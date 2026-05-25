Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, прогуливаясь по переулкам между Тверской и Петровкой. Здесь переплетаются эпохи и стили: дворянские усадьбы, особняки модерна и терема в неорусском стиле.
Узнайте, как развлекались дворяне и
Узнайте, как развлекались дворяне и
5 причин купить эту экскурсию
- 🕰️ Погружение в историю Москвы
- 🏛️ Уникальные архитектурные стили
- 🎭 Интересные факты о москвичах
- 🕵️♂️ Детективные элементы
- 🚶♂️ Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Что можно увидеть
- Дворянские усадьбы
- Особняки модерна
- Терема в неорусском стиле
- Шатровая церковь
- Казённый ломбард
- Первый частный театр
Описание экскурсии
Москва и москвичи сквозь эпохи
Мы полюбуемся дворянскими усадьбами, причудливыми особняками модерна и сказочными теремами в неорусском стиле. Встретим старинную шатровую церковь, которая сбивала с толку путников и защищала от пожаров. А также:
- Обсудим, где в Москве зарождалось общественное мнение, начиналось народное просвещение и издавались либеральные газеты
- Отыщем «казённый ломбард» и один из первых частных театров
- Поговорим о находчивом антрепренёре, прозорливом фабриканте и чудаке, подарившем коллекцию золотых табакерок своему лакею
- Вспомним архитектора, который восстанавливал Москву после пожара, и его трогательную историю любви
А ещё немного побудем детективами и попробуем раскрыть одно преступление!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
в пятницу в 17:00, в субботу в 16:00, в воскресенье в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. Тверская/Пушкинская/Чеховская
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 17:00, в субботу в 16:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2229 туристов
Меня зовут Елена, я аккредитованный московский гид. По образованию историк, люблю Москву с детства и буду счастлива разделить свою любовь с вами. На своих экскурсиях я рассказываю не только об
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 226 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Эта экскурсия с Еленой - «портал» в прошлое с увлекательными историями и фактами, с местами, где известные люди жили и творили. Часто бываю в этих местах, но с экскурсией узнала много нового и интересного. Действительно, нескучная прогулка!
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потрясающая Елена! обожаю ее! уже не первая экскурсия и честно признаюсь, это лучшие экскурсии в моей жизни!
столько тайн и историй старой Москвы!
столько тайн и историй старой Москвы!
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О
Очень интересная экскурсия. Открыла для себя новые места в Москве,о которых не знала. Рекомендую🌸
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Н
Передаем огромную благодарность Елене за проведенное время. Хотим отметить великолепную подачу материала, вовлечённость, грамотность, деликатность к своим слушателям. Даже спустя несколько дней после экскурсии вы будете тепло вспоминать все увиденное и услышанное. Настоятельно рекомендуем.
Натальи из СПб.
Натальи из СПб.
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Я до сих пор под впечатлением 😊 Первый раз была на такого рода экскурсии, мне очень все понравилось, подача,все понятно,доступно,информативно,у Елены было много фотографий с собой, где можно было посмотреть
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Е
Прекрасная прогулка в хорошей компании интеллигентных людей и знатока Москвы! СПАСИБО!!!!
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