествие, годы Советской власти и как живет сейчас.

Небольшое, но интересное погружение в православие

Гуляя по монастырю, мы, конечно, не сможем не затронуть тему православия. Я помогу вам разобраться в устройстве православных обителей, символике церковной архитектуры, особенностях иконописи и их основных типах. Также вы обязательно узнаете о главных святынях Новодевичьего монастыря.

Главное кладбище страны

Уже сто лет Новодевичье является главным пантеоном нашего государства (в советское время – после кладбища у кремлёвской стены) и вполне естественно, что здесь каждая тропинка – напоминание о многих известных личностях. Мы пройдём по самым известным участкам, где я расскажу вам, как устроено кладбище, в чём особенности захоронения на Новодевичьем, поговорим о скульпторах и архитекторах, которые создавали надгробные памятники, а также обсудим стиль и символику некоторых из них.