Новодевичье кладбище обязаны посетить все: и те, кто приезжает в Москву впервые и те, кто уже живет здесь давно. Новодевичий некрополь вместе с Новодевичьим монастырем входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но помимо этого, это еще и наследие прошлого. Люди, лежащие на этом уникальном кладбище своими руками творили историю Советского государства.

Многие имена похороненных здесь на слуху спустя десятки лет, а кто-то уже забыт, но их деяния живут до сих пор.

Что вас ожидает:

За время экскурсии, я покажу вам самые интересные и уникальные могилы известных людей, расскажу, как искусно переплетены судьбы многих из них,

Вы увидите:

памятники, созданные великими скульпторами - Церетели, Рукавишниковым, Эрнстом Неизвестным

актерскую, писательскую и военную аллеи

захоронения, которые никто больше не покажет

Вы узнаете: