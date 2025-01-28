На экскурсии вы увидите две знаковые достопримечательности столицы. Сначала мы полюбуемся архитектурным ансамблем Новодевичьего монастыря, зайдём в его соборы и осмотрим монастырский некрополь. Затем посетим Новодевичье кладбище, где вы узнаете много увлекательных историй, связанных с великими русскими людьми.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Новодевичий монастырь

Первая часть экскурсии пройдёт в стенах монастыря, который был основан в 1524 году как обетный храм Василия III за возвращение Смоленска в состав русских земель. Вы увидите Смоленский собор. К его 500-летнему юбилею была проведена научная реставрация, которая длилась несколько лет.

О чём поговорим в стенах монастыря:

В каком соборе монастыря молились Иван Грозный, Борис Годунов и Пётр I

Почему Борис Годунов, родной брат царицы Ирины Годуновой, жил в женском монастыре

Как Пётр I у стен монастыря лично рубил головы стрельцам, выступившим на стороне царевны Софьи, а художник Репин написал картину по мотивам этих страшных событий

Почему у Напрудной башни принято просить о женском счастье

Новодевичье кладбище

Вы пройдёте по территории одного из самых известных некрополей Москвы. Рассмотрите памятники, над которыми работали выдающиеся скульпторы и архитекторы столицы.

О чём поговорим на прогулке по кладбищу:

Как надгробный камень Гоголя попал на могилу Булгакова

Почему свои последние слова Чехов произнёс по-немецки

Почему на похороны Прокофьева в Москве не нашлось ни одного цветочка

Почему немцы хохотали до слёз при виде министра культуры СССР Екатерины Фурцевой

Как отомстила Любовь Орлова мужу за измену

Как Шукшин оказался на Новодевичьем кладбище

Организационные детали