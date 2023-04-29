Мы погуляем по старинным переулкам между Тверской и Петровкой. Я помогу вам увидеть, как удивительно в них переплетаются эпохи и меняются архитектурные стили. При этом человеческие страсти остаются неизменными во все времена. Вы узнаете, как развлекались дворяне и купцы, какой винный погреб «пограбил» Стендаль, как москвичи обходили запреты на азартные игры и многое другое!

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Описание

Что вас ожидает

Москва и москвичи сквозь эпохи

Мы полюбуемся дворянскими усадьбами, причудливыми особняками модерна и сказочными теремами в неорусском стиле. Встретим старинную шатровую церковь, которая сбивала с толку путников и защищала от пожаров. А также:

Обсудим, где в Москве зарождалось общественное мнение, начиналось народное просвещение и издавались либеральные газеты

Отыщем «казенный ломбард» и один из первых частных театров

Поговорим о находчивом антрепренёре, прозорливом фабриканте и чудаке, подарившем коллекцию золотых табакерок своему лакею

Вспомним архитектора, который восстанавливал Москву после пожара, и его трогательную историю любви

А ещё немного побудем детективами и попробуем раскрыть одно преступление!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.