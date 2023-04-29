Нескучная прогулка по московским переулкам

Дома с сюрпризами, изящные особняки и невероятные истории из жизни москвичей на авторской экскурсии

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Мы погуляем по старинным переулкам между Тверской и Петровкой. Я помогу вам увидеть, как удивительно в них переплетаются эпохи и меняются архитектурные стили. При этом человеческие страсти остаются неизменными во все времена.

Вы узнаете, как развлекались дворяне и купцы, какой винный погреб «пограбил» Стендаль, как москвичи обходили запреты на азартные игры и многое другое!
Нескучная прогулка по московским переулкам
Нескучная прогулка по московским переулкам
Нескучная прогулка по московским переулкам
Нескучная прогулка по московским переулкам
Нескучная прогулка по московским переулкам
Нескучная прогулка по московским переулкам
Нескучная прогулка по московским переулкам
Нескучная прогулка по московским переулкам
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Москва и москвичи сквозь эпохи

Мы полюбуемся дворянскими усадьбами, причудливыми особняками модерна и сказочными теремами в неорусском стиле. Встретим старинную шатровую церковь, которая сбивала с толку путников и защищала от пожаров. А также:

  • Обсудим, где в Москве зарождалось общественное мнение, начиналось народное просвещение и издавались либеральные газеты
  • Отыщем «казенный ломбард» и один из первых частных театров
  • Поговорим о находчивом антрепренёре, прозорливом фабриканте и чудаке, подарившем коллекцию золотых табакерок своему лакею
  • Вспомним архитектора, который восстанавливал Москву после пожара, и его трогательную историю любви

А ещё немного побудем детективами и попробуем раскрыть одно преступление!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

в субботу в 16:00, в воскресенье в 15:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Тверская / Пушкинская
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 16:00, в воскресенье в 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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