На экскурсии вы увидите две знаковые достопримечательности столицы.
Сначала мы полюбуемся архитектурным ансамблем Новодевичьего монастыря, зайдём в его соборы и осмотрим монастырский некрополь.
Затем посетим Новодевичье кладбище, где вы узнаете много увлекательных историй, связанных с великими русскими людьми.
Сначала мы полюбуемся архитектурным ансамблем Новодевичьего монастыря, зайдём в его соборы и осмотрим монастырский некрополь.
Затем посетим Новодевичье кладбище, где вы узнаете много увлекательных историй, связанных с великими русскими людьми.
Описание экскурсии
Новодевичий монастырь
Первая часть экскурсии пройдёт в стенах монастыря, который был основан в 1524 году как обетный храм Василия III за возвращение Смоленска в состав русских земель. Вы увидите Смоленский собор. К его 500-летнему юбилею была проведена научная реставрация, которая длилась несколько лет.
О чём поговорим в стенах монастыря:
- В каком соборе монастыря молились Иван Грозный, Борис Годунов и Пётр I
- Почему Борис Годунов, родной брат царицы Ирины Годуновой, жил в женском монастыре
- Как Пётр I у стен монастыря лично рубил головы стрельцам, выступившим на стороне царевны Софьи, а художник Репин написал картину по мотивам этих страшных событий
- Почему у Напрудной башни принято просить о женском счастье
Новодевичье кладбище
Вы пройдёте по территории одного из самых известных некрополей Москвы. Рассмотрите памятники, над которыми работали выдающиеся скульпторы и архитекторы столицы.
О чём поговорим на прогулке по кладбищу:
- Как надгробный камень Гоголя попал на могилу Булгакова
- Почему свои последние слова Чехов произнёс по-немецки
- Почему на похороны Прокофьева в Москве не нашлось ни одного цветочка
- Почему немцы хохотали до слёз при виде министра культуры СССР Екатерины Фурцевой
- Как отомстила Любовь Орлова мужу за измену
- Как Шукшин оказался на Новодевичьем кладбище
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билет в Новодевичий монастырь — 300 ₽ за человека и билет на Новодевичье кладбище — 300 ₽ за человека. Льготные билеты — 150 ₽ за человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 2885 туристов
Я аккредитованный гид и экскурсовод по Москве. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызываетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
28 янв 2025
Всё отлично 👍🏼 приятный гид, рассказывала с душой! Заботилась о нас) всё супер!
Наталья
22 дек 2024
Валерия - большая умница. Очень интересно рассказывает про историю монастыря и кладбища. Рекомендую любителям истории.
Алия
8 дек 2024
Посетили сегодня экскурсию в Новодевичий монастырь и Новодевичье кладбище. Гид Валерия потрясающая, маршрут удобный, погрузились в историю того времени, цари, монастыри, войны, деление власти, заговоры. Посетили один из 3-х храмов.
Елена
2 дек 2024
Огромное спасибо экскурсоводу Игорю за прекрасную и очень познавательную экскурсию. Столько интересных фактов, подача и атмосфера мероприятия превратили наш день в незабываемый! Очень рекомендуем! Огромное спасибо
Olga
4 ноя 2024
Благодарим прекрасного экскурсовода Игоря. Игорь в профессии 40 лет. Пока гуляли по кладбищу рассказывал с кем был знаком, на чьих похоронах лично присутствовал, как и что было в деталях. Делится фактами из общения в узких кругах. Профессионал с прекрасным чувством юмора. Увлекает, погружает и не оставляет равнодушным. Игорь, благодарим Вас за Вас и организаторов за знакомство с вами!
Юлия
31 окт 2024
Большое спасибо гиду Игорю за интересную экскурсию. Знает много историй, рассказывает увлечённо и очень эмоционально. Увлекает всех в диалог. Спасибо!!!
Т
Татьяна
25 окт 2024
Экскурсия понравилась, увидела все, что хотела
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