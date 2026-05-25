Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, прогуливаясь по переулкам между Тверской и Петровкой. Здесь переплетаются эпохи и стили: дворянские усадьбы, особняки модерна и терема в неорусском стиле.Узнайте, как развлекались дворяне и

купцы, где зарождалось общественное мнение и издавались либеральные газеты. Откройте для себя старинную шатровую церковь, казённый ломбард и один из первых частных театров. Поговорим о находчивом антрепренёре, прозорливом фабриканте и чудаке, подарившем коллекцию золотых табакерок своему лакею. Вспомните архитектора, восстанавливавшего Москву после пожара, и его трогательную историю любви. Прогулка не требует дополнительных расходов и идеально подходит для тех, кто хочет узнать Москву с новой стороны

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Описание экскурсии

Москва и москвичи сквозь эпохи

Мы полюбуемся дворянскими усадьбами, причудливыми особняками модерна и сказочными теремами в неорусском стиле. Встретим старинную шатровую церковь, которая сбивала с толку путников и защищала от пожаров. А также:

Обсудим, где в Москве зарождалось общественное мнение, начиналось народное просвещение и издавались либеральные газеты

Отыщем «казённый ломбард» и один из первых частных театров

Поговорим о находчивом антрепренёре, прозорливом фабриканте и чудаке, подарившем коллекцию золотых табакерок своему лакею

Вспомним архитектора, который восстанавливал Москву после пожара, и его трогательную историю любви

А ещё немного побудем детективами и попробуем раскрыть одно преступление!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.