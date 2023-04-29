Дома с сюрпризами, изящные особняки и невероятные истории из жизни москвичей на авторской экскурсии
Мы погуляем по старинным переулкам между Тверской и Петровкой. Я помогу вам увидеть, как удивительно в них переплетаются эпохи и меняются архитектурные стили. При этом человеческие страсти остаются неизменными во все времена.
Вы узнаете, как развлекались дворяне и купцы, какой винный погреб «пограбил» Стендаль, как москвичи обходили запреты на азартные игры и многое другое!
Вы узнаете, как развлекались дворяне и купцы, какой винный погреб «пограбил» Стендаль, как москвичи обходили запреты на азартные игры и многое другое!
Ближайшие даты:
29
апр
апр
30
апр
апр
6
мая
мая
7
мая
мая
13
мая
мая
14
мая
мая
20
мая
мая
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Москва и москвичи сквозь эпохи
Мы полюбуемся дворянскими усадьбами, причудливыми особняками модерна и сказочными теремами в неорусском стиле. Встретим старинную шатровую церковь, которая сбивала с толку путников и защищала от пожаров. А также:
- Обсудим, где в Москве зарождалось общественное мнение, начиналось народное просвещение и издавались либеральные газеты
- Отыщем «казенный ломбард» и один из первых частных театров
- Поговорим о находчивом антрепренёре, прозорливом фабриканте и чудаке, подарившем коллекцию золотых табакерок своему лакею
- Вспомним архитектора, который восстанавливал Москву после пожара, и его трогательную историю любви
А ещё немного побудем детективами и попробуем раскрыть одно преступление!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
в субботу в 16:00, в воскресенье в 15:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе м. Тверская / Пушкинская
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 16:00, в воскресенье в 15:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Меня зовут Елена, я аккредитованный московский гид. По образованию историк, люблю Москву с детства и буду счастлива разделить свою любовь с вами. На своих экскурсиях я рассказываю не только об истории и архитектуре. Но и о человеческих судьбах, подвигах, невероятной силе духа нашего народа и, конечно, о любви. Ну и почти всегда есть немного мистики. Ведь Москва — город-загадка, хранящий ключ нашего культурного кода. Будем искать его вместе!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Религиозные
Монастыри, церкви, храмы
Необычные дома
Авторские
Улицы и переулки
Тверская улица
Популярные места
Центр Москвы
Старая Москва
Дворцы, замки и особняки
Похожие туры из Москвы
Индивидуальная
2.5 часа
Серебряный век в переулках Арбата
Погулять по старинным уголкам города и раскрыть интересные факты о знаменитых людях
на Новом Арбате
Завтра
27 апр
28 апр
29 апр
3 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
От Арбата до Спиридоновки
Познакомиться с историей особняков московских «миллионщиков»
в районе метро Арбатская
Завтра
26 апр
27 апр
28 апр
4 810₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Марина Цветаева: поэзия жизни и столичные адреса
Открыть уголок Москвы, где оставила след поэтесса, и с головой уйти в хроники её жизни
у метро Арбатская
Завтра
27 апр
28 апр
29 апр
от 3 300₽ за всё до 6 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании