Новодевичье кладбище обязаны посетить все: и те, кто приезжает в Москву впервые и те, кто уже живет здесь давно. Новодевичий некрополь вместе с Новодевичьим монастырем входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но помимо этого, это еще и наследие прошлого. Люди, лежащие на этом уникальном кладбище своими руками творили историю Советского государства.
Многие имена похороненных здесь на слуху спустя десятки лет, а кто-то уже забыт, но их деяния живут до сих пор.
Что вас ожидает:
За время экскурсии, я покажу вам самые интересные и уникальные могилы известных людей, расскажу, как искусно переплетены судьбы многих из них,
Вы увидите:
- памятники, созданные великими скульпторами - Церетели, Рукавишниковым, Эрнстом Неизвестным
- актерскую, писательскую и военную аллеи
- захоронения, которые никто больше не покажет
Вы узнаете:
- сколько стоит место на главном кладбище страны
- откуда здесь захоронения немца, китайца и африканца
- из-за какой могилы кладбище было закрыто 20 лет