Мини-группа
до 10 чел.
«Путешествие к звезде»: экскурсия на шпиль Сталинской высотки
Начало: Станция метро Киевская
Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00
Завтра в 11:00
20 ноя в 11:00
2700 ₽ за человека
Групповая
Стендап-экскурсия по Китай-городу, Патрикам или Чистым прудам (на выбор)
Начало: Москва, СТ.М. «Китай-город»
Сегодня в 18:45
Завтра в 19:00
1390 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
По Большой Полянке - старинная архитектура и буйные жители
Начало: Россия, Москва, улица Большая Полянка, 26с2
Расписание: По вторникам и воскресеньям в 13:00
23 ноя в 13:00
30 ноя в 13:00
1050 ₽ за человека
