Новодевичье кладбище: советская история в памятниках

Новодевичье кладбище

5
1 отзыв
Новодевичье кладбище: советская история в памятниках
Новодевичье кладбище: советская история в памятниках
Новодевичье кладбище: советская история в памятниках
Новодевичье кладбище: советская история в памятниках
Новодевичье кладбище: советская история в памятниках
Новодевичье кладбище: советская история в памятниках
Новодевичье кладбище: советская история в памятниках
Новодевичье кладбище: советская история в памятниках

Что вы увидите 🤩

  • Более двухсот захоронений и памятников
  • в том числе могилы Гоголя
  • Чехова
  • Хрущева
  • Маяковского
  • Шаляпина
  • Никулина
  • Гурченко
  • Шостаковича
  • Толстого
  • Барто
  • Левитана и многих других.
Новодевичье кладбище обязаны посетить все: и те, кто приезжает в Москву впервые и те, кто уже живет здесь давно. Новодевичий некрополь вместе с Новодевичьим монастырем входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но помимо этого, это еще и наследие прошлого. Люди, лежащие на этом уникальном кладбище своими руками творили историю Советского государства.
Многие имена похороненных здесь на слуху спустя десятки лет, а кто-то уже забыт, но их деяния живут до сих пор.

Что вас ожидает:

    За время экскурсии, я покажу вам самые интересные и уникальные могилы известных людей, расскажу, как искусно переплетены судьбы многих из них,

    Вы увидите:

    • памятники, созданные великими скульпторами - Церетели, Рукавишниковым, Эрнстом Неизвестным
    • актерскую, писательскую и военную аллеи
    • захоронения, которые никто больше не покажет

    Вы узнаете:

    • сколько стоит место на главном кладбище страны
    • откуда здесь захоронения немца, китайца и африканца
    • из-за какой могилы кладбище было закрыто 20 лет
    🚩 Начало и место завершения: Лужнецкий проезд, 2с2
     Что входит
    • Услуги гида
     Что не входит
    • Входной билет на кладбище - 300 рублей с человека.
    Важная информация
    • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
    • Отдельно оплачиваются входные билеты на кладбище - 300 рублей с человека (взрослый).
    Выберите дату для вашей экскурсии
    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    Никита .
    Никита .
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